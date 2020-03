Top Stories: Pratique avec l’iPad Pro 2020 et le MacBook Air, iOS et PadOS 13.4, le retard de l’iPhone 12?

Après la vague de lancements de produits de la semaine dernière, les nouveaux iPad Pro et MacBook Air d’Apple ont commencé à faire leur chemin entre les mains des consommateurs, et nous avons travaillé avec eux tous les deux cette semaine. Apple a également publié cette semaine iOS et iPadOS 13.4 (ainsi que les mises à jour macOS, watchOS et tvOS) avec un certain nombre de nouvelles fonctionnalités et améliorations.

Du côté des rumeurs, nous commençons à entendre parler de la possibilité d’un lancement retardé de l’iPhone 12 plus tard cette année, de quelques détails sur les plans des caméras iPhone d’Apple, de nouvelles rumeurs de matériel et de logiciels Apple TV et d’une mise à jour sur les rumeurs d’Apple. Transition Mac d’Intel aux puces basées sur Arm. Enfin, nous avons partagé un aperçu du matériel et des logiciels prototypes liés au projet de casque AR / VR d’Apple.

Lisez la suite pour tous les détails et consultez notre vidéo ci-dessus pour en savoir plus sur le cycle d’actualités de cette semaine.

Pratique avec le nouvel iPad Pro et MacBook Air

Apple a annoncé la semaine dernière de nouveaux modèles d’iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces, et à partir de cette semaine, les commandes commencent à arriver aux clients. Nous avons acheté l’un des nouveaux modèles de 12,9 pouces et l’avons vérifié pour voir ce qui était nouveau et si cela valait la peine d’être acheté.

Le nouvel iPad Pro comprend une puce A12Z Bionic avec des performances graphiques plus rapides, un appareil photo ultra large pour un zoom 0,5x, un scanner LiDAR pour une réalité augmentée améliorée, des microphones de meilleure qualité et une compatibilité avec le prochain Magic Keyboard d’Apple avec un trackpad intégré. Le prix continue de commencer à 799 $ pour le modèle 11 pouces avec 128 Go de stockage, tandis que le modèle 12,9 pouces commence à 999 $.

Gardez à l’esprit que les rumeurs suggèrent qu’Apple pourrait planifier un autre rafraîchissement de l’iPad Pro vers la fin de 2020, avec des fonctionnalités attendues, notamment une puce A14X plus rapide, une prise en charge 5G et un écran mini-LED.

Nous avons également passé du temps à nous familiariser avec le nouveau MacBook Air, qui propose un prix de départ inférieur, plus de stockage, des processeurs de 10e génération plus rapides et, surtout, un clavier mis à jour.

iOS et iPadOS 13.4 publiés avec le partage de dossiers iCloud, la prise en charge du trackpad pour iPad, etc.

Apple a publié cette semaine iOS 13.4 et iPadOS 13.4 avec plusieurs nouvelles fonctionnalités, notamment le partage de dossiers iCloud, une barre d’outils de l’application de messagerie repensée et la prise en charge des souris et des pavés tactiles Bluetooth sur de nombreux iPad.

Apple lancera son propre étui Magic Keyboard avec un trackpad intégré en mai pour les modèles iPad Pro 2018 et ultérieurs, et nous avons élaboré un guide avec tout ce que vous devez savoir. Des options tierces telles que les nouveaux claviers trackpad de Logitech pour l’iPad Air 10,5 pouces et l’iPad 10,2 pouces sont également prises en charge.

Apple envisage de retarder le lancement de l’iPhone 12 «par mois»

Apple aurait tenu des discussions internes sur la possibilité de retarder la sortie de nouveaux modèles d’iPhone 12 “de plusieurs mois” en raison de la pandémie de COVID-19. Les sources de la chaîne d’approvisionnement estiment également que des «obstacles pratiques» pourraient repousser ce qui devait être un lancement normal en septembre, bien que d’autres fournisseurs disent qu’ils n’ont pas été invités à ralentir la production.

Selon les rumeurs, Apple prévoit quatre nouveaux modèles d’iPhone, dont un modèle de 5,4 pouces, deux modèles de 6,1 pouces et un modèle de 6,7 pouces. Tous les appareils devraient avoir des écrans OLED, une prise en charge 5G, des puces A14 et une détection 3D arrière comme le scanner LiDAR sur le nouvel iPad Pro.

L’iPhone 12 de 6,7 pouces pourrait avoir une stabilisation par décalage du capteur en 2020, l’objectif périscope suivra en 2022

Selon le célèbre analyste Ming-Chi Kuo, le modèle Apple iPhone 6,7 pouces selon la rumeur prévoit une stabilisation d’image par décalage du capteur.

Bien que les détails soient minces, la technologie de décalage du capteur pourrait apporter une stabilisation optique de l’image à l’objectif ultra large sur l’iPhone de 6,7 pouces, comme cela existe déjà pour les objectifs grand angle et téléobjectif sur les modèles iPhone 11 Pro.

Kuo a également prédit qu’au moins un modèle d’iPhone 2022 comportera un objectif périscope, ce qui pourrait permettre un zoom optique 5x comme le P30 Pro de Huawei ou même un zoom optique 10x, selon la rumeur pour le successeur P40 Pro de l’appareil.

Apple teste un casque AR / VR avec un contrôleur de type HTC Vive, un jeu de bowling Crosswalk, etc.

MacRumors a obtenu une photo d’iOS 14 de ce qui semble être un contrôleur de test d’apparence générique pour le casque AR / VR d’Apple, qui, selon les rapports, sera publié d’ici 2021 ou 2022. Le contrôleur a une conception très similaire à celle du contrôleur pour le HTC Casque Vive Focus, sorti en 2018.

Apple teste une variété d’expériences de réalité augmentée sur son casque, y compris un “jeu de bowling de passage pour piétons” qui semble permettre aux ingénieurs d’Apple de faire rouler une boule de bowling virtuelle sur le passage pour piétiner des quilles de bowling virtuelles de l’autre côté de la rue.

Selon certaines rumeurs, Apple travaillerait sur une paire de lunettes AR plus élégantes qui pourraient être commercialisées dès 2022 ou 2023.

Apple lancera plusieurs Mac avec des processeurs à bras en 2021, la prise en charge USB4 arrivera sur Mac en 2022

Apple prévoit de lancer plusieurs ordinateurs portables et ordinateurs de bureau Mac avec ses propres processeurs basés sur Arm conçus en 2021, a déclaré cette semaine l’analyste Ming-Chi Kuo dans une note de recherche obtenue par MacRumors.

Kuo estime que les processeurs basés sur Arm amélioreront considérablement l’avantage concurrentiel de la gamme Mac, permettront à Apple de rafraîchir ses modèles de Mac sans s’appuyer sur la feuille de route du processeur d’Intel, de réduire les coûts de processeur de 40 à 60% et d’offrir aux Mac une différenciation matérielle plus importante que Windows PC.

Apple aurait ajouté le mode enfants et le temps d’écran à tvOS, lançant Apple TV avec jusqu’à 128 Go de stockage

Apple prévoit de lancer une nouvelle Apple TV et d’ajouter de nouvelles fonctionnalités comme le mode Kids et les options de temps d’écran à une future version de tvOS.

Le nouveau «Apple TV» est censé comporter un processeur A11 ou A12 et des capacités de stockage de 64/128 Go, contre 32/64 Go actuellement.

La source du rapport a partagé certaines rumeurs tvOS auparavant précises, y compris une fonctionnalité d’image dans l’image et une assistance multi-utilisateurs, mais il s’est trompé sur certaines autres rumeurs d’Apple.

