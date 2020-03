Tim Cook propose du travail à domicile à la plupart des employés d’Apple malgré les problèmes de coronavirus

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a aujourd’hui offert aux employés de la plupart de ses bureaux mondiaux la possibilité de travailler à domicile et a annoncé de nouvelles politiques à la lumière de l’épidémie de coronavirus.

Image via David Paul Morris / Bloomberg

On a dit aux employés de plusieurs bureaux mondiaux de “se sentir libres de travailler à distance si votre travail le permet”, pour la semaine du 9 au 13 mars, selon une note de service interne qui a été obtenue par Bloomberg et confirmée plus tard par un porte-parole d’Apple.

Cela étend la politique de l’entreprise à partir de vendredi, qui a encouragé les employés de Californie et de Seattle à travailler à distance, à presque tous les sites d’entreprise d’Apple en Corée du Sud, au Japon, en Italie, en Allemagne, en France, en Suisse et au Royaume-Uni

En plus de cela, Apple met actuellement en œuvre de nouveaux efforts pour étendre les procédures de nettoyage en profondeur et maximiser l’espace interpersonnel. Moins de places seront disponibles lors des sessions Today at Apple et au Genius Bar pour réduire la densité humaine dans les magasins Apple.

Du côté de l’entreprise, Apple déploie des changements de gestion pour empêcher la propagation du coronavirus pour les employés qui doivent encore venir en raison des exigences de leur travail.

Conformément aux autres grandes sociétés de technologie, Apple a garanti qu’il continuerait de verser aux travailleurs contractuels horaires leur salaire normal dans le monde entier.

Apple a été fortement touché par le coronavirus compte tenu de sa présence mondiale et de sa chaîne d’approvisionnement basée en Chine, entraînant une fluctuation importante du cours des actions. Il y a eu des rapports de pénurie d’iPhone et les analystes prédisent que le prochain iPhone 5G pourrait maintenant être retardé.

