Ting Mobile propose désormais des cartes SIM alimentées par Verizon

Ting est un opérateur MVNO incroyablement populaire, où les clients ne sont facturés que pour les appels, les SMS et les données qu’ils utilisent réellement (comme Google Fi et Xfinity Mobile). Le transporteur a déjà autorisé les clients à utiliser des cartes SIM GSM ou CDMA, même sur différentes lignes sur le même compte, et il existe maintenant une option CDMA supplémentaire.

Le support GSM de Ting reposait sur le réseau de T-Mobile, tandis que les cartes CDMA utilisaient Sprint. Ting a annoncé l’année dernière qu’elle abandonnerait l’option T-Mobile et s’associerait plutôt à Verizon pour offrir un deuxième réseau CDMA aux clients de Ting. Le transporteur a par la suite décidé de ne pas abandonner le support de T-Mobile, mais a néanmoins promis que Verizon serait une option dans le courant de 2020. Effectivement, les cartes SIM soutenues par Verizon (surnommées «cartes V1») sont désormais disponibles pour les clients.

Ting a écrit dans un article de blog, “offrir un service sur trois des quatre réseaux nationaux, y compris le réseau 4G LTE le plus grand et le plus fiable du pays, devrait rassurer les esprits qu’avec Ting Mobile, la couverture est une donnée.”

Il convient de noter que la carte SIM V1 ne fonctionne que sur les appareils certifiés pour le réseau de Verizon, comme les pixels, certains téléphones OnePlus, la série Galaxy S / Note et la plupart des appareils Motorola. Ting dispose d’un outil de vérification pratique qui peut vous dire si votre téléphone est compatible, bien qu’il ne vous indique pas spécifiquement quels réseaux fonctionneront.