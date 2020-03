Top 10 des ordinateurs portables Chrome OS classés

Source: Android Central

Les meilleurs Chromebooks de 2020 peuvent offrir une expérience informatique de premier ordre, parfaite pour les étudiants, les grands-parents et tous ceux qui recherchent un ordinateur portable sans problème avec une longue durée de vie de la batterie. Nous avons examiné et évalué les meilleurs Chromebooks absolus afin que vous puissiez trouver la meilleure valeur à tout budget. Notre guide d’achat vous aidera à trouver l’ordinateur portable ou la tablette Chrome OS parfait.

Meilleur dans l’ensemble

Lenovo Chromebook C330

L’année dernière, Lenovo est toujours le meilleur Chromebook à acheter.

Ce petit Chromebook zippé peut durer 10 heures et n’alourdira pas votre sac à dos lors d’une excursion d’une journée.

Caractéristiques du Chromebook C330 de Lenovo

Écran tactile lumineux de 11,6 pouces

Véritable autonomie de 10 heures

Excellentes performances pour le prix

4 Go de RAM, 32 à 64 Go de stockage

Poids et taille équilibrés

Design 2-en-1 lumineux et chatoyant

Le meilleur Chromebook équilibre la taille avec la productivité, le style avec la substance et le panache avec un prix. C’est un Chromebook que n’importe qui peut ramasser et tomber amoureux, et aujourd’hui, c’est toujours le Lenovo Chromebook C330. Son châssis lumineux et subtilement chatoyant est durable sans ressembler à un réservoir noir ennuyeux et frappe le juste milieu entre trop grand pour être transporté d’une seule main et trop petit pour faire le travail.

C’est le Chromebook que j’ai utilisé moi-même la plupart de l’année dernière, et sa durée de vie et sa durabilité sont la vraie affaire. Même sur la luminosité maximale, j’ai obtenu plus de 6 heures d’utilisation sur une seule charge, et sur les faibles luminosité que je préfère, je l’ai également poussé à 12 heures d’utilisation avant de mendier pour un chargeur. Le C330 s’est vu promettre une durée de vie prolongée, il devrait donc recevoir des mises à jour pour les années à venir.

Si vous pouvez trouver / vous permettre le modèle 64 Go, je vous recommande vivement de le faire, mais le modèle 32 Go est une bonne affaire lorsque les ventes démarrent. Il n’y a également qu’un seul port USB-C sur ce Chromebook, mais la plupart d’entre nous n’ont pour le moment qu’une seule utilisation du port USB-C: le chargement.

Date d’expiration de la mise à jour automatique: Juin 2025

Génial si vous pouvez le trouver

Lenovo Chromebook C340 (11,6 “)

Le meilleur Chromebook s’est encore amélioré.

Avec le double des ports USB et des modèles 8 Go à l’horizon, l’ordinateur portable à couvercle en aluminium de Lenovo est plus qu’un joli visage.

Caractéristiques du Chromebook C340 de Lenovo (11,6 “)

Écran tactile IPS 11,6 pouces à 10 points

Couvercle en aluminium, corps en plastique

Intel Celeron N4000

4 à 8 Go de RAM, 32 à 64 Go de stockage

Jusqu’à 10 heures d’autonomie

Jolies options de couleur rose ou argent

Alors que le C330 de l’année dernière lésinait sur les ports, le Lenovo Chromebook C340 (également connu sous le nom de C340-11) dispose d’un port USB-A et USB-C de chaque côté de la machine, d’un plus grand volume et de boutons d’alimentation, et échange la pleine taille Emplacement SD pour une microSD plus compacte et largement utilisée. Ce nouveau modèle est également prévu pour près de sept ans de mises à jour de Chrome OS.

Ce Chromebook s’est révélé très, très populaire au cours des courts mois où il a été disponible: Amazon peut rarement garder des modèles de 64 Go en stock – en particulier la séduisante version Sand Pink – et la plupart des autres détaillants se vendent aussi rapidement avec les modèles de 32 Go. Si vous pouvez trouver un C340-11, en particulier un modèle 64 Go, n’attendez pas trop longtemps: clignotez et ils disparaîtront.

Le C340-11 est sorti depuis près de six mois maintenant, et il a fonctionné comme un champion jusqu’à présent, durant plus de neuf heures sur une seule charge et tenant avec plus d’une douzaine d’onglets ouverts. Les cadres autour de l’écran sont grands, mais ils sont utiles lorsque vous le retournez en mode tablette, et le clavier est facile à taper pendant des heures à la fois.

