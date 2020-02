Tous les jeux Apple Arcade avec prise en charge du contrôleur

Il existe déjà une grande variété de jeux sur Apple Arcade – des simples jeux de puzzle 2D aux aventures géantes en monde ouvert en 3D. Alors que tous les jeux sont conçus pour fonctionner très bien sans contrôleur, certains jeux sont tout simplement meilleurs avec un contrôleur entre vos mains.

Un contrôleur vous donne une sensation et un confort de console lorsque vous jouez à un jeu sur votre iPhone, iPad, Apple TV ou Mac, et heureusement, il existe une tonne d’options intéressantes pour les contrôleurs compatibles avec les appareils Apple – y compris la PlayStation DualShock 4 et les manettes sans fil Xbox One.

Remarque: Les liens de ce guide déclenchent uniquement l’App Store sur iOS 13, iPadOS 13 et macOS Catalina.

Comment savoir si un jeu Apple Arcade prend en charge les contrôleurs sur iPhone et iPad

Si vous êtes familier avec l’achat de jeux sur l’App Store, vous savez la peine d’essayer de comprendre avec des jeux ont un support de contrôleur et qui ne le font pas. Habituellement, vous devez parcourir la description du jeu pour voir si le développeur a inclus le support – Apple Arcade change tout cela. Apple Arcade a clairement étiqueté chaque jeu qui prend en charge un contrôleur, pas seulement un, mais deux endroits, afin que vous ne le manquiez pas. 0

Lorsque vous appuyez sur un jeu dans Apple Arcade, vous accédez à la page du jeu. En haut de la page du jeu, juste en dessous de l’icône de l’application, vous remarquerez une bannière d’informations importantes, si un jeu prend en charge le contrôleur, vous le verrez dans cette bannière (illustrée ci-dessus au milieu). Vous pouvez également faire défiler la page jusqu’au Soutien et si le jeu prend en charge les contrôleurs, il sera clairement indiqué ici également (illustré ci-dessus à droite).

Comment savoir si un jeu Apple Arcade prend en charge le contrôleur sur Mac

Le processus pour voir quels jeux prennent en charge les contrôleurs sur Mac est très similaire à la vérification sur votre iPhone ou iPad. Lorsque vous lancez l’App Store, vous pouvez cliquer sur l’onglet Arcade dans la barre latérale. Cela vous amènera à l’écran Apple Arcade et vous pourrez soit rechercher, soit cliquer sur un jeu.

Tout comme dans iOS et iPadOS, lorsque vous appuyez sur un jeu dans Apple Arcade, vous serez redirigé vers la page du jeu. En haut de la page du jeu, juste en dessous de l’icône de l’application, vous remarquerez une bannière d’informations importantes, si un jeu prend en charge le contrôleur, (illustré ci-dessus à gauche), vous verrez l’icône ici. De plus, si vous faites défiler la page vers la section Support de la description, (illustré ci-dessus à droite), vous verrez également une icône de contrôleur.

Tous les jeux Apple Arcade avec prise en charge du contrôleur

Pour jeter une clé dans les choses, dans nos propres tests personnels, nous avons remarqué que certains jeux qui ne sont pas étiquetés avec la prise en charge des contrôleurs dans Apple Arcade semblent fonctionner très bien avec les contrôleurs. Par souci de clarté, la liste suivante sera séparée en jeux qui ont été officiellement étiquetés avec le support du contrôleur et ceux qui ne l’ont pas été.

Jeux officiellement étiquetés avec le support du contrôleur

Il s’agit d’une liste de jeux Apple Arcade qui prennent en charge le contrôleur officiel et sont répertoriés comme tels dans l’App Store.

Jeux sans étiquettes de support de manette

Ces jeux Apple Arcade n’ont pas le badge de support de contrôleur officiel dans l’App Store, mais pour autant que nous puissions en juger, ils fonctionnent toujours avec un contrôleur.

