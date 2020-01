Tile dénonce les changements de localisation d’iOS 13 d’Apple et demande au Congrès de «niveler les règles du jeu»

Des dirigeants de PopSockets, Sonos, Basecamp et Tile assistent aujourd’hui à une audience du Congrès pour témoigner dans le cadre d’une enquête antitrust en cours impliquant de grandes entreprises technologiques comme Amazon, Apple, Google et Facebook, rapporte le Washington Post.

Les petites entreprises visent à prouver que les géants de la technologie sont devenus trop grands et ont mis en place des pratiques qui étouffent la concurrence et nuisent aux ventes. Tile en particulier vise Apple, affirmant que le Bluetooth iOS 13 d’Apple et les appareils de suivi de localisation ont nui à son entreprise et que Find My ressemble au propre service de Tile.

Apple a apporté des modifications radicales dans ‌iOS 13‌, déployant l’application ‌Find My‌ aux côtés de modifications axées sur la confidentialité qui rendent plus difficile pour les développeurs d’applications tiers de suivre les clients à leur insu.

Selon Tile, ‌Find My is, qui est conçu pour permettre aux utilisateurs de localiser les appareils iOS et Mac perdus, présente un avantage majeur par rapport aux produits concurrents, car le suivi de l’emplacement pour ‌Find My‌ est activé par défaut, tandis que Tile doit obtenir la permission de l’utilisateur pour accéder à l’emplacement en mode “profond”. , paramètres de smartphone difficiles à trouver “, qui doivent également être réautorisés avec des rappels de suivi réguliers.

Certains législateurs considèrent les changements d’Apple comme un effort pour prendre un avantage sur les entreprises rivales, mais Apple affirme que les mises à jour ‌iOS 13‌ sont conçues pour améliorer la confidentialité des utilisateurs et empêcher les développeurs d’applications d’utiliser les données des clients sans autorisation. “Apple n’a pas construit de modèle commercial pour connaître l’emplacement d’un client ou l’emplacement de son appareil”, a déclaré le porte-parole d’Apple, Fred Sainz, au Washington Post.

L’avocate de Tile, Kirsten Daru, a déclaré que Tile “comptait sur le Congrès pour uniformiser les règles du jeu” parce que les changements d’Apple ont provoqué une “expérience confuse et frustrante pour [Tile] utilisateurs.”

Sonos, PopSockets et Basecamp partagent des plaintes similaires à propos de Google, Facebook et Amazon, et les informations fournies aux législateurs aujourd’hui ont le potentiel de façonner les futures sondes d’État et fédérales.

Tile pourrait bientôt être encore plus contrarié par Apple, car les rumeurs suggèrent qu’Apple travaille sur un produit “Apple Tags” qui peut être attaché à de petits objets comme des portefeuilles ou des clés pour les suivre à l’aide de l’application ‌Find My‌ sur l’iPhone.

Une maquette de ce à quoi les balises Apple pourraient ressembler

Les balises Apple concurrenceront directement les propres trackers de Tile et seront mieux intégrées au système d’exploitation iOS. Apple sera également en mesure d’offrir des fonctionnalités de suivi plus avancées, en tirant parti de la puce ultra large bande du ‌iPhone‌ et de l’option “ Find My‌ ” qui utilise des produits Apple connectés appartenant à d’autres personnes pour localiser les appareils même lorsqu’ils sont hors ligne.

Pour les personnes intéressées, il y a un flux en direct de l’audience du Congrès qui peut être regardé sur YouTube, avec la vidéo intégrée ci-dessus. .