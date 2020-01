Tim Cook reçoit un prix du Premier ministre irlandais alors que le pays célèbre 40 ans d’investissement Apple

Tim Cook devrait rencontrer le Premier ministre irlandais, Leo Varadkar, plus tard ce mois-ci avec le PDG pour recueillir un prix au nom de l’entreprise. L’Irlande célèbre 40 ans de présence et d’investissement d’Apple dans le pays.

Essayez l’essai gratuit d’Amazon Prime de 30 jours

La nouvelle a été rapportée pour la première fois par Bloomberg.

La relation d’entreprise d’Apple avec l’Irlande a été critiquée ces dernières années, qualifiée de paradis fiscal. En 2016, la Commission européenne a déclaré que l’accord fiscal d’Apple avec l’Irlande était illégal et a ordonné à Apple de rembourser 13 milliards d’euros d’arriérés d’impôts. Apple et l’Irlande font tous deux appel du jugement dans une longue procédure judiciaire.

Cela étant dit, Apple possède des installations en Irlande depuis 40 ans. En plus des bureaux et des centres d’assistance AppleCare, Apple possède en fait une usine en Irlande produisant des iMac.

La fabrication irlandaise de Mac d’Apple a représenté une part assez importante de ses ventes mondiales dans les années 80 à 2000. Apple a accru sa présence en Irlande au fil du temps, mais évidemment de manière disproportionnée par rapport à l’échelle globale de ses activités, qui s’est épanouie à l’ère de l’iPhone et de l’iPad – produits fabriqués principalement en Chine.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation auto générateurs de revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple:

Vous lisez . – des experts qui racontent les nouvelles d’Apple et de son écosystème environnant, jour après jour. Assurez-vous de consulter notre page d’accueil pour toutes les dernières nouvelles et suivez . sur Twitter, Facebook et LinkedIn pour rester dans la boucle. Je ne sais pas par où commencer? Découvrez nos histoires exclusives, nos critiques, nos procédures et abonnez-vous à notre chaîne YouTube