Tim Cook d’Apple parle de la responsabilité de l’entreprise envers la communauté

Les entreprises ont des obligations envers leurs actionnaires, mais lors du rapport sur les résultats financiers d’Apple pour le deuxième trimestre 2020, Tim Cook a clairement indiqué que sa responsabilité d’entreprise exigeait également des obligations envers la communauté.

La responsabilité des entreprises

Une pandémie a tendance à être le grand conteur de vérité. Il met en évidence des vérités qui ont été glosées. Les remarques liminaires de Tim Cook ont ​​souligné la vérité que les entreprises, en particulier les grandes et les riches, doivent reconnaître et agir, comme il l’a dit, «les obligations plus larges envers la communauté».

Qu’est-ce que ça veut dire? Par exemple, les entreprises exploitent les ressources de la planète à des fins lucratives. Mais nous partageons tous la même planète. Les entreprises ont donc la responsabilité d’atténuer, voire d’améliorer, l’impact de leurs actions. Apple prend cette responsabilité au sérieux.

Dans les remarques liminaires du PDG Cook, dans la même veine, il a décrit un large éventail de mesures prises par Apple pour s’acquitter de ses obligations face à une grave menace pour la santé. Par exemple, fabriquer un million de masques faciaux par semaine pour les travailleurs de la santé. Dons de bienfaisance. Applications d’auto-évaluation COVID-19. API de suivi des contacts (avec Google). Continuer à verser des salaires aux employés des magasins de détail pendant la fermeture de ses magasins. Et, citant Cook:

«Dans cet environnement difficile, nos utilisateurs dépendent des produits Apple de manière renouvelée pour rester connectés, informés, créatifs et productifs. Nous nous sentons motivés et inspirés non seulement pour continuer à répondre à ces besoins de manière innovante, mais pour continuer à redonner pour soutenir la réponse mondiale, à partir des dizaines de millions de masques faciaux et de masques faciaux sur mesure que nous avons envoyés aux professionnels de la santé du monde entier. monde, aux millions que nous avons donnés à des organisations comme Global Citizen et America’s Food Fund. »

Contraste élevé

Cette valeur d’entreprise contraste fortement avec certains qui, semble-t-il, ont estimé qu’il était tout à fait approprié d’abuser et d’exploiter ses clients. Parce que c’était rentable et facile à vivre.

S’il y avait une croyance cynique selon laquelle l’héritage d’Apple sur la santé personnelle, l’environnement et la confidentialité et la sécurité des clients n’était qu’une ruse pour ses beaux profits, cette vanité est maintenant mise à nu comme un mensonge pendant cette pandémie potentiellement mortelle.

Encore une fois, nous voyons le contraste frappant avec certaines autres entreprises qui ont mis du temps à protéger leurs travailleurs dans des usines et des entrepôts surpeuplés. Des sommes substantielles étaient également à leur disposition, mais leurs actions tardives et leur concentration sur les bénéfices ne remplissaient pas bien leurs obligations envers la communauté.

Des temps encore plus difficiles pourraient être à venir pour Apple, mais c’était formidable de voir comment Apple a utilisé son sens des obligations d’entreprise pour calibrer son cours à travers une crise mondiale majeure. Plus que jamais, nous respectons et admirons le leadership de Tim Cook.