Tous les jeux Apple Arcade disponibles maintenant (et ce qui arrive bientôt)

Apple a créé l’arcade mobile pour triompher de toutes les arcades mobiles, et nous sommes ravis! Apple Arcade présente plus de 100 nouveaux jeux – certains sont même exclusifs à Apple Arcade. Il est disponible sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV. Donc, si vous êtes un utilisateur Apple sur n’importe quel appareil, vous pouvez profiter de cet abonnement aux jeux! Il s’agit d’une liste complète (par ordre alphabétique) de chaque titre Apple Arcade que vous pouvez jouer dès maintenant.

Quoi de neuf sur Apple Arcade

De nouveaux jeux sortent tout le temps pour Apple Arcade, voici les nouveautés d’Apple Arcade ce mois-ci!

Incarnez un cosmonaute de 1962 qui, au lieu d’aller dans l’espace, voyage au centre de la terre. Alors qu’il raconte son histoire à son commandant des années plus tard, vous vous embarquerez dans une aventure à défilement latéral technicolore pleine de mystère et de belles œuvres d’art.

Jouer à Little Orpheus

La suite tant attendue de Beneath a Steel Sky est enfin là, et c’est tout ce dont vous avez rêvé. Un enfant a été enlevé et vous, Robert Foster, avez juré de le retrouver. Votre recherche vous amène à la dernière mégapole restante dans le désert, souvent considérée comme une utopie, mais rien dans la ville ne ressemble à ce qu’il semble.

Jouer au-delà d’un ciel d’acier

Jeux d’arcade Apple en vedette

L’équipe iMore aime Apple Arcade, mais certains jeux sont au-dessus des autres. Voici quelques jeux que nous pensons que tout le monde devrait essayer.

Tous les jeux d’arcade Apple

Un repli

Naviguez dans le monde de l’amour à longue distance en pliant ce monde de toutes sortes de façons. Ce jeu de puzzle émotionnel basé sur l’histoire a des visuels étonnants fabriqués à la main.

Jouer à l’écart

Interception d’agent

Vous faites partie d’une poursuite à grande vitesse, et cela va prendre toutes les compétences que vous avez et des cascades que vous pouvez réaliser pour attraper les méchants!

Jouer à l’agent Intercept

Assemblez avec soin

Des développeurs de la série bien-aimée Monument Valley, vient un jeu de puzzle qui vous demande de réparer les vieux bibelots et gadgets une vis à la fois!

Jouer à assembler avec soin

Atone: Coeur de l’arbre aîné

Les joueurs s’aventureront en tant que jeune guerrière nommée Estra à la recherche de réponses pour la mort de son père. Le gameplay comprendra des puzzles complexes et des séquences de bataille de jeux de rythme dans le monde 2D.

Jouer à Atone: Heart of the Elder Tree

Baseball balistique

Jouez une version en temps réel du baseball contre d’autres joueurs, car vous devrez choisir vos lanceurs et votre alignement de frappeurs dans cette stratégie pour affronter le passe-temps préféré des États-Unis.

Jouer au baseball balistique

BattleSky Brigade: Harpooner

Ouvrez les barils, évitez les obstacles, tirez sur les ennemis et récupérez les marchandises! Ce jeu de tir vertical et de collecte est mignon, amusant et rapide!

Jouer à BattleSky Brigade: Harpooner

Au-delà du bleu

Explorez le monde sauvage et vaste des océans de la terre en dirigeant une équipe de recherche dans les profondeurs. Ce jeu d’exploration a une histoire qui promet une prise de décision à enjeux élevés.

Jouer au-delà de Blue

Big Time Sports

Un jeu amusant et rapide où vous devrez appuyer, glisser et appuyer sur l’écran de toutes sortes de façons différentes de concourir pour le meilleur temps dans plusieurs événements sportifs.

