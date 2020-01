Tim Cook recevra un prix du Premier ministre irlandais célébrant 40 ans d’investissement Apple

Le PDG d’Apple, Tim Cook, devrait recevoir un prix du Premier ministre irlandais Leo Varadkar ce mois-ci, rapporte Bloomberg.

Cook devrait rencontrer l’Irish Taioseach à Dublin le 20 janvier pour recevoir le prix, “en reconnaissance des 40 ans d’investissement du fabricant d’iPhone en Irlande”, selon IDA Ireland, l’agence d’investissement du pays.

La relation commerciale d’Apple avec l’Irlande a été confrontée à un opprobre important ces dernières années. En 2016, la Commission européenne a constaté que la société avait reçu une aide d’État illégale de l’Irlande.

Apple et l’Irlande ont tous deux fait appel de la décision, mais la Commission européenne a ouvert un litige contre l’Irlande en octobre 2017 pour son incapacité à se procurer les arriérés de taxes d’Apple.

Apple a déjà presque fini de payer les 13 milliards de dollars d’arriérés d’impôts qu’elle doit. Si la commande est finalement annulée, l’argent sera restitué à Apple.

En 2018, Apple a abandonné son projet de construire un centre de données d’un milliard de dollars en Irlande après avoir été confronté à un recul important de la part des résidents locaux préoccupés par ses effets potentiels sur les animaux locaux et sa proximité avec une centrale nucléaire à l’arrêt.

Le siège européen d’Apple est situé à Cork, et l’année dernière, il a agrandi le campus avec un nouveau bâtiment qui offre de l’espace pour 1 400 employés supplémentaires.

La page européenne sur la création d’emplois d’Apple révèle qu’elle prend désormais en charge 1,7 million d’emplois à travers l’Europe, dont environ 1,5 million d’emplois attribuables à l’écosystème de l’App Store, dont quelque 17 000 sont basés en Irlande.

Le site Web d’Apple note qu’il “est basé à Cork depuis plus de 35 ans et emploie désormais directement 6 000 personnes dans toute l’Irlande pour prendre en charge tous les aspects de l’entreprise”. La société affirme également que son équipe irlandaise a “doublé de taille au cours des cinq dernières années et comprend plus de 80 nationalités différentes”.

