Totallee lance un désinfectant pour téléphone UV

Le fabricant d’accessoires totallee a lancé aujourd’hui un désinfectant pour téléphone UV. La lumière ultraviolette est un moyen sûr et efficace de nettoyer votre téléphone sans utiliser de produits chimiques agressifs.

Désinfectant pour téléphone UV

L’appareil utilise les rayons UVB et UVC pour tuer les germes et les bactéries, bien que le site Web prenne soin de noter qu’ils n’ont pas de moyen de tester son efficacité contre COVID-19. Il se double d’un chargeur sans fil, offrant 10 W pour les téléphones Samsung et 7,5 W pour les iPhones.

il coûte 99 $ US mais est livré avec une garantie de 2 ans et une garantie de remboursement de 30 jours. Totallee vous enverra un remplacement gratuit si quelque chose arrive à votre produit. La livraison commence le 15 avril 2020.

Lectures complémentaires

[Here Are The Apps That Support Sign in With Apple (Update)]

[/product-news/apple-acquires-voysis/”>Apple Acquires Irish AI Startup ‘Voysis’]