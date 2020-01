Top Stories: iPad peut obtenir un clavier intelligent rétro-éclairé, Apple vs FBI, iPhone 12 bleu marine?

Cette semaine a vu une variété intéressante de nouvelles et de rumeurs Apple, allant des rumeurs sur les prochaines versions de l’iPhone et de l’iPad aux annonces Apple TV + aux nouvelles que le support Adobe Flash sera finalement supprimé de Safari.

L’une des histoires les plus excentriques de la semaine était également l’une des plus populaires, car nous en avons appris un peu plus sur l’investissement pluriannuel du PDG d’Apple Tim Cook dans Nebia, la pomme de douche écologique qui cherche à faire sensation avec une mise à jour modèle en partenariat avec Moen.

Apple pourrait lancer un clavier intelligent rétro-éclairé aux côtés des iPads 2020

Apple pourrait publier un clavier intelligent rétro-éclairé avec une conception de commutateur à ciseaux pour ses modèles d’iPad de prochaine génération, qui devrait être publié au cours du deuxième semestre de 2020, selon le site Web à succès DigiTimes. Le clavier intelligent actuel a des touches papillon non éclairées recouvertes de dômes en caoutchouc.

Le rapport affirme également qu’un nouveau MacBook Pro 13 pouces avec un interrupteur à ciseaux Magic Keyboard devrait être publié au premier semestre 2020, suivant les traces du MacBook Pro 16 pouces l’année dernière.

Tim Cook a investi dans la pomme de douche Nebia après avoir marché sous un prototype dans son gymnase local

En 2015, le PDG d’Apple, Tim Cook, a investi dans une pomme de douche économe en eau appelée Nebia.

Cette semaine, Nebia a dévoilé une nouvelle version de son système de douche, et une partie de l’histoire intéressante derrière le choix d’investissement sans doute laissé par Cook a également été révélée.

La version courte de l’histoire est que le co-fondateur de Nebia, Philip Winter, a réussi à persuader les centres de fitness de la Silicon Valley de réaliser des tests pilotes de l’éco-douche, et après avoir installé les prototypes, il attendrait devant les vestiaires pour obtenir des commentaires. C’est alors qu’il a rencontré Cook.

Winter a déclaré que Cook avait investi une somme “importante” de son propre argent dans la pomme de douche écologique et conseillé Nebia sur les fournisseurs. Il a également poussé la startup à prioriser l’expérience utilisateur, la conception et la durabilité.

Selon les rumeurs, la gamme iPhone 12 comporterait une toute nouvelle option de couleur bleu marine

Au moins un modèle d’iPhone 12 viendra dans une nouvelle finition bleu marine, selon l’écrivain et bailleur XDA Developers Max Weinbach.

Weinbach a révélé avec précision une nouvelle couleur d’iPhone dans le passé. En mai 2019, via son compte Twitter PineLeaks, il a annoncé que le successeur de l’iPhone XR viendrait dans une nouvelle couleur vert clair. Cependant, son palmarès de rumeurs Apple n’est certainement pas parfait.

Dans d’autres rumeurs sur iPhone cette semaine, nous avons appris que le soi-disant «iPhone SE 2» ou «iPhone 9» entrerait en production de masse en février avant une sortie potentielle en mars, tandis qu’un iPhone haut de gamme de 6,7 pouces est attendu à l’automne. pourrait être plus mince et avoir de plus grands capteurs de caméra orientés vers l’arrière.

Apple aurait abandonné les plans pour les sauvegardes iCloud chiffrées de bout en bout après une objection du FBI

Il y a plus de deux ans, Apple a informé le FBI qu’il prévoyait de déployer un chiffrement de bout en bout pour les sauvegardes iCloud, selon .. Apple a finalement abandonné le plan à un moment donné après que le FBI s’y soit opposé, bien que le rapport note qu’il n’est pas clair si l’agence fédérale a été explicitement un facteur dans la décision.

Un ancien employé d’Apple a déclaré à . que la société ne voulait pas risquer d’être examinée par des agents publics pour avoir potentiellement protégé des criminels, être poursuivie pour avoir rendu des données auparavant accessibles hors de portée ou pour avoir encouragé une nouvelle législation contre le chiffrement.

Apple abandonnera probablement le support Adobe Flash dans la prochaine version de Safari

Comme indiqué dans notre couverture de Safari Technology Preview 99, Apple a supprimé toute prise en charge d’Adobe Flash. Safari Technology Preview est essentiellement une version bêta de la prochaine version de Safari proprement dite, tout en confirmant qu’Apple abandonne officiellement le support de Flash dans la prochaine version de son navigateur natif Mac.

L’élimination de la prise en charge de Flash ne devrait pas avoir un impact important sur les utilisateurs, étant donné que la plupart des autres navigateurs populaires se sont déjà éloignés du format. De même, les utilisateurs d’iPhone et d’iPad ne seront pas affectés car le système d’exploitation mobile d’Apple n’a jamais pris en charge Flash.

En juillet 2017, Adobe a annoncé son intention de mettre fin à la vie de son plug-in de navigateur Flash. Adobe a déclaré qu’il cessait de développer et de distribuer le logiciel à la fin de 2020, donc sa suppression de Safari était à prévoir.

C’est un bon moment pour réfléchir à la lettre de Steve Jobs «Réflexions sur Flash».

Apple partage les dates de sortie des prochaines séries Apple TV +

Apple a partagé cette semaine les dates de sortie de plusieurs de ses prochaines émissions Apple TV + qui devraient être lancées au printemps et à l’été 2020, comme la série d’anthologie de science-fiction “Amazing Stories”, produite par Steven Spielberg.

Ce fut une grande semaine pour Apple TV + news, allant d’Apple concluant un accord pluriannuel avec l’actrice et productrice Julia Louis-Dreyfus à sa compagne Jennifer Aniston remportant un SAG Award pour sa performance dans la série dramatique Apple TV + “The Morning Show”. ”

Apple commence à vendre des modèles d’iPhone XS et iPhone XS Max reconditionnés

Apple a commencé cette semaine à vendre des modèles iPhone XS et iPhone XS Max remis à neuf pour la première fois depuis la sortie des appareils en septembre 2018.

Les modèles remis à neuf sont disponibles en gris sidéral, argent ou or avec 64 Go, 256 Go ou 512 Go de stockage via la boutique en ligne d’Apple aux États-Unis. Tous les modèles sont déverrouillés, alias sans carte SIM.

Les prix sont réduits de 300 $ à 350 $ par rapport à septembre 2018. Par exemple, le modèle de base iPhone XS avec 64 Go de stockage était neuf 999 $ et est maintenant disponible reconditionné pour 699 $.

