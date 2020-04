Tim Cook tient une réunion privée avec le personnel sur COVID-19

Jeudi, Tim Cook a tenu une réunion privée (virtuelle bien sûr) avec les employés d’Apple sur l’impact de la société sur COVID-19 (via Bloomberg).

Future post-pandémie d’Apple

Bien que M. Cook ait qualifié la pandémie de «moment incertain et stressant», il reste convaincu qu’Apple sera forte après la pandémie. Et malgré les nouvelles récentes de Goldman Sachs de vendre des actions Apple, Apple continuera d’investir dans la recherche et le développement et de continuer à travailler sur les produits.

Si nous restons concentrés sur ce que nous faisons de mieux, si nous continuons à investir, si nous gérons l’entreprise avec sagesse et prenons des décisions en collaboration, si nous prenons soin de nos équipes, si nos équipes prennent soin de leur travail, je ne vois aucun raison d’être tout sauf optimiste.

M. Cook a également déclaré que lorsque les employés des magasins Apple retourneraient au travail à l’avenir, les contrôles de température et la distanciation sociale sont probables, bien qu’il ne sache pas encore quand les employés peuvent retourner travailler dans les magasins. Deirdre O’Brien, vice-président des ressources humaines et de la vente au détail d’Apple, a déclaré qu’Apple ajustait sa politique de vacances jusqu’à la fin de 2020 pour rembourser les employés pour les jours non utilisés.

Lectures complémentaires

[Cryptomator 1.5.0 Update Adds New UI and Dark Mode]

[Google Fi Customers Can Use iPhone eSIM]