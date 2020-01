Tile se plaint lors de l’audience antitrust du Congrès que les iPhones sont trop compliqués – .

Parmi les entreprises comme Sonos et PopSockets qui ont assisté vendredi à une audience du Congrès axée sur la concurrence, se trouvaient des représentants de Tile. C’est la société qui fabrique des trackers Bluetooth qui peuvent être attachés à vos biens personnels pour vous aider à les suivre – et, conformément à l’audience, ont largement examiné les allégations d’antitrust de grandes sociétés de technologie comme Google et Amazon (et si ils abusent de leur taille pour étouffer leurs concurrents), Tile a en fait dirigé beaucoup de ses tirs contre Apple.

Apple, bien sûr, a sévi contre les applications et les développeurs tiers qui suivent les clients – en particulier après ceux qui suivent les clients en arrière-plan et à leur insu – avec le fabricant d’iPhone construisant encore plus de ces protections dans iOS 13. Cela , cependant, est le bœuf de Tile avec la société, affirmant qu’Apple nuit délibérément à ses activités et rend trop difficile pour les utilisateurs d’iPhone d’ajuster leurs paramètres (qui sont enfouis dans des menus “profonds et difficiles à trouver”, selon la société ).

L’avocate de Tile, Kirsten Daru, a déclaré qu’elle pensait que le Congrès devrait intervenir «pour uniformiser les règles du jeu» car Apple crée une «expérience confuse et frustrante» pour les utilisateurs de Tile.

Le problème de Tile vendredi n’était même pas avec les prochains “Apple Tags” d’Apple, qui seront des trackers de type Tile que vous pouvez attacher à des éléments tels que des clés pour en garder la trace. La réclamation de Tile concerne la fonctionnalité «Find My» d’Apple qui vous aide à trouver les gadgets Apple que vous pourriez avoir perdus comme les iPhones et les Mac. Il est activé sur les iPhones par défaut, contrairement à la nécessité pour les utilisateurs de Tile d’accorder des autorisations de localisation – que l’utilisateur devra également réautoriser à plusieurs reprises au fil du temps.

Dans la lignée de Tile voulant qu’Apple simplifie ce qu’il dit être un processus trop compliqué en ce moment, Apple a partagé une déclaration dans le cadre de l’audience du Congrès suggérant qu’une sorte de solution à cela arrivera bientôt. Selon la déclaration partagée par un journaliste de CNBC, Apple note que:

“Lors de la configuration d’un nouvel appareil, les utilisateurs peuvent choisir d’activer les services de localisation pour aider à trouver un appareil perdu ou égaré avec ‌Find My‌ ‌iPhone‌, une application sur laquelle les utilisateurs comptent depuis 2010. Les clients contrôlent leurs données de localisation, y compris l’emplacement de leur appareil. Si un utilisateur ne souhaite pas activer ces fonctionnalités, il existe un paramètre clair et facile à comprendre où il peut choisir exactement les services de localisation qu’il souhaite activer ou désactiver.

“… Nous travaillons actuellement avec des développeurs intéressés à activer la fonctionnalité” Toujours autoriser “pour activer cette fonctionnalité au moment de la configuration dans une future mise à jour logicielle.”

Source de l’image: Alex Brandon / AP / Shutterstock

