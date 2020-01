Tinder ajoute un suivi de la sécurité en temps réel et plus de nouvelles techniques que vous devez savoir

Votre condensé technologique, par le biais de la newsletter DGiT Daily, pour le jeudi 23 janvier.

1. Dates Tinder avec boutons de panique et contrôles de sécurité

Match Group, propriétaire de Tinder, prend une participation dans l’application de sécurité Noonlight (WSJ), et devrait apporter le meilleur des protections de Noonlight dans Tinder lorsque les rencontres entre étrangers se produisent dans la vie réelle, hors de l’application:

Noonlight est une application qui suit la localisation des utilisateurs et informe les autorités en cas de problèmes de sécurité, en utilisant différentes méthodes.Une méthode est une sorte d’interrupteur actif, qui vous oblige à appuyer et maintenir le bouclier fortement éclairé dans l’application. Si vous arrêtez d’appuyer sur, un compte à rebours pour appeler un contact ou les services d’urgence démarre, bien qu’il soit disponible pour toute personne se trouvant dans des situations étranges ou dangereuses, il est principalement destiné aux femmes, et ce sont presque exclusivement les femmes qui laissent des critiques sur l’App Store et Play Boutique. (Remarquez, la version iOS a plus de fonctionnalités et d’options.) Et, bien sûr, cela craint profondément que quelque chose comme ça semble nécessaire.Mais l’application a des critiques positives, semble aider, et la relier à Tinder est logique comme un moyen de dissuasion.

Prochaines étapes:

“Tinder prévoit de lancer la fonctionnalité gratuitement pour les utilisateurs américains fin janvier, et Match Group prévoit de la déployer dans ses autres applications de rencontres dans les mois à venir”, écrit le WSJ. Tinder a été critiqué à plusieurs reprises pour ne pas en faire plus pour protéger ses utilisateurs et filtrer davantage de personnes.Des fonctionnalités telles que le signalement de faux utilisateurs et des utilisateurs à consonance dangereuse n’ont pas toujours été disponibles, et les agressions et les délits sexuels sont dus aux connexions établies via Tinder et d’autres applications.Uber et Airbnb ont rencontré des problèmes similaires dans différents façons: le problème des interactions entre étrangers a été récemment abordé par Malcolm Gladwell dans son livre Talking to Strangers: What We Should Know about the People We Don’t Know.

Surveillance en temps réel:

Tinder, le passage à la surveillance en temps réel est un grand pas, et la société a déclaré qu’elle ajouterait un badge aux profils de datation pour indiquer qu’il est utilisé. “J’assimile cela au panneau de pelouse d’un système de sécurité”, a déclaré Elie Seidman, de Tinder. PDG. «Cela indique aux gens que je suis protégé, et c’est un moyen de dissuasion.» Une partie du processus consiste à autoriser le suivi des emplacements tout au long d’une date, et la PDG de Match Group, Mandy Ginsberg, a déclaré: «les données de localisation ne seront pas utilisées pour le marketing ou autre chose “. Le problème sera que l’intégration Noonlight échoue à quelqu’un qui en a vraiment besoin, mais le système semble plus orienté vers un processus d’escalade progressive pour protéger quelqu’un qui a indiqué manuellement, ou par le biais d’un suivi automatisé, qu’il a besoin d’aide. , il semble positif pour les datateurs potentiels, avec des mises en garde concernant la protection des données, et un grand en ce qu’il ne semble être disponible qu’aux États-Unis pour l’instant, ce qui semblerait laisser les utilisateurs mondiaux de Tinder à l’écart. J’ai contacté Match Group pour en savoir plus Mise à jour: Match confirmé “l’intégration de Noonlight est uniquement américaine”.

2. Dans le piratage téléphonique de Bezos, l’ONU veut des réponses sur le rôle présumé du prince saoudien (CNET). En outre, voici le rapport technique suggérant que le prince saoudien a piraté le téléphone de Jeff Bezos (Vice). Des critiques bien fondées émergent autour des conclusions du rapport dans l’article mis à jour de Vice et de personnes comme @alexstamos (Twitter).

3. Cela pourrait être l’avenir des applications à double écran sur Android, et cela vient de Microsoft. Et tout crédit qui lui revient, la société semble répondre à toutes les questions sur les appareils à double écran, les coutures, le multitâche, etc., de manière intelligente (Autorité Android).

4. Les précommandes Motorola Razr commencent le 26 janvier chez Verizon (Autorité Android).

5. Le lancement du prochain smartphone de Poco a été confirmé ce trimestre (Android Authority).

6. Visible a amélioré la vie de ce technicien rural du Missouri (Android Authority).

7. La quarantaine de coronavirus de Wuhan fonctionnerait-elle même? (Filaire). Il est difficile de fermer une mégapole de 11 millions de personnes. De plus, la conférence des développeurs Huawei a été reportée en raison du coronavirus de Wuhan, maintenant en mars (The Verge).

8. Microsoft a accidentellement exposé 250 millions d’enregistrements de service client (Engadget), et, pire encore, Microsoft utilise Office 365 pour forcer la recherche Bing dans Chrome, pour les utilisateurs d’entreprise, et pour un retour de bâton immédiat (9to5Google).

9. «Unauthorized Bread» – une histoire de rébellions impliquant des grille-pain IoT jailbreaking – est la nouvelle principale du livre Radicalized de l’auteur Cory Doctorow. Voici un extrait, et c’est bien! (Ars Technica). Et pourquoi pas, voici un autre extrait de livre, celui de Humble Pi: Quand les maths tournent mal dans le monde réel de Matt Parker: «Quand Avery Blank était à la faculté de droit, elle avait du mal à obtenir un stage parce que ses candidatures n’étaient pas prises au sérieux. Les gens verraient «Vide» dans le champ du nom de famille et supposeraient qu’il s’agissait d’une demande incomplète. Elle devait toujours entrer en contact et convaincre le comité de sélection qu’elle était une vraie humaine. »(OneZero).

10. Les scientifiques ont découvert des fossiles d’une forme de vie fongique qui vivaient il y a entre 715 et 810 millions d’années, bien avant l’aube d’une vie complexe, changeant la chronologie évolutive de la Terre (filaire).

DGiT Daily: votre ressource technologique

Le DGiT Daily délivre un e-mail quotidien qui vous permet de garder une longueur d’avance sur toutes les actualités technologiques, les opinions et les liens vers ce qui se passe dans le domaine le plus important de la planète. Vous obtenez tout le contexte et les informations dont vous avez besoin, le tout avec une touche de plaisir et l’élément de plaisir quotidien qui vous manque autrement.