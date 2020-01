TiVo Stream 4K avec Android TV apparaît au CES 2020

Bien que TiVo ne soit pas étranger à la télévision en streaming, il est généralement géré par un décodeur. Au CES, TiVo a dévoilé un dongle HDMI connu sous le nom de TiVo Stream 4K, et il regorge de fonctionnalités.

Commentant le dévoilement du Stream 4K, le PDG et président de TiVo, Dave Shull, a déclaré:

Avec TiVo Stream 4K, nous avons créé une expérience considérablement meilleure pour les téléspectateurs qui sont fatigués de rechercher des applications et des interfaces pour trouver le contenu incroyable disponible via les fournisseurs de contenu en ligne. Nous sommes ravis d’aider les amateurs de télévision et les téléspectateurs occasionnels à tirer le meilleur parti de leur temps devant l’écran et à rassembler le meilleur des expériences de streaming et de télévision.

Le boîtier relativement petit se branche directement sur le port HDMI de votre téléviseur et est livré avec une version plus petite de la télécommande en forme de “cacahuète” populaire. Le contrôleur a le volume, le canal et les boutons de guidage attendus, ainsi que quelques autres normes – il comprend également heureusement un pavé numérique. La télécommande apporte un bouton Netflix dédié, ainsi qu’un bouton Google Assistant et deux autres boutons – home et back – qui vous sembleront familiers si vous avez déjà utilisé Android TV.

Ces deux boutons ont été inclus en raison de la version modifiée d’Android TV fonctionnant sur le TiVo Stream 4K. Cela signifie que le nouveau dongle de streaming aura accès à plus de 5000 applications sur Google Play. TiVo apporte son expertise dans la recherche de contenu pour aider à organiser toutes les applications de streaming que vous avez installées dans un seul guide que vous pouvez parcourir via l’assistant Google.

Notre service VPN préféré est plus abordable que jamais

TiVo s’associe également à Sling TV pour être la source de télévision par abonnement préférée sur le TiVo Stream 4K, ainsi que certaines chaînes gratuites financées par la publicité via TiVo +. Cet accessoire HDMI est livré avec Dolby Atmos et Dolby Vision HDR intégrés pour que vos émissions soient superbes et sonnent bien. Le TiVo Stream 4K sera lancé avec un prix spécial de 49,99 $ en avril 2020, avec un prix de détail complet de 69,99 $ après une période de lancement.

OTA est A-OK

TiVo Bolt OTA

Le téléviseur flotte juste dans les airs

Doté de la prise en charge de 4K, HDR et Dolby Atmos, le TiVo Bolt OTA est là pour tous vos besoins de coupe de cordon. Avec jusqu’à 6 tuners disponibles et 1 To de stockage embarqué pour DVR vos émissions, vous pouvez être sûr de ne jamais manquer un épisode.