Date d’expiration de la mise à jour automatique: Juin 2026

Surclassement

ASUS Chromebook Flip C434

Une centrale électrique portable que vous pouvez utiliser n’importe où

L’écran tactile de 14 pouces excelle dans le multitâche et le clavier rétroéclairé est facile à taper tard dans la nuit.

Caractéristiques du Chromebook Flip C434 d’ASUS

Écran tactile 1080p de 14 pouces

Clavier rétro-éclairé

Grand trackpad

Lunettes ultra-fines

Jusqu’à 10 heures d’autonomie

Construction mince en aluminium

Le Chromebook Flip C434 est essentiellement un Chromebook de 14 pouces dans une coque de 13 pouces, vous offrant un écran plus grand tout en étant portable. Entre sa construction mince et solide, son excellente autonomie et ses options pour une RAM et un stockage plus élevés, le C434 est un Chromebook qui peut tout faire. L’un des rares Chromebooks à proposer un clavier rétroéclairé, il est parfait pour les longues nuits et les bureaux sombres.

Même si 4 Go ont été plus que suffisants pour mes sessions de 20 onglets, l’option pour 8 Go de RAM est la bienvenue. Je souhaite que les modèles de 128 Go soient plus largement disponibles, mais 64 Go sont plus que suffisants pour s’en sortir. Ajoutez un corps en aluminium élégant et vous obtenez un ordinateur portable de 14 pouces qui n’est que légèrement plus long que mon pilote quotidien C330 de 11,6 pouces et brille de mille feux grâce à sa finition “Spangle Silver”.

Date d’expiration de la mise à jour automatique: Juin 2026

Les dernières nouveautés de Google

Google Pixelbook Go

Le nouveau Chromebook haut de gamme élégant de Google

Bien qu’il ne soit pas un 2-en-1, le Pixelbook Go est un Chromebook à clapet puissant et premium avec une magnifique coque en magnésium et les grandes prouesses de conception de Google.

Fonctionnalités de Google Pixelbook Go

Écran tactile lumineux de 13,3 pouces

Corps en magnésium premium

Jusqu’à 12 heures d’autonomie

8 à 16 Go de RAM, 64 à 256 Go de stockage

Jusqu’au processeur Intel i7

Premier pour les nouvelles fonctionnalités

Bien que le facteur de forme 3: 2 du Pixelbook original ait certainement eu ses fans, je suis heureux de constater que le Go utilise un rapport d’aspect 16: 9 beaucoup plus sensible, ce qui est meilleur pour le partage fractionné et meilleur pour les films en vol . Le Pixelbook Go ne peut pas se replier en mode tablette comme le Pixelbook – et la plupart des autres Chromebooks sur le marché – mais cela signifie également qu’il n’a pas besoin d’énormes cadres saisissables autour de l’écran, ce qui lui permet de se faufiler dans une empreinte plus mince.

Une autre amélioration marquée pour le Go est un design plus fonctionnel qui est toujours luxueux. Alors que le Pixelbook était composé de coins pointus et de rectangles plats, le Go a des bords arrondis et un fond strié ondulé qui augmente l’adhérence et la stabilité. Le Pixelbook Go a également deux couleurs – rose et noir – Husk Keys silencieux, et un corps en magnésium léger similaire à celui utilisé par la gamme Microsoft Surface.

Si vous vivez pour avoir les dernières fonctionnalités, le Pixelbook Go est fait pour vous car, en tant que Chromebook de marque Google, ce bébé brillant obtient tous les nouveaux jouets avant tout le monde, surtout une fois que vous espérez sur les chaînes Beta ou Dev. Vous voudrez également investir dans certains concentrateurs USB-C, car le Pixelbook Go n’a que trois ports: un port USB-C de chaque côté de l’ordinateur portable et une prise casque.

Date d’expiration de la mise à jour automatique: Juin 2026

Idéal pour les étudiants

ASUS Chromebook Flip C214

Robuste, fiable et prêt à tirer une nuit blanche.

Cette version mise à jour du C214 améliore le modèle 2017 à presque tous les niveaux: plus mince, plus puissante et mieux optimisée.