Jouer à Big Time Sports

Épée sombre

Dans Bleak Sword, vous aurez du mal à travers des champs de bataille compacts en abattant un tas de monstres différents dans ce jeu de fantasy sombre.

Jouer à Bleak Sword

The Bradwell Conspiracy

L’histoire se déroule en 2026. Vous survivez à une explosion lors d’un événement d’entreprise et découvrez un autre survivant. Parcourez le jeu et posez des questions pour découvrir une conspiration profondément ancrée dans la méga-entreprise, Bradwell Electronics.

Jouer à The Bradwell Conspiracy

Carte des ténèbres

Lancez des sorts, tuez des monstres et sauvez le monde dans ce jeu d’aventure magnifiquement animé avec des mécanismes de jeu de cartes.

Jouer à Card of Darkness

Cardpocalypse

Un jeu de cartes solo qui vous permet de changer les règles et les cartes pendant que vous jouez pour sauver votre école et le monde.

Jouer à Cardpocalypse

Cat Quest II

Suite du merveilleux RPG d’aventure, Cat Quest, vous affûterez vos griffes et créerez plus de jeux de mots liés aux chats que vous ne pouvez en gérer!

Jouer à Cat Quest II

SOCCER DE CHARRUE

Ceci est un grand jeu de football de style rétro avec des contrôles simplifiés. Vous pouvez jouer une grande variété de matchs et affronter des joueurs du monde entier.

Jouer à CHARRUA SOCCER

ChuChu Rocket! Univers

Jouez à plus de 100 énigmes incroyables sur différentes planètes – une version améliorée du jeu classique de Sega.

Jouez à ChuChu Rocket! Univers!

Le cricket à travers les âges

Lancez des balles, des battes pivotantes et espérez que vous ne vous retrouverez pas en morceaux. Parcourez les âges – passés et futurs – dans ce jeu stupide basé sur la physique sur l’un des sports les plus populaires au monde.

Jouer au cricket à travers les âges

Château de Crossy Road

Jouez seul ou avec des amis et amenez ces personnages farfelus au sommet de la tour!

Jouer à Crossy Road Castle

Emploi sans issue

Vous incarnez hector et employé de Ghoul-B-Gone, qui est un expert en casse de goules. L’art dynamique de style dessin animé rend ce jeu aussi charmant que nostalgique.

Jouer à Dead End Job

Cher lecteur

Les livres classiques deviennent des puzzles alors que Dear Reader mélange la prose et les tâches pour les remettre en place correctement!

Jouer Cher lecteur

Décohérence

Construisez des robots et ordonnez-leur de combattre dans l’arène de combat de robots PVP. Ou, vous pouvez vous battre contre la machine en mode solo.

Jouer à Decoherence

Décoloré

Un dîner au milieu du désert semble avoir perdu toute sa couleur. Explorer les lieux désolés et résoudre les énigmes pour redonner de la couleur au monde.

Jouer décoloré

Dodo Peak

Incarnez un oiseau Dodo essayant de naviguer dans les pics dangereux et sauvez vos bébés de périr!

Jouer à Dodo Peak

Ne me dérange pas!

Les insectes attaquent votre base sur la planète Mars et doivent être écrasés. Gérez vos ressources et défendez votre base avec un peu d’action de tir à la première personne et des compétences spéciales.

Jouez à Don’t Bug Me!

Doomsday Vault

Naviguez sur la Terre alors que le climat s’est effondré, et vous devez collecter la vie végétale pour la stocker dans le Doomsday Vault! Ce jeu de plateforme / puzzle coloré donnera à votre cerveau une séance d’entraînement!

Jouer à Doomsday Vault

Aux Bermudes

Vous avez été pris au piège sur une île du triangle des Bermudes, et rien n’est tout à fait normal. Résolvez les énigmes et collectez des orbes magiques afin de pouvoir échapper au mystérieux lieu déformé par le temps.

Jouez aux Bermudes

Dread Nautical

Ce RPG tactique au tour par tour a des éléments de type voyous alors que vous affrontez les forces surnaturelles essayant de sauter votre vaisseau!

