Top 10 des choses à faire avec votre nouveau Chromebook

Un Chromebook est incroyablement rapide à configurer, mais il y a une différence entre configurer un ordinateur portable et vraiment s’y installer. Je travaille à temps plein à partir d’un Chromebook depuis trois ans et après être passé d’une unité d’examen à une unité d’examen l’année dernière, je pense que je suis passé à une science. Si votre nouveau Chromebook semble neuf et maladroit et pas aussi amusant que vous vous attendiez, permettez-moi de vous aider à en faire votre nouvelle maison informatique.

Ajustez votre défilement et les touches de fonction

Ce premier ajustement va sembler un peu bizarre, mais restez avec moi pendant une minute. Vous voyez, lorsque vous utilisez un écran tactile et un pavé tactile sur un Chromebook, il peut être utile pour le défilement de fonctionner de la même manière sur les deux appareils. Malheureusement, le mode de défilement par défaut sur les ordinateurs portables est inversé en utilisant votre doigt pour faire défiler le trackpad.

Nous pouvons résoudre ce problème sur les Chromebooks en échangeant le style de défilement du trackpad de traditionnel – balayez vers le haut pour descendre – à australien – faites glisser vers le bas pour descendre. J’aime le défilement australien, car il correspond à l’écran tactile de mes Chromebooks et au défilement sur mon téléphone. Tout le monde ne l’aimera pas, mais c’est quelque chose que j’encourage à essayer au moins une fois.

Comment inverser la direction de votre défilement

Ouvert Réglages.

Faites défiler jusqu’à la section Appareil et appuyez sur Souris et pavé tactile.

Sous le défilement, appuyez sur australien.

Pendant que vous êtes ici, vous pouvez également régler la vitesse du trackpad si vous le souhaitez, mais le réglage moyen fonctionne assez bien pour la plupart des gens.

Un autre ajustement que je recommande de faire en premier lieu concerne la façon dont le clavier Chrome OS est disposé. La touche de verrouillage des majuscules est une touche de lancement par défaut, mais si vous êtes prêt à renoncer à certains des raccourcis clavier avancés, vous pouvez redéfinir cette clé sur le verrouillage des majuscules et crier toutes les choses !!!!!!

Comment récupérer une clé de verrouillage des majuscules

Ouvert Réglages.

Faites défiler jusqu’à la section Appareil et appuyez sur Clavier.

Appuyez sur le menu déroulant à droite du lanceur.

Robinet verrouillage des majuscules dans les options déroulantes.

Pendant que vous êtes ici, vous pouvez remapper certaines des autres touches de fonction si vous le souhaitez. Si votre Chromebook dispose d’une clé Assistant, vous souhaiterez peut-être remapper celle-ci en majuscule ou en majuscule si vous ne souhaitez pas qu’elle se déclenche en cas d’accident, mais la clé du lanceur est le seul remappage essentiel dont vous devriez avoir besoin.

Inscrire Smart Lock

Personne n’aime vraiment devoir entrer son mot de passe à chaque fois qu’il réveille son Chromebook, et avec la beauté de Smart Lock, nous n’avons pas à le faire! Après avoir couplé votre téléphone à votre Chromebook et effectué la configuration initiale, la seule fois que vous devrez saisir votre mot de passe est lorsque vous allumez votre Chromebook pour la première fois tant que votre téléphone est déverrouillé lorsque vous réveillez le Chromebook.

Cela prend quelques secondes à votre téléphone et à votre Chromebook pour se parler lorsque vous réveillez un Chromebook, mais c’est à peu près aussi longtemps que cela me prendrait de saisir mon mot de passe de toute façon et puisque ma montre maintient mon téléphone déverrouillé via Smart Lock, Smart Lock garde également mon Chromebook déverrouillé pendant 95% de la journée.

Comment déverrouiller votre Chromebook avec Smart Lock

Personnalisez votre dock avec les applications les plus importantes

Le dock en bas de l’écran avec les icônes d’état et une petite multitude d’icônes d’application est désigné par Chrome OS comme l’étagère, et bien qu’il soit livré avec les “éléments essentiels” déjà épinglés, je recommande fortement d’ajuster les applications ici afin que vous n’ayez pas à plonger dans le tiroir de l’application aussi souvent.

Voici les applications que je garde épinglées sur mon dock, mais vous pouvez choisir celles qui vous conviennent le mieux:

Fichiers – Je fais référence à de nombreuses photos et téléchargements, de sorte que l’application Fichiers reste épinglée en première position, c’est donc le plus facile à toucher.

