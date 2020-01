Tim Cook: Apple fera un don à des groupes aidant à combattre le coronavirus

Tim Cook a annoncé qu’Apple donnerait de l’argent aux efforts de lutte contre le coronavirus.

Dans un tweet samedi, il a déclaré:

Alors que les gens en Chine et partout dans le monde célèbrent le nouvel an lunaire, nous envoyons notre amour et notre soutien aux nombreuses personnes touchées par le coronavirus. Apple fera un don à des groupes sur le terrain pour aider à soutenir toutes les personnes concernées.

– Tim Cook (@tim_cook) 25 janvier 2020

Le virus, qui était auparavant inconnu des scientifiques, provoque une maladie pulmonaire grave et une infection respiratoire aiguë. Il a été détecté pour la première fois dans la ville chinoise de Wuhan en décembre, et la majorité des cas enregistrés (plus de 700) sont concentrés dans la province environnante du Hubei.

La maladie semble être l’un des rares virus connus pour infecter des personnes, similaire à Sars, qui a tué plusieurs centaines de personnes en Chine en 2002. Il n’existe actuellement aucun remède ou vaccin spécifique.

Les rapports confirment qu’il y a également des cas enregistrés en dehors de la Chine, en Australie et en France. Les voisins les plus proches de la Chine sont également en état d’alerte. L’Organisation mondiale de la santé n’a pas déclaré d’urgence internationale, en partie parce que les cas à l’étranger, pour le moment, restent limités.

D’après le tweet de Cook, il semble que l’argent donné ira à des organisations et des groupes qui travaillent sur le terrain avec toutes les personnes concernées. Apple, bien sûr, n’est pas étranger à la philanthropie et à la lutte contre les maladies. Notamment, sa gamme de produits (RED) envoie une partie de tous ses bénéfices à des associations caritatives luttant contre le sida.