Jouer à Dread Nautical

EarthNight

Avec des niveaux générés aléatoirement, vous ne vous sentirez jamais stagnant dans ce coureur à défilement latéral. Tous les niveaux magnifiquement représentés sont également peints à la main.

Jouez à EarthNight

Le monde enchanté

Lors d’un voyage pour reconstituer le monde, vous explorerez les prairies, plongerez au plus profond des grottes et traverserez les déserts pour résoudre les énigmes.

Jouez au monde enchanté

Explottens

Explottens est un jeu de style chaotique shoot ’em up où les méchants chats de KLAW ont presque asservi les chaton. Explosez-les du ciel et reprenez le pays de Catmandu.

Jouer à Explottens

Sortez du donjon

Faites la course pour échapper au donjon de l’enfer tout en esquivant et en traversant des obstacles et des adversaires perfides.

Jouer à Exit the Gungeon

Chevalier déchu

Un jeu de plateforme à défilement latéral avec des combats de boss intenses et des combats de combat à l’épée impressionnants. Vous incarnez un chevalier d’élite qui doit sauver la ville d’une organisation terroriste.

Jouer à Fallen Knight

Héros débutants

Ce mignon side-scroller a un éditeur de niveau intégré en plus de ses 90 niveaux déjà créés. Traversez les niveaux le plus rapidement possible sans vous blesser en cours de route.

Jouer à Heroes naissants

Frogger à Toy Town

Sautez à travers des obstacles allant des blocs aux bébés pendant que vous sauvez des grenouilles et ramassez des bonbons. Ce jeu coloré est de haute énergie et une explosion à parcourir.

Jouer à Frogger Toy Town

The Get Out Kids

The Get Out Kids est un jeu de puzzle narratif qui vous fera faufiler hors de la maison au milieu de la nuit, à la recherche de votre chien disparu. Rien n’est plus simple qu’il n’y paraît, et vous pourriez vous retrouver au milieu d’un mystère!

Jouez à The Get Out Kids

Meule

Frayez-vous un chemin à travers 150 niveaux de la montagne Grindstone en battant les creeps le long du chemin. Vous aurez besoin d’un esprit vif pour résoudre le puzzle et d’une épée tranchante pour découper les bestioles!

Jouer à Grindstone

Hexaflip: le puzzle d’action

Retournez les hexagones pour terminer les puzzles, tout en évitant les obstacles mortels dans ce jeu de puzzle aux couleurs vives.

Jouer Hexaflip: The Action Puzzler

Poudlard

Un fermier avec un tuyau contre trois cochons sales – qui gagnera? Vous pouvez incarner le fermier essayant désespérément de nettoyer sa ferme, ou incarner les cochons essayant de tout gâcher!

Jouer à Hogwash

Hot Lava

Revivez votre enfance avec Hot Lava dans un monde où le sol est littéralement de lave! Vous devrez sauter, grimper et même surfer pour éviter de toucher le sol.

Jouer à Hot Lava

Tournoi HyperBrawl

Huit héros différents avec des compétences uniques et au moins neuf domaines différents font de ce combattant de l’arène PVP un plaisir à jouer seul ou avec des amis!

Jouer au tournoi HyperBrawl

DANS LA PLUPART

Ce jeu de plateforme et de puzzle atmosphérique a une sombre histoire de perte, de souffrance et de sacrifice. Son beau pixel art le rend super agréable à l’œil, et le gameplay a beaucoup de variété.

Jouez INMOST

Jenny LeClue – Detectivu

Incarnez le personnage Jenny, qui doit défendre sa mère contre les accusations de meurtre. Elle explore, trouve des indices et doit grandir beaucoup dans ce jeu d’aventure mystère.

