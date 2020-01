Tim Cook dit qu’Apple fera un don aux efforts de secours contre les coronavirus en Chine

Apple a l’intention de faire un don en faveur de groupes luttant contre l’épidémie de coronavirus en Chine, a déclaré samedi Tim Cook.

Micrographie électronique de virions de coronavirus

Dans un tweet du matin marquant le nouvel an de Luna, le chef d’Apple a déclaré que la société “ferait un don à des groupes sur le terrain pour aider à soutenir toutes les personnes concernées”.

Un coronavirus est une famille de virus qui incluent le rhume, mais ce virus particulier n’a jamais été détecté auparavant. Les médecins l’ont par la suite nommé 2019-nCov, pour “roman coronavirus”.

Le nouveau virus provoque une infection respiratoire aiguë sévère. Depuis sa découverte dans la ville de Wuhan, dans la province du Hubei, il a tué au moins 42 personnes et infecté 1 372 en Chine.

Samedi, l’Australie a confirmé ses quatre premiers cas à Melbourne, suivis de trois autres à Sydney. Aux États-Unis, deux cas de 2019-nCoV ont été découverts. Elle s’est également étendue à l’Europe, avec trois cas confirmés en France.

Les cas concernent en grande partie des personnes ayant récemment voyagé depuis la région touchée de Chine.

Alors que les gens en Chine et partout dans le monde célèbrent le nouvel an lunaire, nous envoyons notre amour et notre soutien aux nombreuses personnes touchées par le coronavirus. Apple fera un don à des groupes sur le terrain pour aider à soutenir toutes les personnes concernées.

– ‌Tim Cook‌ (@tim_cook) 25 janvier 2020

Apple fournit souvent des dons lors de catastrophes naturelles et de catastrophes. La société a récemment fait un don pour soutenir les efforts de lutte contre les incendies en Australie, où des feux de brousse ont brûlé après l’une des pires sécheresses de l’histoire et des vagues de chaleur record.

.