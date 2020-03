Tim Cook annonce qu’Apple fait don de 10 millions de masques pour lutter contre COVID-19

Plus tôt dans la journée, il a été rapporté qu’Apple avait fait don de neuf millions de masques pour aider à lutter contre COVID-19. Le vice-président Mike Pence a annoncé le don lors d’un point de presse.

“Et j’ai parlé aujourd’hui, et le président s’est entretenu la semaine dernière, avec Tim Cook d’Apple … Et à ce moment précis, Apple est allé dans leurs entrepôts et fait don de 9 millions de masques N95 à des établissements de santé à travers le pays et à la stock national. “

Maintenant, il semble qu’Apple a été en mesure de sécuriser au moins un million de masques supplémentaires, ce qui porte le don total de l’entreprise à plus de dix millions de masques et plus. Tim Cook s’est rendu sur Twitter pour annoncer le statut actuel du don de la part d’Apple dans la lutte contre le virus.

Le PDG a déclaré qu’il était “Apple a acheté, acheté et fait don de dix millions de masques à la communauté médicale des États-Unis. Ces gens méritent notre dette de gratitude pour tout le travail qu’ils font sur les lignes de front”.

Fiers de partager, nous avons pu trouver des masques de 10 millions pour les États-Unis et des millions d’autres pour les régions les plus durement touchées d’Europe. Nos équipes opérationnelles aident à trouver et à acheter des masques de notre chaîne d’approvisionnement en coordination avec les gouvernements du monde entier. pic.twitter.com/uTsA6eA5ks

– Tim Cook (@tim_cook) 25 mars 2020

Cook dit que non seulement l’entreprise fait don de masques provenant de son stock, mais que son personnel d’exploitation travaille également avec les gouvernements du monde entier ainsi qu’avec ses partenaires de la chaîne d’approvisionnement pour trouver des masques supplémentaires sur une base continue.

Il a également encouragé tout le monde à rester à la maison et à pratiquer des mesures de distanciation sociale, et a remercié les travailleurs impliqués pour nous garder en sécurité et assurer que les services essentiels restent en place.