Tim Cook en Irlande pour recevoir le prix; soutient la réforme fiscale mondiale

Tim Cook est en Irlande pour recevoir un prix en reconnaissance des 40 ans d’investissement d’Apple en Irlande. Le PDG d’Apple devrait recevoir ce prix du Premier ministre Leo Varadkar.

Sur place, Cook a indirectement critiqué l’utilisation par Apple de l’Irlande comme siège européen afin de réduire sa facture fiscale en Europe…

Cook a déclaré aujourd’hui que tout le monde savait que le système fiscal mondial actuel pour les sociétés multinationales devait être réformé, rapporte ..

Je pense que tout le monde sait logiquement qu’il doit être remanié, je serais certainement la dernière personne à dire que le système actuel ou le système passé était le système parfait. J’espère et je suis optimiste que [the OECD] va trouver quelque chose.

Plus de 130 pays ont désormais convenu de la nécessité d’une approche coordonnée pour prévenir l’évasion fiscale des entreprises. L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) travaille actuellement sur un plan visant à garantir que les entreprises paient l’impôt sur les sociétés dans chacun des pays où elles opèrent.

À l’avenir, Apple et d’autres géants de la technologie devront payer des impôts dans chaque pays où ils vendent des produits et des services. Apple, par exemple, ne pourra plus canaliser les bénéfices de tous les Apple Stores européens via l’Irlande afin d’éviter les taxes dans les pays où les produits sont effectivement vendus. […]

L’Irlande perdra probablement des recettes fiscales à la suite des changements, mais la plupart des pays en bénéficieront, car les entreprises paieront des impôts dans chaque pays en fonction des bénéfices qu’elles tirent de leurs ventes locales. […]

Pour garantir des conditions de concurrence équitables, une formule fiscale standard sera appliquée par tous les signataires de l’accord, sur la base d’un pourcentage des bénéfices des ventes locales.

Si les entreprises utilisent une comptabilité créative pour affirmer qu’aucun profit n’a été réalisé dans un pays particulier, par exemple en versant des redevances importantes à une division basée dans un autre pays, une deuxième mesure de l’OCDE entrera en vigueur, qui assurera l’imposition des recettes locales – bien que à un taux probablement très faible.

Comme d’habitude lorsque Cook effectue un voyage à l’étranger, il rencontre également des artistes locaux, des développeurs, du personnel et des clients dans les magasins Apple. Tim Cook en Irlande a jusqu’à présent tweeté à propos de la rencontre avec le musicien Hozier et les développeurs de jeux AR War Ducks.

Quel incroyable retour en Irlande! Merci @Hozier d’avoir partagé votre musique avec moi et d’avoir eu la chance de parcourir le studio. N’hésitez pas à tendre la main si vous avez besoin de voix de sauvegarde. 🎶 pic.twitter.com/Opfka0j2UK

– Tim Cook (@tim_cook) 19 janvier 2020

. @ War_Ducks a décidé de créer un jeu avec des personnages amusants, engageants et colorés, et ils l’ont réussi. Génial de voir comment @NikkiLannen et sa talentueuse équipe de Dublin adoptent la RA pour faire passer leurs jeux au niveau supérieur! pic.twitter.com/bjL15fWlPY

– Tim Cook (@tim_cook) 20 janvier 2020

Hozier a répondu en plaisantant qu’il pourrait accepter Cook pour son offre de choeurs.

Attention maintenant, je pourrais vous y tenir! Au plaisir de vous rencontrer et de discuter avec vous aujourd’hui sur la musique, merci de me rejoindre à @camdenrecording. Bon voyage 🖤 https://t.co/67z0g0OAQR

– Hozier (@Hozier) 19 janvier 2020

