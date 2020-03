Touch ID pourrait arriver sur Apple Watch

Un rapport affirme qu’Apple prévoit d’introduire Touch ID sur Apple Watch dès l’année prochaine, dans l’Apple Watch Series 6.

Selon The Verifier et en partenariat avec iUpdate:

Un autre conseil que nous avons obtenu est qu’Apple travaille déjà sur la prochaine version de la montre qui devrait sortir en 2021. Alors que dans la série 6, lancée cette année, l’option de libérer la montre sera publiée avec une empreinte digitale intégrée sur le “couronne” de la montre (le bouton physique sur le côté de la montre) dans la prochaine version (série 7?) Prend en charge l’horloge d’empreintes digitales sous l’écran lui-même.

De récentes publications de brevets d’Apple ont révélé comment Apple pouvait ajouter des capteurs de lumière et de toucher à la couronne numérique de l’Apple Watch, y compris des dispositions pour l’analyse des empreintes digitales. Apple a également breveté la technologie Touch ID qui peut être logée n’importe où sous l’écran d’un appareil. Tout cela pour dire qu’Apple a la technologie pour ajouter Touch ID à l’Apple Watch sous l’écran ou dans la couronne numérique comme le suggère ce rapport. Comme indiqué, le rapport affirme qu’Apple introduira la fonctionnalité dans la couronne numérique de l’Apple Watch en 2021. La prochaine itération d’Apple Watch comportera Touch ID sur l’écran.

La seule chose qui n’a pas de sens à propos de cette rumeur est le passage de deux applications différentes de Touch ID en deux cycles d’appareil. Si Apple veut incorporer Touch ID dans Apple Watch, alors il se concentrera sûrement sur l’application finale imaginée qu’il a pour la fonctionnalité, plutôt que de la tailler dans la Digital Crown avant de l’ajouter à nouveau l’année suivante dans une configuration différente.

Le rapport du vérificateur affirme également qu’Apple prévoit une grande refonte de watchOS avec watchOS 7, et que cela marquera la fin du support de l’Apple Watch Series 2. Des améliorations de Siri sont également attendues. Le rapport affirme en outre que l’Apple Watch Series 6 inclura une batterie plus robuste, ainsi qu’un support pour LTE et WiFi 6.