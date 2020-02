Top 10 des meilleures idées d’applications mobiles de 2020 | Donateur

Les statistiques montrent que l’Américain moyen prendra son téléphone toutes les 12 minutes, la plupart des Américains admettant qu’ils ne peuvent pas passer plus de 10 minutes sans un aperçu. Tout cela se prête à 80 points d’utilisation du téléphone disparates au cours d’une même journée. Cela peut être une mauvaise nouvelle pour ceux qui ont peur de la technologie, mais c’est une excellente nouvelle pour ceux qui cherchent à développer la meilleure application mobile ou à créer une opportunité de démarrage unique.

De nos jours, les gens convoitent des applications qui leur permettent de gérer la vie quotidienne directement depuis leur téléphone ou leur tablette. Les applications mobiles sont un moyen de faire de ce rêve une réalité. Les startups technologiques ne le savent que trop bien.

Après tout, conférer aux individus la capacité d’exécuter une multitude de tâches en appuyant sur un bouton n’est pas seulement attrayant, c’est ce que nos vies numériques exigent. Le marché est largement ouvert aux idées brillantes dans le monde du développement d’applications mobiles, mais trouver la bonne idée n’est pas toujours aussi simple qu’on pourrait le penser.

Sur les centaines de startups lancées chaque année, seulement la moitié environ sont capables de survivre jusqu’à leur cinquième année. À la fin de la journée, une startup prospère n’est aussi bonne que son idée principale. Trouver une idée d’application mobile et ouvrir les portes à la longévité est essentiel si vous voulez que votre entreprise ou votre startup réussisse.

Étant donné que les téléchargements d’applications mobiles devraient atteindre 353 milliards d’ici 2021, le moment n’a jamais été aussi propice pour réfléchir à certains concepts. Vous ne savez pas par où commencer? Lisez la suite pour les 10 meilleures applications d’idées mobiles de 2020.

1. Application graphique de réservation de restaurant

Les gens aiment dîner au restaurant. De plus, les gens aiment faire des réservations directement depuis un appareil mobile. Une application de réservation n’est pas exactement révolutionnaire, mais une application graphique de réservation de restaurant pourrait l’être. Avec une application de réservation graphique, les convives peuvent confirmer la disposition d’un restaurant et choisir la table ou la disposition des sièges souhaitée lors de la réservation. Si c’est un kiosque qu’un diner désire plutôt qu’un deux-dessus, ils ont soudainement un peu plus de contrôle sur leur situation culinaire.

2. Applications activées avec la réalité virtuelle

Les services de développement d’applications mobiles savent depuis longtemps que la réalité virtuelle est la voie de l’avenir. Après tout, quels autres aspects de la technologie sont capables de capturer une réalité entièrement différente devant les humains? Quand la plupart d’entre nous pensent à la réalité virtuelle, nous pensons au jeu. Pourtant, 171 millions d’utilisateurs trouvent que la RV peut être utilisée dans de nombreux domaines de fabrication distincts.

Fusionner la VR avec l’IoT (Internet des objets) n’est pas seulement intelligent, c’est là que la technologie se dirige. Qu’il s’agisse d’une application de rencontres avec VR ou d’une nouvelle façon de faire de la visioconférence, il existe un potentiel illimité dans le secteur VR du développement d’applications mobiles.

3. Applications de télémédecine et de soins de santé

Peu de sujets sont aussi urgents pour le public américain que les soins de santé. Les gens ont besoin d’applications de santé bien développées. Des plates-formes définies qui permettent le contact avec le patient et le médecin, des dossiers médicaux précis et même des mises à jour de l’administration des médicaments sont essentielles.

Les applications de télémédecine sont essentielles pour aider les patients à prendre le contrôle de leur santé. Dans un monde où l’on a l’impression que les gens sont coincés dans une hyper-boucle de co-payeurs, de franchises et de réseaux de santé, la télémédecine pourrait simplement céder un peu de pouvoir aux gens.

4. Applications de réalité augmentée

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait un certain tapis dans votre salon? Que diriez-vous d’une application qui vous montrera à quoi vous ressemblerez à 80 ans? La réalité augmentée permet à ces questions internes de devenir des réalités externes. La réalité augmentée est un domaine en pleine expansion qui devient de plus en plus répandu. Ces applications peuvent se concentrer sur le divertissement, le commerce électronique et même l’éducation.

Les services de développement d’applications mobiles peuvent facilement utiliser cette technologie pour jouer avec l’esprit des utilisateurs, stimuler les sens et aider les gens à atteindre leurs objectifs. Le potentiel est indescriptible!

