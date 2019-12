Top 6 des choses à faire une fois que vous avez configuré votre nouvelle PlayStation 4

Source: PlayStation

Vous avez donc une toute nouvelle PlayStation 4 flambant neuve et vous ne pourriez pas être plus excité. Vous avez votre magnifique nouvelle console toute configurée et prête à l'emploi, mais le seul problème est que vous ne savez pas par où commencer. C'est bon! Le volume considérable de choses que vous pouvez faire avec votre PlayStation 4 peut être un peu écrasant. Jetons un coup d'œil à quelques-unes des choses intéressantes que vous pouvez faire avec votre nouvelle PS4 étincelante.

Personnalisation

Source: Android Central

Faites de ce bébé le vôtre! Il y a plusieurs façons de rendre votre PS4 unique à vous. Vous pouvez acheter des accessoires ou créer un thème personnalisé qui donnera à votre tableau de bord un aspect spécial différent de celui par défaut. Vous pouvez également configurer une photo de profil personnalisée. Les façons dont vous pouvez modifier votre expérience de jeu sur PS4 sont presque infinies, alors allez-y et explorez les options!

Applications, applications, applications

Source: Android Central

Comme toute console moderne, Sony a pour objectif de faire de la PlayStation 4 un guichet unique pour le divertissement dans le salon. L'une des façons dont ils travaillent pour atteindre cet objectif est dans le monde très large des applications. Des films et de la télévision aux sports et à la musique, si vous pouvez les diffuser, vous pouvez probablement le faire sur PlayStation 4. Allez sur le PlayStation Store, sélectionnez "Applications" et commencez à télécharger sur le contenu de votre cœur.

Plongez dans quelques démos

Source: Android Central

Une excellente façon de tester les options qui s'offrent à vous dans le monde des jeux est de télécharger des démos gratuites. Il y a toute une litanie de démos gratuites à votre disposition sur le PlayStation Store, sélectionnez simplement "Démos". C'est comme errer à Costco, mais avec beaucoup moins de personnes qui se dressent sur le chemin et les échantillons gratuits sont des jeux au lieu de saucisses d'été.

La puissance de Plus!

Source: Android Central

Une chose que vous voudrez peut-être envisager est d'ouvrir un compte PlayStation Plus, qui est un service d'abonnement payant de Sony similaire à Xbox Live Gold. Il y a quelques raisons d'aller de l'avant et de franchir le pas, mais l'une des meilleures est que rien d'autre ne vous aidera à créer une bibliothèque de jeux kick-butt comme un compte Plus. En tant que membre PlayStation Plus, vous aurez un accès exclusif à de super remises et à des jeux gratuits. Quel beau monde moderne dans lequel nous vivons!

Diffusez le rêve

Source: Android Central

En parlant de beaux mondes modernes, il n'y a plus aucune raison de jouer dans le vide. La possibilité de diffuser vos sessions de jeu est intégrée à la PS4. La diffusion en continu n'est plus reléguée à ceux qui ont acheté toutes sortes de matériel et de logiciels spécialisés. Il vous suffit d'appuyer sur un bouton! Appuyez simplement sur le bouton de partage de votre manette, sélectionnez Diffuser le jeu, puis sélectionnez le service de votre choix. Une fois connecté, vous êtes prêt à partager vos victoires épiques et vos défaites écrasantes avec le public.

L'application PlayStation

Source: PlayStation

Il n'y a aucune raison de quitter l'expérience PlayStation lorsque vous n'êtes pas à la maison. Grâce à l'application PlayStation de Sony, vous pouvez rester connecté à l'action depuis votre appareil Android ou iOS. C'est en fait une petite application assez bien conçue.

Vous pouvez obtenir des notifications, des mises à jour de statut et des messages d'amis, mais la meilleure fonctionnalité est que pendant que vous êtes assis à votre bureau au travail, vous pouvez utiliser l'application pour acheter un jeu et le télécharger directement sur votre PS4. De cette façon, lorsque vous rentrez enfin à la maison après une longue journée à l'usine, vous pouvez vous détendre et démarrer un tout nouveau jeu sans aucune attente.

Aie du plaisir avec ça!

Il y a toutes sortes de choses que vous pouvez faire sur votre nouvelle PlayStation 4, ce ne sont que quelques idées par où commencer. Personnalisez votre expérience PlayStation comme bon vous semble, mais le plus important est de vous amuser. Plongez et explorez tout ce qui est possible, n'oubliez pas de jouer de temps en temps à quelques jeux!

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.