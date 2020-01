Tile se rend au Congrès pour combattre Apple avant même que le concurrent des AirTags ne soit dévoilé

Nous avons appris ce matin que Tile témoignerait au Congrès sur des préoccupations antitrust visant Apple, Google et Amazon. Maintenant que des déclarations liminaires ont été faites lors de l’audience d’aujourd’hui, nous avons appris des détails sur les préoccupations de Tile en ce qui concerne l’application Find My, le produit AirTag d’Apple qui n’a pas encore été annoncé, et l’accès au matériel de l’iPhone.

Au cours de la dernière année, les craintes d’Apple de recourir à des pratiques commerciales anticoncurrentielles ont considérablement augmenté. Mon collègue, Ben Lovejoy a résumé les officiels ce matin:

Outre les audiences du Congrès, le ministère de la Justice a sa propre enquête; la Federal Trade Commission enquête sur la légalité d’un accord entre Apple et Amazon; un certain nombre d’États américains mènent eux-mêmes de vastes enquêtes antitrust; il y a un certain nombre de cas dans d’autres pays; et une multitude de poursuites.

Le Veril’s Nilay Patel est à l’audience et a partagé certains des points saillants de la déclaration liminaire de Tile. L’argument de Tile est qu’Apple empêche les entreprises comme elle d’accéder à la même intégration logicielle qui peut offrir une expérience utilisateur transparente. En outre, la vice-présidente et avocate générale de la société, Kirsten Daru, note qu’Apple n’autorise pas les produits Tile à utiliser les radios UWB dans l’iPhone 11 et 11 Pro.

Tile a également indiqué qu’Apple avait retiré ses produits de ses magasins peu de temps après que Gui Rambo de . ait découvert le prochain appareil de type tuile d’Apple.

L’application Find My ne peut pas être supprimée d’iOS, mais Tile le peut, explique Daru. Les paramètres de Find My sont activés par un commutateur pendant l’installation, mais Tile sont enterrés et iOS 13 rappelle aux utilisateurs de le désactiver. Tile n’est pas non plus autorisé à utiliser les nouvelles radios UWB dans l’iPhone 11.

– nilay patel (@reckless) 17 janvier 2020

Expliquant davantage la position de Tile, Daru a déclaré qu’Apple agissait en tant que gardien “d’une manière qui favorise ses propres intérêts”, et a utilisé une analogie de football sur Apple possédant “le stade, le ballon et la ligue” et qu’Apple “peut changer les règles quand il veut. “

“Apple agit en tant que gardien des applications et des technologies d’une manière qui favorise ses propres intérêts”, explique Daru. “Vous êtes peut-être la meilleure équipe de football, mais vous jouez contre une équipe qui possède le stade, le ballon et la ligue, et peut changer les règles quand elle le souhaite.”

– nilay patel (@reckless) 17 janvier 2020