5. Applications d’organisation d’abonnement

La plupart des gens sont abonnés à plus de dix services uniques différents. Garder une trace de ces abonnements et factures peut être un problème, d’autant plus que beaucoup d’entre eux ont été connus pour changer le prix sans beaucoup d’avertissement.

Étant donné que les services d’abonnement comme Netflix ou Disney Plus ne vont pas disparaître de sitôt, une application d’organisation d’abonnement pourrait être une excellente idée. Ce type d’application peut aider les utilisateurs à suivre les abonnements, la facturation et même à se targuer de systèmes de paiement automatique pour maintenir les services d’abonnement en continu.

6. Application générale de service à domicile

C’est peut-être une plaisanterie courante que les gens n’aiment plus contacter les gens de service au téléphone, mais c’est une blague dans laquelle la punchline est trop vraie. Une application de service à domicile général est un excellent moyen pour les locataires ou les propriétaires de se connecter avec des plombiers, des électriciens ou des techniciens directement via une application.

Ils peuvent recevoir des estimations, des mises à jour sur les progrès et même des conseils de professionnels locaux. Des points bonus si votre développeur d’application mobile peut également permettre aux utilisateurs de payer des services directement via l’application!

7. Blockchain Apps

Le marché de la blockchain est l’un des plus investis dans les secteurs de la technologie. Certaines estimations montrent que d’ici 2023, la blockchain vaudra quelque 23 milliards de dollars (USD). Alors que la plupart des gens ne pensent à la blockchain que dans le contexte de la crypto-monnaie ou de la finance, beaucoup constatent qu’il y a tellement plus à la blockchain que ce qui semble à l’œil.

En fait, le cœur de la blockchain est de stocker les données de manière totalement sécurisée. Toute entreprise qui a besoin de stocker des données de haute sécurité bénéficie de l’utilisation des services de développement de la blockchain. Qu’il s’agisse de soins de santé ou d’investissement, les applications mobiles conçues pour utiliser la blockchain fourniront de nombreuses solutions efficaces à un large public.

8. Applications de communication locataire / propriétaire

Louer une maison ou un appartement n’est jamais facile, surtout en termes de communication. Une application de communication locataire / propriétaire pourrait permettre aux propriétaires de trouver et de communiquer directement avec des locataires potentiels sans avoir besoin d’un courtier ou d’un concessionnaire. Cette application pourrait également permettre aux locataires existants de communiquer avec les propriétaires concernant les problèmes d’entretien, de loyer ou de propriété. Depuis plus de 100 millions d’Américains louent, cette application a le potentiel pour atteindre un marché massif.

9. Applications de voyage en réalité virtuelle

Qui ne voudrait pas voyager à l’étranger avant de descendre de l’avion? Investissez dans la création d’une application mobile dédiée à l’utilisation de la technologie de navigation AR. Avec la RA, les voyageurs peuvent trouver des endroits à visiter, voir ce qu’il y a partout et repérer les points chauds locaux sans avoir à passer par les tumultes typiques que la planification de voyage peut entraîner.

Ajoutez des éléments de réalité virtuelle tels qu’une visite virtuelle, et les touristes peuvent vraiment glaner ce que ce sera de visiter une nouvelle destination. Les Américains dépensent 933 milliards de dollars en voyages chaque année, ce qui facilite un peu le processus en embauchant des développeurs mobiles qui pourraient donner vie à une nouvelle façon de voyager.

10. Applications de design d’intérieur

Grâce à des chaînes telles que HGTV et des plateformes comme Pinterest, le design intérieur est plus grand que jamais. Malheureusement, rafraîchir la maison n’est pas pratique pour tout le monde. Une application de design d’intérieur peut permettre aux utilisateurs de prendre une photo de leur chambre et de la visualiser avec différentes options.

Les utilisateurs peuvent échanger les couleurs de peinture, essayer différents canapés ou même assommer un mur ou deux. Il donne aux clients la possibilité de visualiser véritablement une nouvelle pièce ou un nouveau décor sans essais et erreurs coûteux. Il peut également révéler des revendeurs de produits dans la région ou permettre aux utilisateurs d’acheter des articles directement via l’application.

The Takeaway

Lorsque vous avez des idées pour la prochaine grande application mobile de 2020, essayez de trouver un besoin et de le combler. Demandez-vous ce qui pourrait rendre votre vie ou celle d’une autre personne plus facile ou plus divertissante. Si vous ne trouvez pas cela utile vous-même, les autres ressentiront probablement la même chose. Il y a des opportunités illimitées pour les développeurs d’applications mobiles en 2020, il suffit de penser un peu en dehors des sentiers battus.