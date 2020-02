Tim Cook: Apple «fondamentalement fort» dans le sillage du coronavirus

Dans une interview avec Susan LI de Fox Business Network, Tim Cook a déclaré qu’Apple est «fondamentalement fort» face à COVID-19.

Impact sur les entreprises

Interrogé sur l’impact de COVID-19 sur les finances, M. Cook a déclaré que bien qu’il ne sache pas comment cela affecterait le deuxième trimestre d’Apple. Cependant, Apple a révisé à la baisse ses prévisions de bénéfices en réponse à COVID-19.

Les choses se passent à peu près comme s’ils pensaient qu’ils iraient là-bas pour ramener les choses, et cela prendra donc un certain temps, mais dans l’ensemble, nous pensons qu’il s’agit d’une condition temporaire, et non d’une situation à long terme. Apple est fondamentalement solide, et c’est ainsi que je le vois.

Il a presque mentionné que “l’avenir s’annonce très brillant”, un signal possible qu’Apple continuera à fonctionner normalement et accueillera la WWDC 2020 dans le doute. Vous pouvez regarder l’interview complète ici.