Caractéristiques du Chromebook Flip C214 d’ASUS

Écran tactile durable de 11,6 pouces

Mil-STD-810G 2-en-1 robuste

Jusqu’à 12 heures d’autonomie

4 Go de RAM, 32 Go de stockage

Clavier résistant aux éclaboussures

Modèle de stylet EMR disponible

Le Chromebook Flip C214 de 11,6 pouces d’ASUS se replie complètement à plat en mode tablette avec une charnière en alliage de zinc à haute résistance qui ne devrait pas s’user, peu importe la force de votre enfant – ou de vous -. Avec un clavier canalisé et résistant aux éclaboussures, si des turbulences en vol envoient votre Coca-Cola ou votre café sur votre Chromebook, vous n’avez pas d’argent supplémentaire pour un nouveau.

Ce modèle mis à jour déplacera également la caméra secondaire du haut du clavier vers le coin inférieur droit, en la plaçant en haut à droite lorsque le Chromebook est en mode tablette, mais en la rendant également plus sujette à l’accumulation de graisse car elle se trouvera près de la paume de l’utilisateur. Si je pouvais faire une suggestion: prenez la version avec le stylet. C’est génial pour esquisser dans des applications artistiques – ou faire défiler des fanfictions au lit, ce pour quoi je l’utilise le plus souvent.

Date d’expiration de la mise à jour automatique: Juin 2026

Meilleure tablette

Google Pixel Slate

Gagnant sous forme de tablette et de Chromebook

La Pixel Slate a peut-être démarré de façon précaire en 2018, mais ces jours-ci, elle gagne son prix maintenant que le logiciel a été optimisé.

Fonctionnalités de Google Pixel Slate

Écran tactile dynamique de 12,3 pouces 3: 2

Intel m3, i5 ou i7 de 8e génération

La batterie dure jusqu’à 12 heures

8 à 16 Go de RAM, 64 à 256 Go de stockage

Tablette Chrome OS appropriée

Idéal pour le multitâche

Lorsque la Pixel Slate a fait ses débuts en 2018, Chrome OS n’était pas tout à fait prêt pour les tablettes comme il l’est maintenant en 2020, et d’autres hoquets de performance ont rapidement attiré la colère des critiques et des premiers acheteurs. Il a fallu une bonne partie de l’année pour que la Pixel Slate arrive là où elle aurait dû être au lancement, donc ces jours-ci, la Slate est un très bon achat, d’autant plus qu’elle est en vente plus souvent que le plus récent Pixelbook Go.

L’écran tactile 3000×2000 “Molecular Display” de la Slate est d’une beauté absolue, et il prend en charge le Pixelbook Pen si vous aimez dessiner, griffonner ou annoter sur votre tablette. Je suis toujours un peu ennuyé Google a adopté l’approche Apple de ne pas inclure de couverture de clavier dans la boîte, mais ces jours-ci, les options groupées sont disponibles auprès de la plupart des détaillants, y compris Amazon, afin que vous puissiez avoir la bonne expérience dès le départ.

Date d’expiration de la mise à jour automatique: Juin 2026

Meilleur Chromebook grand écran

Lenovo Chromebook C340 (15,6 “)

Grande fonctionnalité dans un package performant.

Ce successeur surdimensionné de notre C330 préféré apporte une offre solide au segment grand écran du marché des Chromebooks.

Caractéristiques du Chromebook C340 de Lenovo (15,6 “)

Écran tactile 1080p de 15,6 pouces

Processeur Intel Gold ou i3

Clavier complet avec pavé numérique

4 Go de RAM, 32 à 64 Go de stockage

Bonne configuration de port

Énorme 2 en 1 pour les médias

Si vous vous souvenez du haut de notre liste, le Lenovo C330 est un cheval de labour fiable et abordable que j’aime, et Lenovo a apporté la même expérience de cheval de labour abordable à un facteur de forme plus grand avec le Lenovo C340 de 15,6 pouces, également connu sous le nom de C340- 15.

Celui-ci peut ne pas avoir un écran 4K comme le Lenovo C630, mais il est nettement moins cher et a une conception plus durable et agréable à la main. Le C340-15 ne peut avoir que 64 Go de stockage – veuillez, S’il vous plaît, faites-vous plaisir et obtenez le modèle i3 / 64 Go – mais il a également un emplacement pour carte microSD afin que vous puissiez charger des films pour ce vol de cross-country. Sa batterie de 56 kWh peut durer 10 heures, assez longtemps pour regarder les trois films du Seigneur des Anneaux (théâtral, pas Extended Edition) avant de devoir trouver un chargeur USB-C.

