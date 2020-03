Tirez le meilleur parti de votre adhésion Prime au Royaume-Uni avec certains des autres excellents services d’Amazon

Vous ne le savez peut-être pas, mais votre abonnement Amazon Prime offre une tonne d’avantages pour les utilisateurs britanniques en plus de la livraison gratuite d’une journée. Avec des vidéos et de la musique en streaming, des livres et des livres audio, un stockage de photos et bien plus encore, inclus dans votre abonnement ou disponibles à un tarif réduit pour les membres Prime, c’est bien plus qu’un simple service de livraison accéléré.

Que vous soyez nouveau sur Prime ou abonné depuis des années, il y a probablement plus de valeur à retirer de votre abonnement au Royaume-Uni. Voici comment.

Prime Video

L’un des meilleurs avantages d’Amazon Prime au Royaume-Uni est l’accès au contenu en streaming via Prime Video. Vous l’avez peut-être déjà utilisé, mais il y a une tonne de grands spectacles, y compris Amazon Originals que vous ne pourrez regarder nulle part ailleurs. De nos jours, Prime Video a même des droits exclusifs sur le sport en direct.

Prime Video fonctionne également parfaitement sur toutes sortes d’appareils avec des applications pour téléphones, tablettes, téléviseurs intelligents, bâtons de streaming, etc. À peu près n’importe où qui peut diffuser de la vidéo, peut la diffuser à partir de Prime Video. La partie gilet est, elle est entièrement gratuite pour les abonnés Amazon existants.

Si vous n’avez pas Prime, vous pouvez vous abonner à Prime Video pour 7,99 £ par mois pour y accéder.

Ruisseaux doux

Amazon Prime Video

Diffusez des milliers d’émissions de télévision et de films, y compris Amazon Originals et même des sports en direct comme le football de Premier League et le tennis ATP Tour.

Amazon Music Unlimited

Alors que les ventes de musique numérique et physique peuvent chuter, la montée de la musique en streaming signifie que nous avons accès à autant de musique que nous le souhaitons pour des frais mensuels bas. Semblable à Spotify et Apple Music, Amazon a son propre service de musique en streaming premium sous la forme d’Amazon Music Unlimited.

Alors que votre abonnement Prime vous offre une sélection organisée de musique à diffuser gratuitement, Amazon Music Unlimited vous donne accès à l’intégralité du catalogue de streaming d’Amazon. La meilleure partie est que, en tant que membre Prime, vous bénéficiez d’une réduction sur l’adhésion à Music Unlimited, ce qui réduit le prix mensuel à 7,99 £ contre 9,99 £. Cela pourrait faire du service d’Amazon celui qui vous convient si vous avez déjà Prime, car cela réduit le prix de Spotify et d’Apple Music.

Comme Prime Video, Amazon Music Unlimited fonctionnera sur à peu près tous vos appareils technologiques. Il existe également un plan pour un appareil si vous voulez simplement pouvoir diffuser vos morceaux via un haut-parleur compatible Alexa dans votre maison.

De la musique à vos oreilles

Amazon Music Unlimited

Obtenez un accès illimité à la bibliothèque musicale d’Amazon, forte de 50 millions d’habitants, à la demande et sans publicité. Vous pouvez même enregistrer de la musique pour l’écouter hors ligne et diffuser facilement via vos appareils compatibles Alexa.

Audible

Vous savez peut-être qu’Amazon a acheté le service de livres audio Audible il y a quelque temps. C’est tout à fait logique puisque Amazon était le plus gros vendeur de livres physiques et domine le marché des liseuses électroniques avec sa gamme Kindle. Si trouver le temps de vous asseoir et de lire un livre est difficile, il vous sera peut-être plus facile de les écouter s’insérer dans votre quotidien. Audible est idéal pour parcourir certains livres de votre liste à lire pendant que vous vous entraînez au gymnase ou lorsque vous vous rendez au travail chaque jour.

Un abonnement audible coûte 7,99 £ par mois et vous accorde un livre audio par mois auquel vous pouvez continuer à accéder même si vous annulez. N’importe qui, membre Prime ou non, peut bénéficier d’un essai gratuit de 30 jours auprès d’Audible, mais pour le moment, les abonnés Prime bénéficient de deux livres audio supplémentaires pendant cette période de 30 jours. De cette façon, vous pouvez essayer quelques livres pour voir si le service est pour vous avant de payer.

Les rats de bibliothèque apprécieraient probablement aussi de savoir que Prime offre également des avantages de première lecture et de première lecture.

Lire tout de qui le concerne

Audible

Essayez Audible gratuitement pendant 30 jours et voyez si c’est pour vous. En tant que membre Prime, vous pouvez même essayer deux livres audio gratuits au lieu d’un.

Amazon Prime Student

Si vous êtes étudiant dans une université britannique, tout ce qui précède devient beaucoup moins cher. Tout d’abord, vous pouvez obtenir gratuitement six mois entiers – oui, six mois – d’Amazon Prime Student. Il dispose de tous les avantages Prime habituels, le seul inconvénient étant que vous devez être inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur au Royaume-Uni (la preuve en est votre adresse e-mail .ac.uk ou une autre preuve d’inscription telle qu’une carte NUS).

Après l’expiration de votre essai prolongé de six mois, vous obtenez alors Prime pour la moitié de son prix normal à seulement 3,99 £ par mois ou 39 £ pour l’année. C’est une évidence pour toute personne éligible.

Vous en avez besoin chez Uni

Amazon Prime Student

Tous les avantages d’Amazon Prime gratuits pendant six mois, puis à la moitié du prix normal? Oui s’il vous plaît.

Photos Prime

L’un des services les moins connus d’Amazon est son composant de stockage de photos, nommé de manière créative Prime Photos. Il offre aux membres Prime un stockage de photos sécurisé et illimité auquel vous pouvez accéder sur pratiquement n’importe quel appareil intelligent que vous possédez. Compte tenu du coût de certains systèmes de sauvegarde, c’est un bon cadeau bonus. Cela ne fait jamais de mal d’avoir une autre sauvegarde.

Offres Prime Early Access

Vous connaissez probablement Amazon Prime Day – la méga vente exclusive Prime qui se déroule une fois par an, mais vous ne savez peut-être pas qu’il existe un tas d’offres exclusives aux membres d’Amazon Prime chaque jour. Vous verrez souvent des économies Prime supplémentaires sur les listes de produits pour les articles qui vous rapportent quelques chèques à la caisse, mais il existe des tonnes d’offres Lightning à durée limitée sur lesquelles les membres Prime obtiennent leurs premiers jetons via les offres Prime Early Access.

Bien que certaines offres ne soient pas pour vous, vous verrez peut-être quelque chose que vous voulez vraiment et avoir un compte Prime signifie que vous pouvez d’abord l’acquérir avant l’ouverture de la vente au grand public.

Pas encore membre d’Amazon Prime?

Pas de problème. Vous pouvez commencer un essai gratuit de 30 jours pour devenir admissible à ces avantages. En plus de ces économies, vous bénéficierez d’une livraison gratuite d’une journée toute l’année et pourrez participer à des événements comme Amazon Prime Day et d’autres ventes exclusives.

