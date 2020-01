Tim Cook partage un regard en coulisses sur Apple TV + Show «Little America»

Le PDG d’Apple, Tim Cook, s’est rendu sur Twitter ce week-end pour partager les coulisses de la création de la nouvelle émission Apple TV + “Little America”.

Vendredi, la première saison de la série d’anthologie des immigrants a fait ses débuts sur «Apple TV» +. Le spectacle a été créé par Kumail Nanjiani, Emily V. Gordon et Lee Eisenberg.

Chaque épisode de la série ‌Apple TV‌ + est basé sur un conte réel extrait du magazine Epic, et dans la vidéo “Inside Little America”, Nanjiani et Gordon discutent de ce qui les a motivés à porter les histoires sur l’écran de télévision.

Lorsque vous additionnez chaque rêveur ambitieux, chaque créateur audacieux, chaque élève impatient à la recherche d’une vie meilleure, vous obtenez l’histoire de l’Amérique. Apple s’engage à partager des histoires comme celles de notre nouvelle série, Little America – des histoires qui comptent. pic.twitter.com/9x2bTEad2v

– imTim Cook‌ (@tim_cook) 18 janvier 2020 “Faire une émission sur les immigrants de nos jours, ça va être vu comme politique, mais nous voulions vraiment que ce soit des histoires humaines”, explique Nanjiani. “Ce ne sont pas des histoires avec un ordre du jour.”

“Une chose importante qui relie tous les épisodes, ce sont les gens qui essaient de trouver un sentiment d’appartenance. Votre domicile géographique a disparu, et vous devez donc trouver votre maison ici. Je pense que c’est pourquoi les gens vont se connecter avec cela. Même s’ils ne regardent pas comme ces gens, ils se sentiront comme ces gens. “

La série a reçu des critiques largement positives de la part des critiques, qui l’ont qualifiée de meilleure émission ‌‌Apple TV‌‌ + à ce jour. “Little America” ​​a déjà été renouvelé pour la saison 2. .