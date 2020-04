Tim Cook assure aux employés qu’Apple reste concentré sur ce qu’il fait de mieux

Le PDG d’Apple, Tim Cook, s’est adressé aujourd’hui aux employés d’Apple lors d’une réunion virtuelle à l’échelle de l’entreprise pour répondre aux questions sur les dispositions du travail à domicile et sur le moment où les gens peuvent s’attendre à reprendre leur travail dans les magasins de détail et les bureaux d’entreprise.

Bloomberg a partagé les détails de la réunion, avec «Tim Cook» qualifiant la crise sanitaire actuelle de «moment incertain et stressant» dont Apple se remettra. Apple, a déclaré Cook, a commencé l’année avec un bilan solide et continuera d’investir “de manière vraiment significative” dans la recherche et le développement et les produits futurs.

Si nous restons concentrés sur ce que nous faisons de mieux, si nous continuons à investir, si nous gérons l’entreprise avec sagesse et prenons des décisions en collaboration, si nous prenons soin de nos équipes, si nos équipes prennent soin de leur travail, je ne vois aucun raison d’être tout sauf optimiste.

Cook a été interrogé sur les suppressions d’emplois, mais a déclaré qu’Apple est dans une position financière solide et a payé des employés de détail incapables de travailler. Cook a déclaré que son objectif était de gérer Apple à long terme plutôt qu’à court terme. Cook a cité le lancement du MacBook Air, de l’iPad Pro et de l’iPhone SE comme preuve que les lancements de produits Apple ne sont pas perturbés.

On ne sait pas encore quand les employés d’Apple pourront retourner sur leur lieu de travail, mais il a déclaré qu’Apple mettra probablement en œuvre des mesures telles que les contrôles de température et la distanciation sociale lorsque les employés retourneront au travail.

Le personnel de vente au détail d’Apple a commencé une formation en ligne et les réunions virtuelles se sont intensifiées avant la réouverture des magasins, Apple prévoyant de rouvrir son premier magasin en Corée du Sud ce week-end. Les magasins aux États-Unis ne devraient pas rouvrir avant mai, et même alors, ils s’ouvriront sur une base échelonnée, Apple tenant compte des conditions et des directives locales.

Selon Cook, Apple a maintenant acheté et donné plus de 30 millions de masques N95 à des professionnels de la santé du monde entier et a expédié plus de deux millions de masques faciaux sur lesquels il travaille.

Le chef de l’exploitation d’Apple, Jeff Williams, a également pris la parole et a déclaré que la crise sanitaire a rendu le travail d’Apple sur les produits de santé plus important, y compris l’Apple Watch. Le travail de développement d’Apple dans le domaine de la santé n’est pas “limité au poignet”, mais de plus en plus de gouvernements collaborent avec Apple pour proposer la fonction ECG à d’autres pays.