Jouer à Jenny LeClue – Detectivu

Jumper Jon

Renversant le jeu de plateforme de type voyou, Jumper Jon est un jeu où vous mourez toutes les 30 secondes, mais vous pouvez conserver des objets et des capacités.

Jouer à Jumper Jon

King’s League II

Entraînez et gérez vos troupes tout en essayant de gravir la Ligue du roi. Menez votre équipe au combat tactique et gagnez les batailles et la gloire.

Jouer à King’s League II

Légende du Skyfish 2

Comme un clin d’œil à des RPG d’aventure à l’ancienne comme la série Mana, Legend of the Skyfish 2 vous fera utiliser des armes et des objets d’artisanat pour vous frayer un chemin à travers ce monde ancien et mystérieux.

Jouer à Legend of the Skyfish 2

Lego Brawls

Lego est multijoueur dans ce jeu d’aventure de construction et de reconstruction. Construisez vos propres héros et travaillez ensemble pour passer les niveaux. Vous pouvez même transformer votre Apple TV en tableau de bord.

Jouer à LEGO Brawls

Réaliste: Chapitre un

Ce jeu apaisant et hypnotique explore la vie d’une manière très abstraite – une expérience très jolie et très relaxante dans l’ensemble.

Jouer à Lifelike: Chapter One

Lifeslide

Jouez comme un avion en papier planant dans le ciel, en évitant les obstacles en cours de route!

Jouer à Lifeslide

Loud House: Outta Control

Contrôlez vos personnages préférés depuis Lincoln Loud et empêchez-les d’entrer en collision les uns avec les autres. Ceci est un grand jeu pour les enfants!

Jouer à Loud House: Outta Control

Jardin collecteur

Dans ce magnifique monde escheresque, la gravité et la perspective ne sont pas tout à fait ce à quoi vous êtes habitué, et vous devrez naviguer dans de nombreux virages.

Jouer à Manifold Garden

Marble It Up: Mayhem!

Roulez vos billes dans tout ce monde coloré et fou pour relever les défis et progresser dans la campagne. Soyez prudent de ne pas rouler juste au bord du monde pendant que vous traquez ces joyaux!

Jouez à Marble It Up: Mayhem!

Mind Symphony

Les ennemis vous attaqueront au rythme de la musique, devenant plus intense et plus rapide à mesure que vous marquez plus de points.

Jouer à Mind Symphony

Mini autoroutes

Mini Motorways est un successeur du merveilleux Mini Metro, Mini Motorways vous charge de réparer les embouteillages et d’aider tout le monde à travailler à l’heure.

Jouer aux mini autoroutes

Monomals

Poisson pour les battements. Composez votre musique. Partagez vos rythmes de poisson en ligne.

Play Monomals

La mosaïque

The Mosiac est un jeu d’aventure surréaliste sur l’isolement et sur la solitude de la vie adulte.

Jouer à la mosaïque

Murder Mystery Machine

Les détectives Cassandra Clarke et Nate Houston ouvrent une enquête sur ce qui semble être un simple meurtre, mais rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité.

Jouer à Murder Mystery Machine

Mutazoine

Mutazoine est un jeu d’aventure à enjeux élevés et chargé d’émotions avec de beaux visuels dessinés à la main.

Jouer à Mutazoine

Neo Cab

L’un des derniers chauffeurs de taxi humains restants, vous devrez prendre des tarifs, naviguer dans la ville futuriste et maintenir une bonne note pour rester sur la route.

Jouer à Neo Cab

Neversong

Avec six niveaux de mauvaise humeur chacun avec un design unique, Neversong est une aventure à défilement horizontal qui ne sera pas vite oubliée. De plus, il a une bande son super cool qui ajoutera à l’atmosphère du jeu.

Jouer à Neversong

Ferme cauchemardesque

Ce jeu d’agriculture étrange présente de belles illustrations et vous transporte à la ferme des cauchemars. Gardez vos invités heureux et cultivez vos récoltes, et vous pourriez bien trouver votre chemin!

