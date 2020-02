Top Stories: Clavier iPad avec trackpad en 2020, Mac à bras en 2021?, MacRumors a 20 ans

Apple semble avoir un tas de nouveaux produits prêts à être lancés dans un proche avenir, dirigés par l’iPad Pro, dont la rumeur fait long feu, qui semble maintenant s’accompagner d’un nouveau Smart Keyboard qui comprend même un trackpad.

Les écouteurs Powerbeats4 semblent également imminents, tandis que Target a une tonne de nouvelles listes d’espaces réservés dans son système d’inventaire qui peuvent pointer vers des mises à jour pour de nombreux autres produits Apple.

MacRumors tel qu’il est apparu en mai 2000

Lisez la suite pour tous les détails sur ces histoires et plus encore, et célébrez le 20e anniversaire de MacRumors!

Nouveaux AirPods, Apple TV, iPod Touch et Apple Watch Band Placeholders répertoriés dans Target Inventory System

Quelques jours avant le mois de mars, un mois commun pour les nouvelles versions de produits Apple, les nouveaux AirPods, Apple TV, iPod touch et Apple Watch band sont apparus dans le système d’inventaire du détaillant américain Target. Les listes pourraient représenter les produits Apple à venir ou être entièrement spéculatives.

Un rapport la semaine dernière a affirmé qu’Apple avait l’intention d’organiser un événement spécial le mardi 31 mars, des rumeurs suggérant que la société pourrait introduire un nouvel “iPhone 9” à moindre coût et des modèles d’iPad Pro actualisés arborant un système de caméra arrière à triple objectif. avec détection 3D. Nous avons également entendu des rumeurs sur les nouveaux modèles AirPod et Apple TV.

Les plans d’Apple pourraient changer en raison de l’incertitude de l’épidémie de coronavirus COVID-19, mais le PDG Tim Cook cette semaine a déclaré qu’il pensait que “la Chine contrôle le coronavirus”.

Rumeur Powerbeats4 d’Apple reçoivent l’approbation de la FCC

Une autre version du produit à l’horizon d’Apple semble être les écouteurs sans fil Powerbeats4, qui ont reçu l’approbation de la FCC cette semaine avant leur lancement.

Alors qu’un événement Apple en mars est certainement une possibilité, le Powerbeats4 sera probablement annoncé dans les prochains jours ou semaines via un communiqué de presse.

“Powerbeats4” devrait être une version améliorée de Powerbeats3 avec une puce H1 conçue par Apple pour les commandes vocales mains libres “Hey Siri” et “Annoncer des messages avec Siri”. Apple a déjà sorti Powerbeats Pro avec un support “Hey Siri” pour 249 $ l’année dernière.

Apple a annoncé la sortie du clavier intelligent iPad Pro avec trackpad en 2020

Apple prévoit de sortir un clavier iPad Pro avec un trackpad intégré plus tard cette année, selon un rapport de The Information cette semaine.

Le mois dernier, un rapport distinct a affirmé qu’Apple travaillait sur un clavier iPad avec des touches rétroéclairées et des commutateurs à ciseaux, de sorte que ces fonctionnalités pourraient également faire partie de ce nouveau clavier intelligent avec un trackpad.

Mac avec processeur de bras conçu par Apple attendu au premier semestre 2021

Le premier Mac d’Apple avec un processeur conçu en interne devrait sortir au cours du premier semestre 2021, selon l’analyste Ming-Chi Kuo.

Aucun autre détail n’est fourni, mais plusieurs rumeurs dans le passé ont suggéré qu’Apple travaille sur des processeurs basés sur Arm personnalisés qui lui permettraient de s’éloigner de son fournisseur actuel Intel.

Les AirTags seraient «complètement étanches» et utiliseraient la charge magnétique comme Apple Watch

Selon le blog japonais Mac Otakara, les trackers d’objets “AirTags” de type rumeur d’Apple seront “complètement étanches” et utiliseront une charge magnétique sans fil similaire à celle de l’Apple Watch.

MacRumors a découvert des preuves d’Apple travaillant sur les balises de suivi des éléments dans le code iOS 13 l’année dernière, y compris un onglet “Éléments” non publié dans l’application Find My et un nom potentiel “AirTag” pour les balises, qui se lieraient aux effets quotidiens comme les clés et les sacs à dos à des fins de suivi.

Les balises prendront en charge l’Ultra Wideband et seront lancées au premier semestre 2020, selon l’analyste Ming-Chi Kuo. La prise en charge ultra large bande permettrait une précision de localisation plus précise que le Wi-Fi ou le Bluetooth LE.

MacRumors a 20 ans cette semaine

Lundi a marqué le 20e anniversaire de MacRumors!

Bien que les lecteurs de longue date connaissent les origines du site, il y en a beaucoup d’autres qui ignorent qu’il a commencé comme un passe-temps alors que notre fondateur Arnold Kim était étudiant en médecine, et il est resté un projet parallèle pendant plus de huit ans jusqu’à ce qu’il décide de donner la médecine pour se concentrer sur MacRumors comme une carrière à temps plein.

Kim a évoqué les débuts du site dans un article publié en 2008 dans le New York Times.