Un autre bel ajout au C340-15 est l’ajout d’un pavé numérique au clavier, ce qui est un merveilleux ajout pour ceux d’entre nous qui préfèrent verrouiller un Chromebook via PIN ou qui doivent saisir de nombreux chiffres et notes. C’est une petite amélioration, mais cela a un impact énorme.

Date d’expiration de la mise à jour automatique: Juin 2025

Puissance et style

Acer Chromebook Spin 13

Puissance phénoménale du Chromebook, prix raisonnable.

Avec un processeur i5, un grand espace de stockage et un grand écran lumineux et magnifique, il s’agit d’un Chromebook premium pour un prix de milieu de gamme.

Caractéristiques du Chromebook Spin 13 d’Acer

Écran tactile vibrant de 13,5 pouces 2K

Processeur Beefy 8th-Gen i5

Autonomie de la batterie de 10 heures

8 Go de RAM, 128 Go de stockage

2 en 1 très puissant

Belle qualité de construction

Lorsque l’Acer Chromebook Spin 13 a fait ses débuts, il était l’un des Chromebooks les plus puissants du marché, et il fonctionne toujours aujourd’hui. Encore mieux, alors que les modèles i5 du Pixelbook Go sont assez chers, l’Acer a déjà beaucoup baissé et commence à voir des ventes plus fréquentes. L’écran tactile 2 en 1 se combine avec le stylet WACOM inclus pour en faire l’un des meilleurs modèles disponibles pour les griffonneurs chroniques et les feuilles Excel de précision.

De plus, si vous êtes du genre à regarder beaucoup de vidéos hors ligne, le stockage de 128 Go fait du Spin 13 une excellente option car il vous donne beaucoup d’espace pour télécharger des applications Android et télécharger de la musique, des films et du contenu de jeu pour vous divertir. cette croisière d’une semaine en Alaska.

Date d’expiration de la mise à jour automatique: Juin 2025

Durabilité Dell

Chromebook Dell 3100 2 en 1

Nombreux ports et options de configuration.

Les étiquettes de prix de Dell reflètent son héritage de qualité, mais la plupart des ordinateurs portables de cette taille ne disposent pas des options de configuration offertes par le Dell 3100.

Fonctionnalités 2 en 1 du Chromebook Dell 3100

Écran tactile Gorilla Glass de 11,6 pouces

Jusqu’à 13 heures d’autonomie

Deux ports USB-C et USB-A

4 à 8 Go de RAM, 32 à 64 Go de stockage

Durabilité conforme aux normes militaires et coque robuste

Clavier résistant aux éclaboussures

Dell a lancé trois nouveaux Chromebooks éducatifs cet été, mais le 3100 2-en-1 est la crème de la crème. Avec des options pour 8 Go de RAM ou 64 Go de stockage – mais étrangement aucune option pour les deux – ce petit Chromebook robuste est prêt à tout ce que la vie vous réserve. Bien qu’il soit destiné à l’éducation, avec jusqu’à 13 heures d’autonomie et un clavier pouvant supporter 12 onces de liquide renversé, c’est également une excellente option pour la jeune femme d’affaires en déplacement.

Le 3100 2-en-1 a deux ports USB-A et USB-C – un de chaque côté – ainsi qu’une fente microSD et une prise casque, et bien que le port USB-A supplémentaire ne soit pas nécessaire, les pièces de rechange sont toujours appréciées quand ils peuvent tenir dans le même châssis. Il n’y a pas d’option de stylet ici, ce qui est une déception. Pourtant, les performances sont décentes et les options de configuration sont agréables à voir, bien que j’espère que Dell offrira de meilleures ventes à l’approche de la saison des achats des Fêtes.

Date d’expiration de la mise à jour automatique: Juin 2026

Chevalier de main-d’œuvre

Acer Chromebook 715

Un bon cheval de bataille qui ne se démarquera pas

La qualité de construction est solide sur le Chromebook 715 Acer puissant mais discret, ce qui le rend idéal pour le travail de bureau mais un peu gros pour les voyages.

