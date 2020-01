Tim Cook dit que la RA est la «prochaine grande chose», taquine les initiatives de santé d’Apple qui sont «source d’espoir»

Comme nous l’avons souligné plus tôt aujourd’hui, le PDG d’Apple, Tim Cook, est en Irlande cette semaine pour recevoir un prix en reconnaissance des 40 ans d’histoire d’Apple dans le pays. Après avoir été reconnu par IDA Ireland aujourd’hui, Cook a rencontré le PDG d’IDA Ireland, Martin Shanahan, pour une brève conversation.

IDA Ireland est l’agence d’État responsable des investissements étrangers directs en Irlande, d’où la raison pour laquelle elle a été à l’origine du prix décerné à Tim Cook aujourd’hui. Apple est le plus grand employeur de Cork, avec plus de 6 000 travailleurs.

Au cours de la discussion avec Shanahan aujourd’hui (via Silicon Republic), Cook a été interrogé sur ce qu’il attend d’être les plus grands développements technologiques au cours des cinq à 10 prochaines années. La réponse de Cook a clairement indiqué qu’il voyait la réalité augmentée comme l’avenir, l’appelant la «prochaine grande chose». Il a également fait référence à son voyage pour voir les développeurs de jeux AR War Ducks.

“Je suis enthousiasmé par AR”, a déclaré Cook. “Mon point de vue est que c’est la prochaine grande chose, et cela va imprégner nos vies entières. Hier, j’ai visité une société de développement appelée War Ducks à Dublin – 15 personnes et ils emploient et utilisent AR pour les jeux. Vous pouvez imaginer, pour les jeux, c’est incroyable, mais même pour notre discussion ici. Vous et moi parlons peut-être d’un article et en utilisant la RA, nous pouvons le retirer, et nous pouvons tous les deux regarder la même chose en même temps. »

Cook a également souligné que la réalité augmentée n’est pas conçue pour isoler les gens, mais peut au contraire les rassembler. “Je pense que c’est quelque chose qui n’isole pas les gens. Nous pouvons l’utiliser pour améliorer notre discussion, pas la remplacer par une connexion humaine, ce qui m’inquiète toujours profondément dans certaines des autres technologies », a-t-il expliqué.

En dehors de la RA, cependant, Cook a déclaré qu’il était «extrêmement excité» par le rôle que la technologie peut jouer dans les soins de santé. Pour l’instant, Cook déclare que «cette intersection n’a pas encore été très bien explorée» et qu’il existe de nombreuses opportunités à l’avenir:

«Je pense que vous pouvez prendre cette idée simple d’avoir des choses préventives et trouver de nombreux autres domaines où la technologie recoupe les soins de santé, et je pense que toute notre vie serait probablement mieux pour elle», a déclaré Cook.

Cook ne s’est pas arrêté là – il a également déclaré que le coût des soins de santé pouvait «être fondamentalement réduit, probablement de manière spectaculaire» avec l’adoption plus large de la technologie, et il a taquiné le travail continu d’Apple dans les soins de santé:

«La majeure partie de l’argent consacré aux soins de santé va aux cas qui n’ont pas été identifiés suffisamment tôt. Cela prendra un certain temps, mais les choses que nous faisons maintenant – dont je ne parlerai pas aujourd’hui – me donnent beaucoup de raisons d’espérer. »

Cook fait régulièrement référence à la fois à la RA et aux soins de santé dans les entretiens, et ses commentaires d’aujourd’hui en Irlande soulignent que les deux continuent d’être les principaux domaines d’intérêt d’Apple. Dans une interview l’année dernière, Cook a déclaré qu’il pensait que la “plus grande contribution” d’Apple à l’humanité serait liée à la santé.

Image via Ian Hyland

