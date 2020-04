Tim Cook prononcera un discours d’ouverture virtuel pour l’Ohio State University

Comme de nombreux collèges, l’Ohio State University a dû s’adapter à la pandémie de coronavirus en prenant des mesures pour protéger son personnel et ses étudiants. L’une des choses que l’université a décidé de faire est d’aller de l’avant avec son entrée en fonction au printemps, mais d’une manière unique.

L’université a annoncé aujourd’hui dans un article de blog que son entrée en fonction au printemps aura lieu virtuellement et sera diffusée en direct. Le flux aura lieu le dimanche 3 mai, selon le président de l’Ohio Michael V. Drake.

“Nous sommes si fiers de tout ce que vous avez accompli – et de la façon dont vous avez progressé et êtes resté fort pendant cette période d’incertitude … Tout comme vous vous dirigiez vers la dernière ligne droite et impatients de traverser le terrain de l’Ohio Stadium sur Le 3 mai, le monde a changé pour vous et pour nous tous, mais vous vous êtes adapté et persévéré … Bien que nous ne soyons pas en mesure de lier les armes au stade de l’Ohio pour le moment, nous reconnaîtrons vos réalisations virtuellement avec vos familles et amis pendant que nous conférez vos diplômes. “

Le président de l’université a également annoncé que le discours d’ouverture serait prononcé par le PDG d’Apple, Tim Cook.

“Je suis ravi d’accueillir Tim Cook à titre de conférencier pour le début du printemps … Nous sommes reconnaissants de la participation de M. Cook à cette importante tradition et savons que ses idées uniques guideront Buckeyes alors qu’ils continuent d’innover dans l’avenir.”

Apple a un partenariat unique avec l’Ohio State University à travers son initiative Digital Flagship. Le partenariat “soutient l’innovation éducative pour les étudiants et les opportunités de développement économique pour la communauté”.

Des détails supplémentaires sur le commencement virtuel devraient être publiés dans les prochaines semaines.