Caractéristiques du Chromebook 715 d’Acer

Écran tactile IPS 15,6 pouces 1080p

Jusqu’à 12 heures d’autonomie

Clavier complet avec pavé numérique

4 Go de RAM, 128 Go de stockage

Qualité de construction solide

Intel i3 de 8e génération

Alors que l’Acer Chromebook 715 est “juste correct” dans quelques domaines – l’écran est adéquat mais pas stellaire, les haut-parleurs sont parfois minuscules – cela s’ajoute à une option fiable si vous voulez un grand écran mais pas un grand prix. Il n’y a pas beaucoup de Chromebooks 15 pouces dans cette gamme de prix ces jours-ci – encore moins avec des écrans tactiles – ce qui permet à l’imposant 715 de se démarquer dans la gamme encombrée de Chromebooks qu’Acer continue de lancer.

Comme on dit, “la beauté est à l’intérieur”, et la puissance sous le châssis en aluminium sans prétention est ce qui devrait vous attirer vers l’Acer 715. L’Intel i3 est un processeur puissant parfait pour les professionnels et les utilisateurs expérimentés. Je souhaite qu’il soit associé à 8 Go de RAM, mais 4 Go ont été suffisants dans mon temps limité avec mon modèle d’examen jusqu’à présent. Comme le Lenovo C340-15, le 715 est livré avec un pavé numérique sur son clavier, un autre avantage pour les calculateurs de chiffres et les enseignants avec des dizaines de notes à saisir.

Date d’expiration de la mise à jour automatique: Novembre 2025

Récapitulatif – Il existe un Chromebook pour tout le monde

Les Chromebooks peuvent être considérés comme réservés aux étudiants et aux salariés. Pourtant, il y a vraiment un Chromebook pour tout le monde ces jours-ci, que vous naviguiez simplement sur les e-mails et les médias sociaux ou que vous vous amusiez avec les applications Linux et les IDE de codage. Avec Stadia à l’horizon, jouer sur un Chromebook sera bientôt là aussi. Bien qu’il existe de nombreux grands fabricants de Chromebook, les modèles Lenovo et ASUS semblent aller plus loin et durer plus longtemps que la concurrence, bien que Samsung, Dell et HP puissent créer des Chromebooks assez premium lorsqu’ils y pensent.

Comment choisir le meilleur Chromebook

Le choix de votre Chromebook est légèrement différent de celui d’un ordinateur portable Windows ou Mac en raison de la nature standardisée et centrée sur le cloud de Chrome OS. Étant donné que Google contrôle l’apparence du logiciel et le calendrier de mise à jour pour chaque modèle de Chromebook, un Chromebook conçu par Lenovo devrait agir de la même manière qu’un Chromebook de Dell ou Samsung. Alors qu’est-ce que cela signifie?

Cela signifie que vous pouvez vous concentrer un peu moins sur ces spécifications de base et vous concentrer davantage sur ce que vous voulez faire avec la machine que vous choisissez. Ce processus peut sembler légèrement hors service, mais croyez-moi sur celui-ci:

1. Obtenez-en un avec un écran tactile – un 2 en 1 si vous le pouvez

Les écrans tactiles peuvent être un luxe pour d’autres systèmes portables, mais sur les Chromebooks, je considère que c’est une exigence. L’optimisation tactile de Chrome OS s’améliore chaque mois, et comme la plupart des applications Android que les Chromebooks peuvent installer via Google Play sont optimisées pour le toucher, offrez-vous un modèle d’écran tactile!

Les modèles à écran tactile ne sont généralement pas beaucoup plus chers pour les Chromebooks en 2019 – de nombreux modèles de Chromebook ne se soucient même pas des versions sans écran tactile de nos jours – mais si vous voyez un Chromebook qui dit qu’il est non tactile, éloignez-vous et ne le faites pas regarde en arrière. C’est une belle chose de pouvoir taper sur l’écran lorsque vous faites défiler Amazon, et après avoir joué à Solitaire sur un écran tactile, vous ne reviendrez plus jamais à l’aide d’une souris.

Cet écran tactile est encore plus pratique sur les 2-en-1, le meilleur facteur de forme que j’ai jamais vu pour les Chromebooks. Être capable de soutenir votre Chromebook en mode tente pour un film, ou de le plier à plat en mode tablette pour une navigation au lit pendant la grippe est incroyable, mais avoir une charnière à 360 degrés est également excellent pour la productivité quotidienne. Vous pouvez replier votre Chromebook sous d’autres angles lorsque vous travaillez dans des bureaux mal éclairés avec une lumière étrange ou calé sur vos genoux lors d’un match de football parce que vous n’avez pas oublié ces rapports de dépenses trimestriels qui devaient arriver demain et refusez de sauter le jeu pour cela. .

