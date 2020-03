Tidal offre 4 mois de son service musical de meilleure qualité pour seulement 4 $

Nous cherchons tous à dépenser un peu moins d’argent ces jours-ci, et il est difficile de battre celui-ci. Le service de streaming musical Tidal propose une promotion qui vous permet de bénéficier de quatre mois de service pour seulement 4 $. Ce n’est pas 16 $ répartis sur quatre mois. C’est 1 $ par mois. Un grand total de 4 $. Très probablement moins que votre moindre tasse de café.

Donc voilà. C’est vraiment le bon moment pour essayer Tidal. (Et cet accord est bon aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne et en Pologne.)

La prétention à la gloire de Tidal, si vous ne l’avez pas encore essayé, est qu’elle offre un flux de musique de meilleure qualité que n’importe qui. Et il appartient à des artistes comme Alicia Keys, Beyonce, Calvin Harris, Madonna, Usher, Lil Wayne, J. Cole et plus encore.

Tidal se décline en deux saveurs – Premium et HiFi. Premium est essentiellement ce que vous obtenez lorsque vous réglez n’importe quel autre service de musique à son niveau le plus élevé. La chaîne HiFi accélère encore plus les choses – et elle inclut des chansons Master Quality Audio qui sont des “fichiers authentifiés du processus de mastering” et qui ont été approuvées par les artistes eux-mêmes. (Et c’est avant même de nous lancer dans 360 Reality Audio, qui est un niveau complètement différent de génialité.

Et cette offre de 4 $ vous offre tout cela, vous pouvez donc essayer les choses par vous-même. Après cela, le service Premium coûte 9,99 $ par mois et la chaîne HiFi atteint 19,99 $ par mois. (Tidal a également des plans familiaux à 14,99 $ et 24,99 $ par mois pour les deux services, et il offre également des rabais pour les militaires et les premiers intervenants.)

Et Tidal ne fait pas que de la musique. En plus de tout cela, il propose également une sélection de clips musicaux de haute qualité.

