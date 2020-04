Top Stories: Les nouvelles commandes d’iPhone SE et de clavier magique commencent, Mini-LED iPad Pro en 2021?

Le retour tant attendu de l’iPhone SE est enfin là! Ce n’est pas aussi petit que la version originale, mais il intègre des composants internes modernes dans un design iPhone 8 et se vend à un prix de départ très compétitif de 399 $.



Ce n’était certainement pas la seule nouvelle de cette semaine, car Apple a également commencé à prendre des commandes pour le nouvel iPad Magic Keyboard plusieurs semaines avant la date de lancement annoncée en mai, et nous avons vu un certain nombre de rumeurs sur le futur pipeline de produits d’Apple. Apple a également commencé à tester une nouvelle fonctionnalité de gestion de l’état de la batterie de ses récents modèles d’ordinateurs portables, qui sera livrée avec macOS 10.15.5.

Lisez la suite pour ces histoires et plus d’une semaine très chargée dans les nouvelles et rumeurs Apple!

Apple lance un nouvel iPhone SE avec un écran de 4,7 pouces, une puce A13 et une identification tactile, à partir de 399 $

Après près d’un an de rumeurs, Apple a finalement présenté cette semaine son iPhone SE de deuxième génération cette semaine avec des précommandes disponibles dès maintenant avant le lancement le 24 avril. L’appareil ressemble à l’iPhone 8, avec un écran de 4,7 pouces et un bouton d’accueil Touch ID, mais il possède la dernière puce A13 Bionic comme les modèles d’iPhone 11.



Les autres caractéristiques clés incluent une caméra arrière large de 12 mégapixels, jusqu’à 256 Go de stockage, une charge sans fil et une connexion Wi-Fi 6. Le prix commence à 399 $ aux États-Unis, avec des options de couleur noir, blanc et (ROUGE), mais certains opérateurs et les détaillants offrent des rabais et des primes.

Après l’introduction du nouvel iPhone SE, Apple a cessé de vendre les iPhone 8 et iPhone 8 Plus.

Nouveau clavier magique pour iPad Pro maintenant disponible sur commande, les livraisons commencent la semaine prochaine

Surprise! Le nouveau Magic Keyboard d’Apple pour iPad Pro est désormais disponible à la commande sur Apple.com et commence à arriver chez les clients la semaine prochaine.



Apple avait précédemment annoncé que le clavier serait lancé en mai, donc cette disponibilité anticipée était inattendue.

Le clavier magique se fixe magnétiquement à l’iPad Pro avec un design flottant en porte-à-faux. Comme sur le MacBook Pro 16 pouces, le clavier pleine taille a des touches de commutateur à ciseaux rétro-éclairées avec 1 mm de course. Il y a aussi un trackpad intégré pour profiter de la prise en charge du trackpad dans iPadOS 13.4.

Des iPhones 5G avec des bords plats et une encoche plus mince, des HomePod plus petits, des AirTags et des écouteurs Apple haut de gamme sont également attendus cette année

Les rumeurs continuent de suggérer qu’au moins deux modèles haut de gamme de l’iPhone 12 auront des bords plats en acier inoxydable au lieu de la conception incurvée actuelle, ainsi que des coins plus arrondis comme ceux des modèles iPad Pro 2018. Cela pourrait entraîner des modèles d’iPhone 12 similaires à l’iPhone 5.



Les modèles d’iPhone 12 devraient toujours comporter une encoche pour la caméra avant et les capteurs Face ID, mais sa taille sera probablement réduite. L’objectif final d’Apple est de supprimer entièrement l’encoche.

Apple lance traditionnellement sa gamme phare d’iPhone en septembre de chaque année, mais il y a une certaine incertitude compte tenu de la situation économique actuelle, et certains analystes prédisent un lancement échelonné qui pourrait voir certains modèles ne pas être lancés jusqu’en janvier 2021.

Apple devrait également lancer un HomePod plus petit, des trackers d’articles AirTags et des écouteurs supra-auriculaires haut de gamme plus tard cette année.

macOS Catalina 10.15.5 Beta comprend une fonction de gestion de la santé de la batterie pour Mac

Apple a fourni la deuxième version bêta de macOS Catalina 10.15.5 aux développeurs pour les tests. La mise à jour introduit une nouvelle fonctionnalité de “gestion de la santé de la batterie” pour tous les ordinateurs portables Mac dotés de ports Thunderbolt 3.



La gestion de la santé de la batterie est conçue pour prolonger la durée de vie globale d’un ordinateur portable Mac en réduisant le vieillissement chimique. La fonctionnalité analysera la santé de la batterie d’un Mac et, dans certains cas, préservera la santé de la batterie en ne chargeant pas un MacBook à pleine capacité.

Lorsqu’un Mac est utilisé branché et que la batterie est généralement pleine, la fonction de gestion de la santé de la batterie démarre et s’arrête avant une charge complète, bien que la durée de vie de la batterie puisse toujours être répertoriée comme 100%.

Les schémas de fuite de l’iPhone 12 Pro Max montrent une conception plus fine, des cadres plus petits, une caméra LiDAR, etc.

La chaîne YouTube EverythingApplePro et Max Weinbach ont partagé ce qu’ils prétendent être un aperçu de l’iPhone 12 Pro Max d’Apple, encore inédit, basé sur des conceptions de CAO prétendument divulguées.



L’essentiel sur les CAD est qu’ils s’alignent sur des rumeurs suggérant que le nouvel iPhone d’Apple prendra de nombreux repères de conception de l’iPad Pro. Les schémas montrent un cadre en acier inoxydable à bords carrés entre deux morceaux de verre, remplaçant le cadre arrondi en acier inoxydable de la série iPhone 11.

IPad Pro 12,9 pouces avec mini-écran LED peut-être «retardé» jusqu’au début de 2021

Le lancement d’un nouvel iPad Pro haut de gamme de 12,9 pouces avec un mini-écran LED pourrait être “retardé” jusqu’au début de 2021 en raison de la “conception complexe du panneau” de l’appareil, a déclaré l’analyste Jeff Pu dans une note de recherche cette semaine.



En décembre, l’analyste Ming-Chi Kuo a déclaré qu’Apple développait jusqu’à six produits Mini-LED, dont un iPad Pro 12,9 pouces avec une puce A14X pour une sortie au troisième trimestre 2020. C’était avant le début de la crise sanitaire mondiale, cependant, il serait donc compréhensible que le délai ait été repoussé en raison de perturbations de la chaîne d’approvisionnement et des ingénieurs Apple travaillant à domicile.

Apple vient de mettre à jour l’iPad Pro le mois dernier avec une puce A12Z Bionic, une caméra ultra large, un scanner LiDAR et des microphones améliorés.