2. Décidez des autres fonctionnalités que vous souhaitez

Chrome OS est presque entièrement le même sur tous les appareils du point de vue logiciel, ce qui signifie que les fonctionnalités matérielles exceptionnelles deviennent primordiales, et déterminer lesquelles de ces fonctionnalités vous voulez ou dont vous avez besoin dans une machine peut aider à réduire le champ et à vous orienter vers votre Chromebook parfait .

Comme mentionné précédemment, vous voulez un Chromebook à écran tactile – un 2-en-1 si vous pouvez le faire pivoter – mais si vous avez tendance à regarder beaucoup de films, vous voudrez peut-être un écran de haute qualité ou un écran bruyant, orienté vers l’avant haut-parleurs.

Si vous cherchez à être plus productif avec une multitude d’onglets ouverts et d’écrans multi-fenêtres, vous souhaiterez peut-être un affichage 3: 2 plus adapté au filtrage fractionné et une configuration processeur / mémoire plus puissante. Les utilisateurs soucieux de la productivité devraient également prêter une attention particulière aux configurations de port sur leurs futurs Chromebooks, car l’USB-C commence à remplacer la plupart des autres ports sur des Chromebooks plus premium comme le Pixelbook tandis que des modèles plus à la terre gardent les ports USB-A à côté du nouveau USB-C ports de charge.

Les familles avec de jeunes enfants – ou les voyageurs sujets aux glissades, aux déversements et aux accidents – voudront peut-être se tourner vers le nombre croissant de Chromebooks dotés d’une durabilité MIL-STD 810G de qualité militaire ou de claviers résistants aux éclaboussures.

3. Choisissez votre taille

Les Chromebooks sont disponibles en différentes tailles, mais ils ont tendance à graviter en quatre tailles en général:

Modèles de 11,6 pouces sont portables et abordables. À leur plus petite taille, leurs écrans peuvent sembler bons, même s’ils sont inférieurs à la résolution native de 1080p – bien que la résolution d’écran soit gérée un peu différemment sur Chrome OS; nous y reviendrons un peu plus tard. Selon les cadres à l’écran, les Chromebooks de 11,6 pouces peuvent avoir des touches de taille normale ou des touches légèrement rétrécies, bien que la plupart des fabricants utilisent des touches de taille normale sur les modèles de 11,6 pouces.

Modèles 12,3-12,5 pouces deviennent de plus en plus populaires, en particulier avec les détachables et les 2-en-1 comme le HP Chromebook X2, la gamme Surface Pro de Microsoft et la Google Pixel Slate. Ces modèles ont souvent un rapport hauteur / largeur de 3: 2, ce qui les rend plus utiles pour les fenêtres de projection fractionnée, le multitâche et les applications de croquis / photographie.

Modèles 14 pouces asseoir à la marge élevée pour la catégorie portable. Pourtant, avec des lunettes minces et une ingénierie appropriée, ceux-ci peuvent être presque aussi portables et gérables que les ordinateurs portables de 13 pouces avec une autonomie de 7 à 9 heures. Si vous avez besoin d’afficher votre texte avec une police plus grande – et oui, Chrome OS a une échelle de police distincte indépendante du zoom d’affichage – un modèle de 14 pouces est votre meilleur pari pour un Chromebook productif qui ne vous fatiguera pas les yeux, en particulier car la plupart des modèles 14 pouces commencent à 1080p.

Modèles 15,6 pouces sont faits pour les bureaux et les tables de salle à manger. Je les appelle affectueusement LINO – ordinateur portable uniquement – parce que même si vous pouvez les fourrer dans des sacs à dos pour ordinateur portable plus grands pour des vacances, ces Chromebooks ne sont pas conçus pour les tours et les plateaux, ils sont conçus pour un environnement de bureau standard où ils sont généralement vivre en paix. Ces ordinateurs portables plus grands sont parfaits pour la productivité, car vous pouvez en voir plus en même temps, mais ils ont généralement une durée de vie de la batterie plus courte et des poids plus élevés, ce qui les dissuade d’être traînés quotidiennement.

En général, plus la taille de votre Chromebook est grande, plus vous pouvez tenir sur l’écran, mais il sera également moins portable et sa durée de vie sera plus courte. Plus il est petit, moins il sera lourd et (généralement) moins cher. Pourtant, les modèles plus petits peuvent également souffrir d’écrans de résolution inférieure, bien que le zoom d’affichage et les réglages de police de Chrome OS puissent quelque peu le compenser.

