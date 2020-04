Tim Cook nommé au sein du groupe de travail sur la reprise économique en Californie

Le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, a dévoilé aujourd’hui un nouveau groupe de travail sur la relance des affaires destiné à guider l’État dans la relance de son économie alors que les fermetures de coronavirus commencent à diminuer dans les semaines et les mois à venir, rapporte CNBC.





Le groupe de travail sera coprésidé par le philanthrope Tom Steyer et le chef de cabinet de Newsom Ann O’Leary, et il sera composé de plus de 70 membres, dont le PDG d’Apple Tim Cook et le président exécutif de Disney Bob Iger.

Le groupe de travail se réunirait, semble-t-il, deux fois par mois jusqu’à la fin de l’année.

La participation de Cook au groupe de travail intervient juste après une réunion virtuelle à l’échelle de l’entreprise pour les employés d’Apple, où Cook a décrit quelques détails sur la situation actuelle et la façon dont les choses évolueront probablement à l’avenir. Cook a réitéré qu’Apple est dans une position financière solide et qu’elle continuera à investir dans ses efforts de recherche et développement “d’une manière vraiment significative” car elle cherche à maintenir autant d’élan que possible après la crise. Tags: Tim Cook, Coronavirus COVID-19

Cet article, “Tim Cook nommé au sein du groupe de travail sur la relance économique de la Californie”, est d’abord apparu sur MacRumors.com