Chrome – Il est presque toujours ouvert, il est donc logique de le garder épinglé.

Google Play – Que je recherche de nouvelles applications ou que je mette simplement à jour celles que j’ai déjà, c’est une bonne idée de garder Google Play à l’avant-plan.

Horloge de calendrier – N’oubliez pas de cliquer sur l’heure sur Windows et de voir ce petit calendrier pratique? C’est ce que fait cette application Chrome, avec la possibilité d’ajouter des horloges mondiales pour plusieurs fuseaux horaires. Cette application était très pratique pour voir quelle heure il était en Turquie lorsque mon patron était là l’été dernier, donc je ne le dérangerais pas à 2 heures du matin avec des questions stupides.

Messages Google – Dans le cadre de la connexion de votre téléphone à votre Chromebook, vous pouvez synchroniser les messages texte via Google Messages et y répondre sans avoir à décrocher votre téléphone. Cela m’a été plus utile il y a six mois lorsque je ne sautais pas aussi souvent entre les téléphones, mais lorsque je m’installe sur un téléphone pendant un certain temps, c’est super utile.

Application Android Fanfiction.net – Oui, j’ai 28 ans et j’aime toujours lire les fanfics. KCS est un putain de génie avec Star Trek et c’est un excellent divertissement hors ligne qui ne brûlera pas la batterie aussi vite que les jeux ou les films.

Paramètres – Vous n’aurez peut-être pas besoin d’accéder aux paramètres aussi souvent, mais j’ai écrit beaucoup de procédures récemment, j’ai donc épinglé les paramètres pour pouvoir l’ouvrir plus rapidement.

Certaines personnes préfèrent une approche plus mesurée aux applications épinglées, mais 7 ne me semble pas trop encombré, et il y a encore beaucoup de place pour plus d’applications lorsque j’ai besoin d’effectuer plusieurs tâches.

Obtenez un bon expanseur de texte

Lorsque vous voulez mettre des symboles spéciaux sur Windows, il y a ces petits codes de triche drôles appelés codes alt que vous pouvez utiliser pour invoquer des centaines de symboles inhabituels – vous savez si vous vous souvenez réellement des codes – mais puisque Alt est utilisé sur un beaucoup de raccourcis courants dans Chrome OS, les codes Alt ne sont pas pris en charge. Ce n’est pas un problème énorme pour la plupart des gens, sauf si vous devez souvent utiliser une lettre accentuée ou un caractère spécial, comme mon oh si précieux tiret. C’est là qu’un extenseur de texte est utile.

Les extensions d’extenseur de texte sont disponibles dans le Chrome Web Store et fonctionnent lors de la saisie dans la plupart des sites Web, bien qu’elles ne fonctionnent pas dans les applications Android ou certains éditeurs de texte comme Google Drive – Google Drive a son propre expander de texte dédié. L’extenseur de texte que j’utilise depuis deux ans est Auto Text Expander, qui est facile à modifier, discret et me permet d’ajouter et de supprimer des entrées à la volée. J’utilise le plus mon extension em dash – je pourrais avoir un problème avec le nombre de ceux que j’utilise – mais je les ai également stockés pour des liens pratiques et je les ajoute pour des hashtags lors d’un livetweet.

Mémorisez vos raccourcis clavier

Comme nous venons de le mentionner, il existe un bon nombre de raccourcis qui utilisent Alt sur un Chromebook, mais il y en a encore beaucoup qui utilisent Ctrl et Maj également. Il y a des raccourcis clavier essentiels que tout le monde devrait connaître, mais celui que vous devez absolument retenir avant tout est un raccourci Alt:

Alt +[[ – verrouille la fenêtre actuelle sur le côté gauche de l’écran

Alt +] – verrouille la fenêtre actuelle sur le côté droit de l’écran

Alt + = – maximise la fenêtre actuelle

Cela rend le fractionnement et le multitâche sur un Chromebook un jeu d’enfant, et je souhaite absolument que ces raccourcis fonctionnent avec le navigateur Chrome chaque fois que je reviens sur une machine Windows pour le podcasting et l’édition plus intense. Les raccourcis vous libéreront si vous prenez le temps de les apprendre, alors faites attention!

Il y aura un test.