4. Mémoire et stockage – de quoi avez-vous vraiment besoin?

La RAM – Random Access Memory – est une spécification critique pour les ordinateurs de toutes tailles et formes, des téléphones et tablettes aux ordinateurs de bureau et portables. Il est utilisé par le (s) processeur (s) de votre ordinateur pour contenir vos onglets actuels, vos applications et exécuter les commandes, clics et opérations qui font fonctionner votre Chromebook.

Alors, de combien de RAM ai-je besoin? 4 Go de RAM dans un Chromebook, c’est bien aujourd’hui. 8 Go, c’est mieux, et les Chromebooks haut de gamme peuvent être livrés avec 16 Go ou plus, mais 4 Go de RAM sont plus que suffisants pour exécuter Chrome OS avec quelques applications et une douzaine d’onglets Chrome.

Si vous êtes un utilisateur Windows de longue date – ou un utilisateur d’ordinateur de longue date de toute nature – regarder le stockage sur la plupart des Chromebooks semblera déroutant au début, car cela ne semblera pas suffisant. Chrome OS est basé sur le stockage dans le cloud – Google Drive est intégré directement dans l’application Fichiers – mais le stockage local est toujours essentiel pour des choses comme les applications Android de Google Play, les documents hors ligne et la musique / les films téléchargés pour ces horribles vols sans Wi-Fi.

Vous pouvez également étendre le stockage sur de nombreux Chromebooks avec une carte SD ou microSD, mais il n’y a pas de meilleur stockage local pour commencer. 32 Go de stockage sont réalisables, mais je recommanderais d’utiliser un modèle avec au moins 64 Go de stockage. La recherche de 128 Go ou plus est généralement réservée aux Chromebooks premium avec des étiquettes de prix plus élevées, mais les Chromebooks de 64 Go sont assez largement disponibles et offrent plus qu’assez de stockage pour certaines synchronisations hors ligne de Drive et certains divertissements d’urgence.

5. Vérifiez toujours la date d’expiration!

Chrome OS est développé, géré et mis à jour par Google pour tous les Chromebooks, mais Google ne veut pas être pris en charge pour toujours tous les chipsets et pilotes à budget aléatoire, de sorte que chaque Chromebook a une durée de vie et une date d’expiration, tout comme le lait dans votre frigo! Il s’agit de la date d’expiration de la mise à jour automatique, et elle peut être trouvée pour chaque modèle sur cette page d’assistance pratique, que j’ai mise en signet parce que je suis un monstre et que vous devriez vérifier souvent lorsque vous magasinez pour des Chromebooks.

Désormais, un Chromebook ne se transforme pas en citrouille à sa date d’AUE – en supposant que votre Chromebook dure de trois à six ans jusqu’à cette date – mais il ne reçoit plus ces mises à jour système chaque Chromebook reçoit toutes les quatre à six semaines qui contiennent des corrections de bugs, la sécurité correctifs et nouvelles fonctionnalités. Si votre Chromebook fonctionne toujours correctement à ce moment-là, vous êtes un champion et avec un tout petit savoir-faire, vous pouvez le reformater pour exécuter l’une des douze distributions Linux à la place.

Cela dit, quatre à six ans sont longs pour tout ordinateur portable et il y a de fortes chances que les vôtres deviennent longs à ce moment-là, mais en ce moment, lors de vos achats, vérifiez toujours l’AUE pour voir combien de temps votre Chromebook recevra les mises à jour. Certains Chromebooks ont une durée de vie plus courte que d’autres s’ils sont construits sur la même plate-forme qu’un Chromebook précédent – AUE est basé sur la plate-forme matérielle, pas sur un modèle individuel, c’est pourquoi de nombreux Chromebooks ont les mêmes dates AUE – c’est donc quelque chose que vous toujours vouloir vérifier avant d’acheter, même si le modèle lui-même est tout neuf.

Qu’est-ce que Chrome OS?

Les Chromebooks exécutent Chrome OS, la version gérée par Google de Chromium OS, une distribution Linux gratuite qui est open-source, légère et centrée sur le Web. Chrome OS ne vous permet pas d’installer des applications et des programmes réguliers comme vous le feriez sur des PC Windows; à la place, les Chromebooks reposent sur des applications Web, des applications Android installées et gérées via Google Play et des applications Linux, qui se déploient lentement vers de plus en plus de modèles de Chromebook.

