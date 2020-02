Tim Cook “très optimiste” La Chine contrôle le coronavirus

Tim Cook a déclaré à Fox Business qu’il était “très optimiste” que la Chine contrôle le coronavirus.

Dans une interview, il a déclaré:

“J’ai l’impression que la Chine contrôle le coronavirus. Je veux dire, si vous regardez les chiffres, ils diminuent de jour en jour. Je suis donc très optimiste là-bas.”

Alors que le nombre de personnes en Chine est en baisse, plusieurs autres pays sont témoins d’épidémies, en particulier l’Italie et l’Iran.

Les actionnaires s’attendaient à ce qu’Apple réponde aux préoccupations concernant l’épidémie lors de sa réunion des actionnaires du 26 février, mais elle n’a été mentionnée qu’en passant, et aucune question à ce sujet n’a été sélectionnée pour le Q & A.

Des rapports récents suggèrent que l’épidémie a jeté un doute sur la capacité d’Apple à livrer l’iPhone 12 à temps pour septembre, les retards de fabrication entraînant des pénuries pouvant durer jusqu’en avril.

Apple a précédemment déclaré qu’il ne respecterait pas ses prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre en raison de l’épidémie. Apple a évoqué l’offre limitée d’iPhone et la baisse de la demande de produits en Chine. Apple a été contraint de fermer l’ensemble de ses opérations en Chine en raison de l’épidémie, et 8 de ses magasins de détail restent fermés un mois plus tard.

Pas plus tard qu’hier, le jeu populaire Ndemic Plague Inc. a été retiré du China App Store, après que les développeurs eurent appris que le jeu incluait du contenu illégal en Chine. Sans aucun doute, le moment du retrait n’est probablement pas une coïncidence.