Définir un thème Chrome – ou créer un thème Chrome

Le thème blanc par défaut de Chrome est correct, je suppose, mais pourquoi se contenter de correct quand vous pouvez le rendre cool? Les thèmes Chrome existent depuis avant l’existence des Chromebooks, et bien qu’ils ne s’étendent pas à l’application Fichiers ou Paramètres, ni à aucune boîte de dialogue système, ils mettent en thème les barres de navigateur Chrome et la page Nouvel onglet.

Je recommande un thème coloré ou sombre sur le blanc – vous me connaissez, je crois qu’il est possible d’utiliser un thème sombre partout – mais il y a aussi des thèmes graphiques qui superposent des motifs ou des images sur l’arrière-plan de la barre des onglets. Il y a des milliers de thèmes disponibles, des adorables minous aux jolis triangles roses et aux plages tropicales. Il suffit de parcourir et de trouver celui qui convient à votre fantaisie.

Vous n’aimez aucun des thèmes prédéfinis? C’est bon; nous pouvons faire le nôtre!

Un nouveau truc qui a été ajouté l’année dernière – celui qui m’a fait serrer comme l’écolière ringarde dans laquelle je suis – était la possibilité pour vous de sélectionner ou de créer des thèmes simples basés sur les couleurs plutôt que de devoir compter sur quelqu’un d’autre pour les créer. vous. Vous n’avez pas besoin de télécharger d’extensions ou d’applications supplémentaires pour créer ces thèmes, et vous pouvez même définir une photo personnelle comme toile de fond pour la page Nouvel onglet, si vous souhaitez voir une image apaisante chaque fois que vous ouvrez un nouvel onglet ou fenêtre.

Comment créer un thème personnalisé

Ouvrez un nouvel onglet dans le Navigateur Chrome.

Dans le coin inférieur droit du nouvel écran à onglets, appuyez sur le icône de crayon.

Robinet Couleur et thème.

Appuyez sur un Schéma de couleur vous aimez. Si vous souhaitez choisir une couleur unique pour votre thème, appuyez sur la première option avec le icône de pipette.

Sélectionnez le couleur hexadécimale tu veux.

Frappez le Entrer touchez sur votre clavier.

Si vous souhaitez ajouter une image personnelle pour la page Nouvel onglet, appuyez sur Contexte. Sinon, appuyez sur Terminé.

Appuyez sur l’une des images prédéfinies ou Télécharger depuis l’appareil.

Sélectionnez le image que vous souhaitez utiliser.

Robinet Ouvert.

Configurer la veilleuse

La veilleuse teint automatiquement votre écran la nuit pour bloquer une partie de la lumière bleue, ce qui permet d’éviter plus facilement la fatigue oculaire et de se détendre à la fin de la journée. La veilleuse est une bascule dans le menu principal du système que vous obtenez lorsque vous cliquez sur l’heure, mais vous pouvez également la configurer pour qu’elle s’allume et s’éteigne automatiquement à des heures définies, ou du coucher du soleil au lever du soleil en fonction de votre fuseau horaire.

Ouvert Réglages.

Faites défiler jusqu’à Appareil et appuyez sur Afficher.

Sous Veilleuse, appuyez sur le menu déroulant à droite de Programme.

Sélectionner Coucher de soleil au lever du soleil ou Douane.

Si vous sélectionnez Personnalisé, faites glisser et déposez le heures de début / fin le long de la chronologie.

Téléchargez des applications Android

Les Chromebooks n’exécutent pas de programmes traditionnels comme Windows ou Mac – ce qui est de par leur conception, car cela signifie que les Chromebooks ne peuvent pas être compromis aussi facilement que Windows ou Mac – mais ils peuvent exécuter des applications Android et Linux de nos jours. Les applications Linux nécessitent encore un peu plus de travail que l’utilisateur moyen ne voudra en faire, mais les applications Android sont simples et offrent un tout nouveau monde de productivité et de divertissement.

La plupart des applications Android fonctionnent sur les Chromebooks de nos jours, des jeux à la retouche photo en passant par les applications solitaires et vidéo. Les applications vidéo en particulier sont assez intéressantes sur les Chromebooks, car contrairement à Mac / Windows, vous pouvez télécharger des vidéos pour une lecture hors ligne à partir de services comme Disney +, Netflix et Amazon Prime. Bien que vous n’ayez probablement pas besoin d’autant d’applications sur votre Chromebook que sur votre téléphone, il vaut la peine de jeter un coup d’œil à Google Play et de voir quelles applications vous conviennent.

