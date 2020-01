Top Stories: Modifications du firmware AirPods Pro, Mystery MacBook Filing, 5G iPad Pro?

Ce fut une semaine chargée de rumeurs alors que nous arrivions à la mi-janvier, avec des rapports sur les mises à jour de Face ID dans la gamme iPhone 12 plus tard cette année, les signes d’un nouveau bloc-notes Mac à venir bientôt, et la rumeur selon laquelle Apple travaille sur un iPad Pro avec support 5G.

Cette semaine, une autre grande nouveauté a été l’analyse des modifications des performances audio apportées par une mise à jour du firmware d’AirPods Pro à la fin du mois dernier.

Nouveau micrologiciel AirPods Pro: réduction du bruit, amélioration de la réponse en fréquence et précision des graves

Le mois dernier, Apple a publié une nouvelle mise à jour du firmware pour les AirPods Pro, faisant passer le numéro de version de 2B588 à 2C54. Après la mise à jour, plusieurs rapports anecdotiques ont indiqué que la suppression du bruit des AirPods Pro pouvait avoir été affectée.

Les utilisateurs concernés ont demandé au site d’examen technique RTINGS.com de réévaluer ses précédents tests des AirPods Pro avec le nouveau firmware pour confirmer s’il y avait des changements, et le site Web a constaté une baisse assez importante des performances d’isolement.

Les nouvelles ne sont cependant pas toutes mauvaises. Dans d’autres domaines de test, le micrologiciel 2C54 semble améliorer les performances de réponse en fréquence et la précision des basses. Néanmoins, Apple a sorti la nouvelle version quelques jours seulement après sa sortie, donc elle travaille probablement sur les problèmes décrits.

Les modèles d’iPhone 12 auraient un système d’identification de visage «actualisé», le connecteur Lightning pourrait être supprimé en 2021

Les modèles d’iPhone 12 comporteront un système TrueDepth orienté vers l’avant “actualisé”, selon les analystes de Barclays, faisant allusion aux améliorations de Face ID.

Le plus grand changement pourrait survenir l’année prochaine, car les analystes voient un potentiel pour Apple de supprimer le connecteur Lightning d’au moins un modèle d’iPhone en 2021, faisant écho à une prédiction partagée par Ming-Chi Kuo le mois dernier. Cela pourrait entraîner le retrait des EarPods de la boîte, ont-ils déclaré.

Plus tôt ce mois-ci, Kuo a déclaré que quatre iPhones compatibles 5G étaient sur le point d’être lancés simultanément à l’automne, y compris des modèles avec une compatibilité sous-6GHz uniquement et sous-6GHz-plus-mmWave.

Apple dépose un Mac inédit dans la base de données, peut-être un MacBook Pro 13 pouces avec un clavier à ciseaux

Apple a déposé cette semaine un Mac non publié avec un identifiant de modèle A2289 dans la base de données de la Commission économique eurasienne, tel que repéré par MacRumors. L’ordinateur est décrit comme un Mac portable exécutant macOS Catalina.

À titre de pure spéculation, il est certainement possible que cette liste corresponde au rumeur MacBook Pro 13 pouces avec un clavier à ciseaux, suivant les traces du MacBook Pro 16 pouces en octobre dernier. Il y a un certain espoir que le modèle 13 pouces deviendra un modèle 14 pouces, mais cela reste incertain.

Les dépôts de la Commission économique eurasienne comme ceux-ci ont préfiguré la sortie de nouveaux produits Apple à de nombreuses reprises. Ils sont légalement requis pour tous les appareils cryptés vendus en Russie et dans quelques autres pays.

Des preuves d’un “Mode Pro” qui augmente les performances et outrepassent les limites de vitesse des ventilateurs ont également été découvertes dans la version bêta de macOS Catalina 10.15.3.

Selon les rumeurs, Apple développerait l’iPad Pro 5G avec le support mmWave

Une paire de rapports sur la chaîne d’approvisionnement cette semaine affirme qu’Apple développe des iPad compatibles 5G avec le support mmWave pour une sortie dès l’automne 2020.

Avec une actualisation de l’iPad Pro déjà annoncée pour mars 2020, le timing est le plus grand point d’interrogation. De nouvelles fonctionnalités importantes arrivent souvent sur l’iPhone avant l’iPad, mais une exception notable a été l’iPad de troisième génération recevant le support LTE en mars 2012, avant l’iPhone 5 en septembre 2012.

Onde mm ou onde millimétrique est un ensemble de fréquences 5G qui promettent des vitesses ultra-rapides sur de courtes distances, ce qui le rend le mieux adapté aux zones urbaines denses. En comparaison, la sous-6 GHz 5G est généralement plus lente que mmWave, mais les signaux voyagent plus loin, mieux desservant les zones suburbaines et rurales.

Bulletin MacRumors

Chaque semaine, nous publions une newsletter par e-mail comme celle-ci mettant en évidence les meilleures histoires d’Apple, ce qui en fait un excellent moyen d’obtenir un récapitulatif de la semaine sur tous les principaux sujets que nous avons couverts et de rassembler des histoires connexes pour un grand- vue de l’image.

Donc, si vous voulez que les meilleures histoires comme le récapitulatif ci-dessus soient livrées chaque semaine dans votre boîte de réception, Abonnez-vous à notre newsletter!

.