La plus grande force de Chrome OS réside dans sa stabilité et sa fiabilité légères. Sur les ordinateurs avec des spécifications qui prennent à peine en charge d’autres systèmes d’exploitation, Chrome OS fonctionne correctement et souvent de manière excellente, ce qui signifie que pour les ordinateurs portables bas de gamme, la règle Chromebooks! Cela dit, Chrome peut tirer parti des composants les plus puissants disponibles – des processeurs multicœurs de dernière génération aux écrans 4K – pour créer une expérience premium ultra-fluide et ultra-puissante.

Chrome OS est conçu en grande partie pour l’enseignement et les entreprises, ce qui signifie que le système est difficile à casser, facile à gérer – toutes les mises à jour sont gérées en arrière-plan par le système lui-même – et merveilleusement sécurisé, avec un programme de primes lucratif , y compris une énorme prime permanente pour tous ceux qui trouvent des moyens de compromettre Chrome OS dans son mode invité extra-verrouillé.

En bref, Chrome OS est un système léger et de haute sécurité qui est idéal pour les utilisateurs avec n’importe quel niveau de savoir-faire technique. Les Chromebooks sont assez faciles à utiliser pour les écoliers et suffisamment puissants pour les hommes d’affaires de grande taille, ce qui signifie qu’ils sont parfaits pour tous ceux qui n’ont pas besoin de programmes spécifiques au système à haute intensité tels que les éditeurs vidéo, le rendu CAO et les jeux PC – et même qui arrive bientôt sur les Chromebooks avec Stadia.

Quels sont les meilleurs Chromebooks pour les étudiants?

Pour les étudiants – et les jeunes utilisateurs en général – vous voudrez rechercher une machine robuste de taille portable. Les Chromebooks de 11,6 pouces sont des tablettes Chromebook de 10 pouces qui dominent l’espace, avec des spécifications légèrement plus anciennes / inférieures pour aider à compenser leurs exigences robustes et leur prix à couper le souffle.

Vous devriez consulter notre aperçu complet des meilleurs Chromebooks pour les étudiants, mais ce sont nos favoris:

ASUS Chromebook Flip C214

(350 $ chez Best Buy)

Ce nouveau modèle améliore le C213 dans presque tous les sens: la caméra secondaire est dans une meilleure position, le boîtier robuste est légèrement plus mince et les performances et la batterie sont toujours aussi solides.

Chromebook Dell 3100 2 en 1

(À partir de 349 $ de Dell)

Deux ports USB-A et USB-C, un boîtier robuste et un clavier pouvant supporter 12 onces de liquide, et les configurations disponibles pour 8 Go de RAM ou 64 Go de stockage en font un Chromebook plus cher, mais conçu pour durer.

Tablette Chromebook ASUS

(307 $ d’Amazon)

Pour les jeunes utilisateurs qui consomment plus de contenu que de l’écrire, cette tablette est parfaite pour regarder des vidéos, dessiner dans des applications artistiques et faciliter les enfants à Chrome OS avant de commencer à utiliser des Chromebooks ordinaires à l’école.

Lenovo Chromebook C330

(299 $ d’Amazon)

Ce Chromebook n’a pas la même note robuste que le reste de ces Chromebooks axés sur l’éducation, mais il a un prix inférieur et un aspect plus brillant.

Quels sont les meilleurs Chromebooks pour les voyageurs?

Saviez-vous que les Chromebooks sont devenus pratiques pour les voyageurs internationaux fréquents, car ils sont si faciles à restaurer que certains Powerwash leurs Chromebooks avant et / ou après être passés par les douanes pour s’assurer que leurs données et leur machine ne sont pas compromises par l’espionnage des agences gouvernementales?

Les Chromebooks sont également parfaits pour les voyageurs, car la plupart sinon la totalité de vos données sont sauvegardées dans le cloud, si les vôtres sont volées ou cassées à l’étranger, si quelqu’un prend ou casse les vôtres, vous ne perdez pas toutes les données de votre vie; juste une console par laquelle vous y avez accédé.

Quatre meilleurs Chromebooks pour les voyageurs:

Une fois que vous avez défini vos priorités et choisi le Chromebook qui vous convient, vous êtes prêt à entrer dans un nouveau monde de lumière et d’informatique sécurisée avec la productivité pratique des applications Chrome et Android de Google Play. Bienvenue au club et profitez-en!

