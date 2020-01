Tim Cook visite l’Irlande et demande une réforme globale de l’impôt sur les sociétés [Updated]

Tim Cook s’est rendu en Irlande aujourd’hui pour recevoir un prix du Taoiseach Leo Varadkar pour les 40 ans d’investissement d’Apple dans le pays. Le PDG d’Apple a également rencontré le musicien irlandais Hozier et le studio de jeux WarDucks basé à Dublin.

En 2016, la Commission européenne a constaté qu’Apple avait reçu une aide d’État illégale de l’Irlande et a obligé la société à rembourser 13 milliards d’euros d’arriérés d’impôts. Apple et l’Irlande font tous deux appel de la décision. Apple avait précédemment exprimé sa confiance que la décision “sera annulée” par les tribunaux européens.

À cet égard, Cook a appelé aujourd’hui à une réforme globale de l’impôt sur les sociétés, déclarant à . et à d’autres qu’Apple veut “désespérément” que le système soit équitable. “Il est très complexe de savoir comment taxer une multinationale”, a-t-il ajouté.

“Je pense que tout le monde sait logiquement qu’il doit être remanié, je serais certainement la dernière personne à dire que le système actuel ou le système passé était le système parfait. J’espère et je suis optimiste qu’ils trouveront quelque chose”, a déclaré Cook, se référant à l’organisation économique intergouvernementale OCDE.

Quel incroyable retour en Irlande! Merci @Hozier d’avoir partagé votre musique avec moi et d’avoir eu la chance de parcourir le studio. N’hésitez pas à tendre la main si vous avez besoin de voix de sauvegarde. 🎶 pic.twitter.com/Opfka0j2UK

. @ War_Ducks a décidé de créer un jeu avec des personnages amusants, engageants et colorés, et ils l’ont réussi. Génial de voir comment @NikkiLannen et sa talentueuse équipe de Dublin adoptent la RA pour faire passer leurs jeux au niveau supérieur! pic.twitter.com/bjL15fWlPY

Célébrons 40 ans d’Apple en Irlande avec notre équipe remarquable et en pleine croissance à Hollyhill! Votre travail acharné et votre dévouement envers nos clients et les communautés que nous servons reflètent le meilleur de ce que nous représentons. Voici les 40 prochains! 🇮🇪 pic.twitter.com/ADiRz3yoOP

Mise à jour: IDA Ireland a publié un communiqué de presse sur le prix Apple qui comprend une déclaration de Cook: l'Irlande est une deuxième maison pour Apple depuis quarante ans et cet honneur est encore plus spécial pour nous car il reconnaît les contributions de notre incroyable équipe ici qui travaille sans relâche pour servir nos clients à travers le pays et dans le monde. Je crois profondément que notre travail le plus important ensemble est encore devant nous, et je remercie le peuple irlandais pour son engagement à l'ouverture, à l'innovation et à la coopération qui rendront possible la prochaine génération d'idées qui changeront le monde.