Tim Cook a investi dans la pomme de douche Nebia après avoir marché sous un prototype dans son gymnase local

En 2015, Tim Cook a jeté son poids derrière une pomme de douche économe en eau appelée Nebia, qui pulvérise d’une manière qui utilise moins d’eau, mais garde les gens au chaud. Il n’a pas de logo Apple dessus, mais ressemble à quelque chose que l’entreprise concevrait – si elle fabriquait du matériel de salle de bain.

Aujourd’hui, Nebia a dévoilé une nouvelle version de son système de douche, et une partie de l’histoire intéressante derrière le choix d’investissement sans doute laissé par Cook sur le terrain est également apparue.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, le chef d’Apple aurait pris sa décision sur le dos d’une expérience de première main avec le produit, après avoir heureusement fait un pas sous un prototype dans son gymnase local à Palo Alto, en Californie.

Philip Winter, qui a aidé à créer le Nebia, a déclaré à Gurman qu’il avait réussi à persuader les centres de remise en forme de la Silicon Valley d’exécuter des tests pilotes de l’éco-douche, et après avoir installé les prototypes, il attendrait à l’extérieur des vestiaires pour obtenir des commentaires. C’est alors qu’il a rencontré Cook.



Cook a été attiré par l’aspect environnemental, selon Winter, qui a demandé au patron d’Apple s’il serait prêt à investir. Malgré le premier prototype «brut», le PDG d’Apple était enthousiasmé par le produit car il n’y avait pas eu beaucoup d’innovation récente sur le marché de la douche. Il a également apprécié le design, a déclaré Winter. Cook a par la suite soutenu Nebia et a également contribué à des tours de financement ultérieurs. La startup a levé près de 8 millions de dollars au total, selon Crunchbase.

Winter a déclaré que Cook avait investi une somme “importante” de son propre argent dans la pomme de douche écologique et conseillé Nebia sur les fournisseurs. Il a également poussé la startup à prioriser l’expérience utilisateur, la conception et la durabilité. Selon Winter, la contribution de Cook est venue dans une série de courriels qui étaient «très longs, bien conçus et détaillés».

La nouvelle Nebia, lancée aujourd’hui sur Kickstarter, est une version plus petite et moins chère de celle que Cook avait testée de première main, mais c’est le résultat d’un partenariat de deux ans avec le fabricant de robinets Moen que le patron d’Apple a soutenu. Le Nebia by Moen commence à 160 $ ​​sur Kickstarter, et sera finalement disponible pour 199 $, contre 499 $.