Jouer à Nightmare Farm

No Way Home

Bloqué dans une étrange galaxie, vous devez vous battre pour la vie! Explorez l’univers unique et vaste, devenez amis avec des extraterrestres et détruisez des tonnes de monstres en essayant de trouver un chemin vers la maison.

Jouer à No Way Home

Oceanhorn 2: Chevaliers du royaume perdu

Stupéfiant. Les visuels de ce jeu sont incroyables. Ce jeu est une préquelle du premier jeu Oceanhorn et a eu lieu 1000 ans plus tôt. Vous pourrez explorer des donjons et collecter des trésors, tout en découvrant des paysages magnifiques.

Jouer à Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm

Opérateur 41

Aidez le siège des appels d’espionnage avec des informations vitales à vous frayer un chemin vers le téléphone. Faites attention aux gardes, caméras, lasers et autres obstacles sur votre chemin.

Play Operator 41

Au-dessus des Alpes

Nous sommes en 1939 en Suisse et vous êtes en fuite. Vous devrez faire des choix difficiles qui affecteront le résultat du jeu lorsque vous vous frayez un chemin à travers l’Europe.

Jouez au-dessus des Alpes

Par la route

Overland est un jeu de survie post-apocalyptique extrême où vous recherchez des fournitures, sauvez des étrangers et combattez des créatures pour survivre.

Jouer à Overland

Pac-Man Party Royale

Voici Pac-Man avec une touche de fête car vous pouvez jouer avec des amis localement ou via Wi-Fi. Collectez le plus de points et mangez les autres joueurs pour gagner!

Jouer à Pac-Man Party Royale

Painty Mob

Répandez la joie de la couleur partout où vous le pouvez, en éclaboussant la couleur des objets et des personnes. Attention à la foule en colère, cependant; tout le monde n’est pas heureux que vous peigniez la ville en rouge – bleu, vert, rose et toutes les autres couleurs.

Jouer à Painty Mob

À motifs

Utilisez les indices pour résoudre chaque puzzle – chacun commençant par un simple croquis. Avec un peu de chance, à la fin de chaque niveau, vous aurez une belle œuvre d’art en plein écran.

Jouer à motifs

Pèlerins

Ce jeu d’aventure merveilleusement animé vous fera collecter des objets et fléchir les muscles de votre cerveau pour savoir comment les utiliser!

Jouer à Pligrims

The Pinball Wizard

Tirez sur le petit sorcier autour du donjon, améliorez vos compétences et montez dans le château.

Jouez à l’assistant de flipper

Possessions

Ce jeu de puzzle minimaliste en 3D mettra votre cerveau au défi car vous devrez changer votre point de vue en faisant tourner le monde jusqu’à ce que tout tienne au bon endroit.

Possessions de jeu

Projection: première lumière

Incarnez Greta pendant que vous voyagez à travers un monde mythique de marionnettes fantômes. Ce beau jeu vous fera voyager à travers l’Indonésie, la Chine, la Turquie et même l’Angleterre du 19ème siècle!

Jouer à Projection: First Light

Punch Planet

Ce jeu de combat de science-fiction 2D a tout le charme des combattants d’arcade classiques – avec des mouvements spéciaux, des personnages intéressants et une tonne d’action de tapotements de doigts!

Jouer à Punch Planet

Rayman Mini

Comme la taille d’une fourmi, Rayman essaie de traverser le monde le plus rapidement possible pour obtenir le meilleur score.

Jouer à Rayman Mini

Redout: Space Assault

Incarnez un pilote de chasse ace en 2395 chargé de maintenir l’ordre. Tirez sur les pirates de l’espace, faites exploser les navires ennemis et collectionnez de nouvelles armes pour combattre dans l’espace!

Jouer à Redout: Space Assault

Red Reign

Construisez votre base et défendez-la des autres joueurs, avec plus de 20 types d’unités différents dans ce jeu de stratégie en temps réel.

