Tous les iPhones sont-ils compatibles avec Tello?

Meilleure réponse: Tello fonctionne avec tous les iPhones déverrouillés de l’iPhone 5S et au-dessus, ce qui signifie que vous devriez être bien pour apporter le vôtre au transporteur. Assurez-vous simplement qu’il n’est pas verrouillé sur votre fournisseur de services sans fil actuel et qu’il est entièrement remboursé.

L’iPhone pour tout le monde: iPhone 11 (699 $ sur Amazon)

Sans fil abordable: Tello (à partir de 5 $ / mois chez Tello)

Si vous avez un iPhone 5S ou plus récent, cela fonctionnera sur Tello

Tello est compatible avec pratiquement tous les téléphones modernes qui fonctionnent avec Sprint, ce qui est une bonne nouvelle si vous avez un iPhone.

Si vous avez un iPhone 5S déverrouillé ou plus récent, cela fonctionnera sans aucun problème sur Tello. En tant que tel, cela comprend tous les appareils suivants:

iphone 5s

iPhone 6/6 Plus

iPhone 6S / 6S Plus

iPhone SE

iPhone 7/7 Plus

iPhone 8/8 Plus

iPhone X

iPhone XS / XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro / 11 Pro Max

En d’autres termes, si vous avez acheté un iPhone au cours des dernières années, il est probable que cela fonctionne sur Tello. Si vous utilisez toujours un iPhone 5 ou plus pour une raison quelconque, il est temps d’envisager de le mettre à niveau.

Le téléphone doit être déverrouillé et payé

En ce qui concerne la compatibilité, il y a quelques pointeurs supplémentaires que vous voudrez garder à l’esprit lorsque vous apporterez votre iPhone à Tello. Le téléphone doit être déverrouillé, ce qui signifie qu’il n’est pas verrouillé sur votre opérateur actuel. Si vous ne savez pas s’il est déverrouillé ou non, contactez votre opérateur et découvrez-le. S’il n’est pas déverrouillé, votre opérateur devrait pouvoir le déverrouiller pour vous.

De même, vous devez posséder votre iPhone – cela signifie qu’il est payé et que vous ne le payez pas de mois en mois sur un plan de versement ou de financement. Si vous voulez être plus sûr que votre téléphone fonctionnera, vous pouvez entrer votre numéro IMEI sur le site Web de Tello et le vérifier de cette façon.

Nous pensons que vous serez satisfait des plans de Tello

Si vous êtes nouveau chez Tello et que vous vous familiarisez toujours avec le service, nous pensons qu’il vous plaira beaucoup.

Pour ceux d’entre vous qui ne sont pas toujours sur votre téléphone, l’outil Build Your Own Plan de Tello est fantastique. Il vous permet de choisir le nombre de minutes et la quantité de données que vous souhaitez chaque mois (des SMS illimités sont inclus gratuitement) pour un faible taux mensuel. Par exemple, vous pouvez obtenir 2 Go de données et des minutes illimitées pour 14 $ / mois ou 6 Go de données et 300 minutes pour 22 $ / mois.

Le plan illimité de Tello vaut également le coup d’œil, car il vous donne un nombre illimité de conversations, de SMS et de données LTE pour seulement 39 $ / mois. Les vitesses sont rétrogradées à 2G une fois que vous avez atteint 25 Go en un seul mois, mais à moins que vous n’utilisiez constamment vos données sans fil, cela ne devrait pas être un gros problème.

Tous les plans Tello sont livrés avec un accès gratuit à un hotspot, des appels gratuits vers le Canada, le Mexique, la Chine et la Roumanie, et des tarifs abordables pour d’autres pays internationaux. Il n’y a aucun contrat ni frais cachés, et vous pouvez reconfigurer votre plan quand vous le souhaitez.

Sans fil abordable

Tello

Votre iPhone mérite un meilleur plan

Tello est un excellent choix pour les utilisateurs d’iPhone, car il est compatible avec pratiquement tous les iPhone modernes disponibles. Les plans commencent aussi peu que 5 $ / mois, et même le plan illimité maintient les choses à un prix abordable avec un taux de 39 $ / mois. Nous aimons également que l’accès au hotspot soit gratuit et qu’il n’y ait aucun contrat.