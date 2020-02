Tory Burch présente la montre intelligente ToryTrack Tory Wear OS pour 295 $

Toute entreprise qui souhaite fabriquer sa propre montre intelligente ces jours-ci accordera probablement une licence à Fossil Group pour sa marque. Que ce soit pour la mode ou le sport, il y a une montre Wear OS (et quelques applications et cadrans de montre personnalisés) à cet effet. L’une de ces sociétés, la marque de mode féminine Tory Burch, a lancé une nouvelle gamme de montres connectées appelée «Tory».

Le Tory suit la première montre intelligente à écran tactile de Tory Burch de 2018, le Gigi, qui fait partie de la collection ToryTrack. Voici une vidéo promotionnelle sur cette montre:

Côté design, nous examinons un boîtier circulaire assez simple de 42 mm en aluminium avec une couronne octogonale et deux autres boutons latéraux au fini doré et des fils de 20 mm pour les sangles en silicone qui l’accompagnent. Le boîtier, sûr dans l’eau jusqu’à 3 ATM, et le bracelet sont disponibles en trois coloris: or rose et blanc, or et noir, et un combo tout-bleu marine.

Les détails sur les composants internes sont minces, mais nous supposerions qu’il s’agit d’une montre bien fournie provenant de Fossil en 2020. L’affichage carré mesure 390 x 390 sur un diamètre de 1,19 “. Il a un moniteur de fréquence cardiaque, un accéléromètre, un gyroscope et peut être couplé via Bluetooth 4.1 à n’importe quel téléphone avec au moins Android 6.0 ou iOS 10.0. Le Tory est censé durer jusqu’à 24 heures et peut se charger via un connecteur magnétique en aussi peu qu’une heure.

Le Tory est disponible directement auprès de Tory Burch pour 295 $. Vous pouvez l’acheter à partir des liens ci-dessous.