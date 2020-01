Tim Cook reçoit un prix irlandais pour ses investissements commerciaux

Le Premier ministre irlandais Leo Varadkar remet un prix à Tim Cook pour reconnaître les 40 ans d’investissement d’Apple dans le pays (via Bloomberg).

Prix ​​d’investissement

Le prix n’est cependant pas sans critique. Apple est l’un des plus gros employeurs d’Irlande, mais le pays fait toujours face à une amende de 14,4 milliards de dollars US de la Commission européenne pour impôts. Apple a également annulé un projet de construction d’un centre de données d’un milliard de dollars dans l’ouest de l’Irlande, invoquant des difficultés de planification.

L’accent sur la visite pourrait être accru, Varadkar devant faire face à des élections générales dans quelques mois. L’un des plus grands partis d’opposition du pays, Sinn Fein, a critiqué le gouvernement pour avoir combattu le dossier fiscal, affirmant que l’argent devrait être accepté comme une manne pour construire des maisons et des hôpitaux.

Le gouvernement irlandais et Apple nient tous deux avec véhémence qu’ils ont fait quelque chose de mal.

Lectures complémentaires

[iOS: How to Easily Manage SMS Two-Factor Authentication Codes]

[iPhone Growth in China Defies Market – Shipments Increase by 18.7 Percent in December]