Tous les fantastiques avantages et crédits de voyage que vous obtenez avec la carte verte Amex – .

. s’est associé à The Points Guy pour notre couverture des produits de cartes de crédit. . et The Points Guy peuvent recevoir une commission des émetteurs de cartes.

Attention: les offres mentionnées ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées à tout moment et certaines peuvent ne plus être disponibles.

Il y a beaucoup d’histoire derrière l’emblématique carte verte American Express®, qui a fait la une des journaux en octobre pour sa relance éclatante. Mis à part le bonus de bienvenue élevé de 30 000 points et la multitude d’autres avantages qui devraient exciter de nombreux voyageurs, la relance qu’Amex a célébrée était absolument nécessaire pour une carte qui marquait réellement son 50e anniversaire en 2019. Elle a été lancée pour la première fois en 1969, quand les Beatles étaient encore ensemble et la même année, l’humanité est apparue pour la première fois sur la lune. À l’époque, les voyageurs l’adoraient, car c’était une alternative au transport des chèques de voyage.

Et tandis que l’attention semblait se porter de plus en plus sur les cartes Amex Platinum et Gold plus luxueuses, la relance de la carte verte Amex a apporté de nouveaux avantages et récompenses qui devraient à nouveau exciter tous ceux qui voyagent plus d’une fois par an. Une publication de voyage est allée jusqu’à qualifier la carte actualisée de «changeur de jeu de voyage».

Voyons plus en détail pourquoi c’est le cas et ce qui est nouveau.

Ce qui a changé

Les avantages de la carte incluent un bonus de bienvenue plus élevé de 30 000 points Membership Rewards une fois que vous avez dépensé 2 000 $ sur la carte au cours des trois premiers mois suivant sa possession.

Jusqu’au 15 janvier, les nouveaux titulaires de carte peuvent également gagner jusqu’à 100 $ en crédits de relevé pour les achats éligibles de la marque de bagages Away effectués au cours des trois premiers mois.

Plus de frais de transaction à l’étranger d’Amex sur la carte (mais il peut y avoir des exceptions où un commerçant ou un GAB, cependant, facture des frais de transaction à l’étranger).

Vous gagnerez des points à un taux de 3x dans le monde entier sur les voyages, restaurants et transports en commun éligibles.

le cotisation annuelle a augmenté, passant de 95 $ à 150 $.

Parmi les autres avantages que vous obtenez avec la carte remaniée, vous trouverez un crédit annuel allant jusqu’à 100 $ lorsque vous utilisez la carte pour acheter un abonnement CLEAR®, ainsi qu’un crédit annuel supplémentaire pouvant aller jusqu’à 100 $ pour l’accès à LoungeBuddy. CLEAR peut simplifier le processus de contrôle de sécurité de l’aéroport, en tandem avec TSA PreCheck®. Le crédit de 100 $ signifie que vous ne payez que 79 $ pour un abonnement standard, et vous pouvez également obtenir plus de réductions CLEAR pour être membre Delta SkyMiles ou United MileagePlus.

En ce qui concerne le crédit LoungeBuddy, celui-ci vous offrira probablement un à deux laissez-passer couverts par an, ce qui est parfait pour un voyageur débutant qui n’utilise pas souvent les salons d’aéroport.

Source de l’image: NEIL HALL / EPA-EFE / Shutterstock

Le dernier mot

Bien que la carte comporte désormais des frais annuels plus élevés, sa nouvelle structure de récompenses représente une nette amélioration. Il s’agit d’une carte sans doute conçue pour les débutants en points et en miles, et elle remplit une sorte de vide dans la gamme actuelle de récompenses d’adhésion d’Amex sous l’Amex Gold. Vous pouvez demander la carte maintenant et profiter de la possibilité d’obtenir 30 000 points bonus – et le crédit Away jusqu’à 100 $ – en faisant votre demande avant le 15 janvier.

Source de l’image: Wyatt Smith / The Points Guy

.