Tile affirme que le comportement anticoncurrentiel d’Apple s’est «aggravé, pas amélioré»

Les comportements anticoncurrentiels d’Apple se sont aggravés au cours des derniers mois plutôt que de s’améliorer, a déclaré Tile dans un panel du Congrès aujourd’hui, rapporte ..

En janvier, des dirigeants de Tile, PopSockets, Sonos et Basecamp ont témoigné devant une audience du Congrès dans une enquête antitrust en cours lancée par le gouvernement américain contre des sociétés de technologie comme Amazon, Apple et Google.

Tile se plaignait à l’époque des modifications des services de localisation mises en œuvre dans iOS 13 qui encourageaient les clients à ne pas utiliser le suivi de localisation toujours actif en les obligeant à activer / désactiver les “paramètres de smartphone profonds et difficiles à trouver”.

Pour résoudre le différend, Apple a déclaré qu’il travaillait sur une option qui permettrait aux développeurs tiers d’activer les fonctionnalités de suivi “Toujours autoriser” dès qu’une application est installée, mais Tile a déclaré aujourd’hui qu’il n’était pas satisfait des actions d’Apple depuis le réunion originale du Congrès.

“Malgré les multiples promesses d’Apple de rétablir l’option d’autorisations d’arrière-plan” Toujours autoriser “pour les services de géolocalisation des applications tierces, Apple ne l’a pas encore fait”, a déclaré Tile. Un accès permanent à l’emplacement est crucial pour que l’application Tile puisse localiser le matériel Tile à proximité.

Tile a également déclaré qu’il semble qu’Apple travaille sur un produit matériel qui sera ajouté à l’application Find My, faisant référence aux rumeurs AirTags. Il est prouvé qu’Apple développe de petites balises de suivi compatibles Bluetooth qui pourront être attachées à des portefeuilles, des clés et d’autres éléments pour leur permettre de se trouver dans l’application ‌Find My‌.

Les AirTags concurrenceront directement les balises de suivi Bluetooth de Tile, qui remplissent une fonction similaire, mais auront un avantage car elles seront intégrées directement dans l’application indFind My‌ utilisée par tous les propriétaires d’iPhone, iPad et Mac.

Apple a choisi de ne pas commenter ce que Tile avait à dire, mais a rappelé à . sa précédente déclaration faite en janvier.

Apple construit ses applications matérielles, logicielles et système pour protéger la confidentialité des utilisateurs et fournir les meilleurs produits et écosystème au monde. Apple n’a pas construit de modèle commercial pour connaître l’emplacement d’un client ou l’emplacement de son appareil.

Lors de la configuration d’un nouvel appareil, les utilisateurs peuvent choisir d’activer les services de localisation pour aider à trouver un appareil perdu ou égaré avec ‌‌Find My‌‌ ‌‌iPhone‌‌, une application sur laquelle les utilisateurs comptent depuis 2010. Les clients contrôlent leurs données de localisation, y compris l’emplacement de leur appareil. Si un utilisateur ne souhaite pas activer ces fonctionnalités, il existe un paramètre clair et facile à comprendre où il peut choisir exactement les services de localisation qu’il souhaite activer ou désactiver.

En ce qui concerne les applications tierces, nous avons créé l’App Store avec deux objectifs en tête: que ce soit un endroit sûr et fiable pour que les clients découvrent et téléchargent des applications, et une excellente opportunité commerciale pour les développeurs. Nous travaillons en permanence avec les développeurs et prenons leurs commentaires sur la façon de protéger la confidentialité des utilisateurs tout en fournissant les outils dont les développeurs ont besoin pour faire les meilleures expériences d’application.

Nous travaillons actuellement avec des développeurs intéressés à activer la fonctionnalité “Toujours autoriser” pour activer cette fonctionnalité au moment de la configuration dans une future mise à jour logicielle.

Apple, ainsi que d’autres sociétés de technologie, fait toujours l’objet d’une enquête par le ministère américain de la Justice, la Federal Trade Commission et les procureurs généraux de dizaines d’États.

