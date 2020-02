Top Stories: Apple devrait publier des “ AirTags ” et plus au premier semestre 2020, une fuite de Powerbeats4, l’iPad aura 10 ans

La dernière semaine de janvier a commencé avec le 10e anniversaire du dévoilement de l’iPad original par Steve Jobs, suivi par le célèbre analyste Ming-Chi Kuo qui prévoit plusieurs nouveaux produits Apple qu’il prévoit de lancer au cours du premier semestre de 2020. des images des écouteurs Powerbeats4, des iPhones sans carte SIM pouvant prétendre à un financement sans intérêt avec les versements mensuels de la carte Apple, et plus encore.

Apple a annoncé le lancement d’AirTags, de nouveaux iPad et Mac, d’un petit tapis de chargement sans fil, d’écouteurs haut de gamme et plus encore au cours du premier semestre 2020

Apple prévoit de lancer plusieurs nouveaux produits au cours du premier semestre de 2020, y compris des AirTags, des écouteurs sans fil haut de gamme, un petit tapis de chargement sans fil, un iPhone 4,7 pouces moins cher, des modèles iPad Pro actualisés et des modèles MacBook Pro et / ou MacBook Air actualisés, selon les dernières prévisions du célèbre analyste Ming-Chi Kuo.

L’année dernière, MacRumors a découvert des preuves d’Apple travaillant sur des balises de suivi d’articles de type tuile dans le code iOS 13, y compris un nom potentiel “AirTags”. Comme pour les modèles d’iPhone 11, Kuo pense que les balises prendront en charge l’Ultra Wideband, ce qui permettrait probablement de localiser les balises avec une précision beaucoup plus grande que Bluetooth LE et Wi-Fi.

MacRumors a découvert la preuve d’un onglet “Éléments” caché dans l’application Find My pour “AirTags”

Kuo s’attend également à ce qu’Apple lance un iPhone avec un bouton d’alimentation Touch ID sur le côté de l’appareil au premier semestre 2021. Il pense que le combiné aura un écran LCD de 5,5 ou 6,1 pouces.

iOS 13.3.1 est publié, comprend des images des prochains écouteurs Powerbeats4

Apple a publié iOS 13.3.1 cette semaine avec une bascule pour activer ou désactiver la puce U1 Ultra Wideband dans les modèles iPhone 11 et iPhone 11 Pro. Cependant, la mise à jour ne se limite pas à l’œil nu.

Caché dans le code iOS 13.3.1, MacRumors a découvert des images qui correspondent à des écouteurs Powerbeats4 inédits. Powerbeats4 sera probablement presque identique au «Powerbeats Pro», mais avec un fil et un prix plus abordable.

Apple a également publié macOS Catalina 10.15.3, watchOS 6.1.2, tvOS 13.3.1 et une mise à jour logicielle pour le HomePod.

Selon les rumeurs, iOS 14 prend en charge les mêmes iPhones que iOS 13

iOS 14 sera compatible avec tout iPhone pouvant exécuter iOS 13, selon le site français iPhoneSoft.fr. D’un autre côté, le rapport affirme que l’iPadOS 14 supprimera la prise en charge de quelques anciens modèles d’iPad, notamment l’iPad Air 2 et l’iPad mini 4.

Cette semaine, Apple a révélé qu’iOS 13 et iPadOS 13 étaient désormais installés sur près de 80% de tous les modèles d’iPhone, iPad et iPod touch introduits au cours des quatre dernières années.

10e anniversaire du dévoilement de l’iPad par Steve Jobs

Lundi a marqué le 10e anniversaire du dévoilement de l’iPad par Steve Jobs au Yerba Buena Center for the Arts de San Francisco. C’était l’un des derniers produits majeurs qu’il a dévoilé avant sa mort en 2011.

“L’iPad est notre technologie la plus avancée dans un appareil magique et révolutionnaire à un prix incroyable”, a déclaré Steve. “L’iPad crée et définit une toute nouvelle catégorie d’appareils qui connectera les utilisateurs à leurs applications et à leur contenu de manière beaucoup plus intime, intuitive et amusante que jamais.”

25 conseils macOS indispensables pour les utilisateurs Mac débutants, intermédiaires et avancés

Il existe des dizaines sinon des centaines de raccourcis et astuces macOS pour rationaliser vos flux de travail et faciliter l’utilisation de votre Mac, mais bon nombre de ces raccourcis sont facilement ignorés ou oubliés.

Sur la base des commentaires des lecteurs de MacRumors, nous avons compilé 25 astuces macOS indispensables pour les utilisateurs débutants, intermédiaires et avancés, ainsi qu’une vidéo YouTube illustrant bon nombre d’entre eux.

Abonnez-vous à MacRumors sur YouTube pour de nouvelles vidéos liées à Apple chaque semaine!

Les iPhones sans carte SIM sont désormais admissibles à un financement sans intérêt de 24 mois avec la carte Apple

Les modèles d’iPhone sans carte SIM sont désormais éligibles aux versements mensuels de la carte Apple, qui permettent aux clients d’acheter un iPhone avec la carte Apple et de le payer sur deux ans sans intérêt ni frais aux États-Unis. Auparavant, le plan de versement était limité aux iPhones activés par l’opérateur.

Apple offrait déjà un financement iPhone sans intérêt via son programme de mise à niveau iPhone, mais le plan Apple Card présente quelques avantages, notamment la gestion des paiements dans l’application Wallet et aucun frais de retard. Les achats d’iPhone via les versements mensuels de la carte Apple donnent également droit à 3% de cash quotidien.

Bulletin MacRumors

Chaque semaine, nous publions une newsletter par e-mail comme celle-ci mettant en évidence les meilleures histoires d’Apple, ce qui en fait un excellent moyen d’obtenir un récapitulatif de la semaine sur tous les principaux sujets que nous avons couverts et de rassembler des histoires connexes pour un grand- vue de l’image.

Donc, si vous voulez que les meilleures histoires comme le récapitulatif ci-dessus soient livrées à votre boîte e-mail chaque semaine, Abonnez-vous à notre newsletter!

.