Obtenez une carte microSD pour le stockage

Les Chromebooks de milieu de gamme et premium commencent à devenir disponibles avec de plus grandes quantités de stockage interne, mais pour le segment plus moyen de 200 $ à 400 $ dans lequel la plupart d’entre nous ont probablement acheté nos Chromebooks, 32 Go est la norme et 64 Go est une belle – et très utile – mise à niveau. Cela signifie que pour le meilleur ou pour le pire, vous souhaiterez probablement une carte microSD pour étendre votre Chromebook. Il y a encore quelques Chromebooks avec des emplacements SD réguliers, mais la plupart sont microSD, ce qui est génial car les cartes microSD sont abordables, fiables et peuvent durer des années, vous permettant de les utiliser dans un téléphone ou un appareil photo après que vous soyez terminé avec votre Chromebook actuel.

Lors de la sélection d’une carte microSD pour un Chromebook, je recommande d’opter pour une carte de 128 Go ou 256 Go, car cela fera plus que doubler votre stockage sans être coûteux. Vous ne pouvez actuellement pas déplacer les applications Android sur la carte microSD et certaines applications ne stockent pas les données sur microSD comme elles le feraient sur les téléphones, il n’y a donc vraiment pas besoin d’aller complètement par-dessus bord sauf si vous avez une cargaison de films MP4 que vous allez pour charger manuellement.

Modifier vos raccourcis Nouvel onglet

La page Nouvel onglet peut sembler ennuyeuse, mais elle peut être un outil incroyablement utile sur votre Chromebook grâce aux nombreuses façons dont elle peut être personnalisée. Même sans entrer dans les extensions Chrome qui prennent le contrôle de votre page Nouvel onglet et la transforment en un cadre photo ou un collecteur catch-em-all ou un centre de productivité, vous pouvez rendre la page Nouvel onglet plus utile en personnalisant simplement les raccourcis qui apparaissent sur la page .

Ouvrez un nouvel onglet dans le Navigateur Chrome.

Dans le coin inférieur droit du nouvel écran à onglets, appuyez sur le icône de crayon.

Robinet Raccourcis.

Robinet Mes raccourcis au lieu des sites les plus visités.

Robinet Terminé.

Pour modifier un raccourci déjà à l’écran, placez votre souris dans le coin droit au-dessus de ce raccourci et appuyez sur le icône de menu à trois points.

Vous pouvez soit appuyer sur Retirer pour se débarrasser du raccourci, ou Renommer le raccourci.

Robinet Terminé.

Robinet Ajouter un raccourci.

Source: Ara Waggoner / Android Central

Copiez / collez dans le URL que vous souhaitez utiliser.

Nom votre raccourci.

Robinet Terminé.

En tant que note avec les raccourcis, vous pouvez avoir un maximum de 10, donc une fois que vous appuyez sur 10, l’option Ajouter un raccourci disparaît jusqu’à ce que vous en supprimiez un autre.

Si vous préférez que votre page Nouvel onglet soit un peu plus douce qu’une grille de raccourcis, vous pouvez plutôt utiliser une extension Chrome comme Momentum ou Tabby Cat pour remplacer l’interface utilisateur Nouvel onglet par autre chose. Momentum vous donne une image zen avec l’heure, la météo et une citation de motivation, tandis que Tabby Cat vous donne un nouveau minou mignon sur chaque onglet que vous ouvrez – et vous pouvez même débloquer des chiots, des birdies et des ours si vous vous ennuyez des chats.

Si vous préférez que votre nouvel onglet soit un peu plus productif, consultez Toby. C’est une excellente ressource pour regrouper des sites Web pour lancer facilement des sessions et des activités axées sur les tâches. Toby a une version bêta gratuite pour l’utilisateur moyen, mais est par ailleurs orientée vers les entreprises et les équipes. C’est le type d’extension qui peut vraiment révolutionner votre flux de travail, mais seulement si vous y donnez sans réserve.

Se familiariser avec Chrome

Bien sûr, ce ne sont que quelques-unes des façons dont vous pouvez aider à transformer un Chromebook en une nouvelle base d’accueil numérique confortable. Vous vous familiariserez avec les raccourcis clavier, obtiendrez tous vos sites Web connectés au fil du temps – croyez-moi, n’essayez pas de les faire tous en même temps, c’est juste un exercice de frustration – et commencez à apprécier l’autonomie ridicule de la plupart des Chromebooks eke régulièrement.

