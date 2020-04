Tile affirme que le comportement anticoncurrentiel d’Apple s’est «aggravé, pas amélioré»

En janvier, Tile a témoigné contre Apple, affirmant que la société était anticoncurrentielle envers la société. Apple a cessé de vendre ses trackers dans ses magasins, a embauché l’un de leurs ingénieurs et, selon les rumeurs, serait sur le point de lancer son propre produit et service similaire à ce que Tile propose actuellement.

Rapporté par ., Tile a témoigné qu’Apple n’a pas réussi à résoudre son différend et a également introduit des restrictions dans iOS qui nuisent directement à leur entreprise. Dans une déclaration à la commission du Congrès, la société a déclaré que “malheureusement, depuis cette audition (en janvier), les comportements anticoncurrentiels d’Apple se sont aggravés, pas meilleurs”.

Avec iOS 13, il est régulièrement demandé aux utilisateurs s’ils souhaitent continuer à autoriser une application à accéder à leur emplacement. Alors qu’Apple dit que ce changement vise à apporter de la transparence à ses clients et à protéger leur vie privée, Tile dit qu’il est prohibitif pour leur entreprise. La société affirme qu’Apple a promis de ramener le paramètre “Toujours autoriser” aux développeurs tiers, mais ne l’a toujours pas fait.

“Malgré les multiples promesses d’Apple de rétablir l’option d’autorisations d’arrière-plan” Toujours autoriser “pour les services de géolocalisation des applications tierces, Apple ne l’a pas encore fait.”

En revanche, l’application Find My d’Apple suit la position d’un utilisateur en arrière-plan sans avoir à l’accepter régulièrement. Selon les rumeurs, Apple lancerait un concurrent de Tile, qui fonctionnera également en théorie en dehors des exigences auxquelles Tile doit se conformer.

Le procès est l’un des nombreux contre les plus grandes entreprises technologiques et est mené par le ministère américain de la Justice et la Federal Trade Commission.