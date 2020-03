Tournoi NCAA annulé en raison d’un coronavirus – .

Le tournoi de basket-ball masculin de la Division I de la NCAA 2020 a été annulé en raison d’un risque de coronavirus.

La disparition de March Madness survient quelques heures seulement après que la NBA ait suspendu sa saison indéfiniment.

Les compétitions sportives organisées à travers le pays et le monde sont toutes annulées.

Après l’annonce choquante que la NBA suspendrait le reste de sa saison indéfiniment après qu’un joueur ait été testé positif pour COVID-19 mercredi, la National Collegiate Athletic Association (NCAA) a révélé que le tournoi de basketball masculin 2020 de la Division I de la NCAA a été annulé. ainsi que. Les matchs devaient commencer mardi 17 mars prochain et se terminer avec le match de championnat à Atlanta le 6 avril.

L’arrêt du sport à l’échelle nationale s’est produit incroyablement rapidement.

Les officiels de pratiquement toutes les ligues et divisions et organisations des sports américains discutent depuis longtemps de solutions potentielles à l’épidémie de coronavirus, mais mercredi, c’est lorsque la situation a atteint son point de rupture. Premièrement, la NCAA a annoncé que les tournois universitaires de basket-ball masculins et féminins devraient être organisés “avec uniquement du personnel essentiel et une assistance familiale limitée”. Les collèges à travers le pays ont fait écho à ce message et de nombreux étudiants ont interdit d’assister à des événements sportifs que ce soit.

Rudy Gobert, joueur des étoiles de l’Utah Jazz, a été testé positif au virus peu avant un match.

Gobert n’a jamais atteint l’arène, mais il avait évidemment été en contact étroit avec chacun de ses coéquipiers et entraîneurs, et le match entre le Jazz et l’Oklahoma City Thunder a donc été reporté. Pendant ce temps, les Dallas Mavericks et Denver Nuggets ont terminé leur match alors que la nouvelle de la saison NBA avait été suspendue jusqu’à nouvel ordre. Le dernier match de la soirée, entre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans et les Kings de Sacramento, a été reporté quelques instants avant que les joueurs ne prennent la parole.

Coupé à jeudi, et juste avant que plusieurs matchs majeurs du tournoi de la conférence de basket-ball universitaire ne se déroulent, chacun a été annulé. L’ACC, Big 12, Big 10, Pac-12 et la SEC ont annoncé jeudi qu’ils annuleraient leurs tournois, même si certains matchs avaient déjà été joués. Les conférences ont fait suite à l’annonce que toutes les compétitions sportives seraient annulées jusqu’à nouvel ordre.

À ce stade, il était clair que tout rassemblement officiel prévu pour le mois prochain serait un risque que la NCAA et les collèges participants ne seraient pas disposés à prendre. Et jeudi après-midi, la directrice des communications de la NCAA, Stacey Osburn, a déclaré ce qui suit dans un communiqué:

Aujourd’hui, le président de la NCAA, Mark Emmert, et le conseil des gouverneurs ont annulé les tournois de basket-ball de division I pour hommes et femmes de 2020, ainsi que tous les championnats NCAA d’hiver et de printemps. Cette décision est basée sur l’évolution de la menace pour la santé publique du COVID-19, notre capacité à garantir que les événements ne contribuent pas à la propagation de la pandémie et l’impossibilité d’organiser de tels événements à tout moment au cours de cette année universitaire, compte tenu des décisions en cours prises par d’autres entités.

À toutes fins utiles, les sports professionnels et collégiaux sont terminés pendant au moins le reste du mois.