Jouer à Red Reign

La réalité de Rosie

Guidez le robot de sauvetage – Rosie – à travers les niveaux pour sauver d’autres robots dans ce jeu de puzzle mignon et adapté aux enfants.

Jouez à la réalité de Rosie

Roundguard

Faites rebondir votre chemin à travers des hordes de monstres mignons (et dangereux) avec des éléments roguelike et trois classes différentes à choisir, la rejouabilité de Roundguard est vraiment élevée.

Jouer à Roundguard

Sayonara Wild Hearts

Il s’agit d’un jeu de bande sonore pop où vous jouez le rôle d’un motard masqué appelé The Fool. Le fou essaie de trouver l’harmonie dans l’univers tout en essayant de récupérer les morceaux de votre cœur.

Jouer à Sayonara Wild Hearts

Scrappers

Vous pouvez faire équipe avec jusqu’à trois autres joueurs pour nettoyer les rues et sortir les poubelles, mais attention, les collecteurs de déchets rivaux pourraient essayer de voler vos restes!

Jouer à Scrappers

Shantae et les sept sirènes

Vous incarnez Shantae, un héros à moitié génique qui visite ce qui semble être un paradis tropical. Des problèmes surviennent et vous devrez explorer de nouvelles villes, échapper aux labyrinthes et vaincre les boss. Vous pourrez également ajuster les pouvoirs de Shantae en fonction de votre style de jeu.

Jouez à Shantae et aux sept sirènes

Shinsekai: dans les profondeurs

Ce jeu se déroule dans un monde sous-marin où l’eau est gelée. Vous devez combattre des créatures des profondeurs et collecter des objets en cours de route pour survivre et explorer le nouveau monde.

Jouer à Shinsekai: dans les profondeurs

ShockRods

Prenez votre véhicule et essayez de détruire d’autres joueurs. Tirez-les avant qu’ils ne vous tirent dessus, et n’oubliez pas de sauter et d’esquiver les attaques ennemies. C’est un peu comme Rocket League avec de vraies fusées!

Jouer à ShockRods

Skate City

Ce jeu multi-touch vous fera sentir comme si vous patiniez vraiment dans les rues comme s’il s’agissait de votre propre terrain de jeu personnel, ce qui est génial car certains d’entre nous n’ont jamais appris à faire de la planche à roulettes.

Jouer à Skate City

Sasquatch sournois

Jouez comme un adorable sasquatch en vous faufilant dans des déguisements, en volant des déjeuners et en jouant au golf … Vous savez, des trucs de sasquatch normaux.

Jouer à Sneaky Sasquatch

Football sociable

Ce jeu de football amusant et de la taille d’une bouchée vous offre la possibilité de gérer votre propre équipe et d’éliminer quelques matchs de football contre des joueurs du monde entier.

Jouez au football socialable

Sonic Racing

Ce personnage reconnaissable a beaucoup de gens qui parlent. Sera-ce un jeu Team Sonic Racing ou juste une touche sur un personnage classique. Moins d’une semaine avant de pouvoir commencer vos campagnes Sonic Racing.

Jouer à Sonic Racing

Spaceland

Combat au tour par tour de style tactique classique avec une touche de science-fiction, Spaceland vous donne accès à plusieurs unités, armes et plus encore!

Jouer à Spaceland

Démons de vitesse

Répondez à votre besoin de vitesse avec ce jeu de course rapide avec huit modes de jeu différents. Allez-vous vous planter? Très certainement – cela fait partie du plaisir.

Jouer à Speed ​​Demons

Spek.

Remplissez avec des dessins au trait uniques, des paysages sonores merveilleux et des couleurs vibrantes, Spek. vous assurera de ne plus jamais regarder un carré de la même façon.

Jouez à Spek.

Spelldrifter

Un hybride cool de combat tactique RPG et de mécanique de construction de deck, Spelldrifter vous fera réfléchir pour vaincre vos ennemis.

Jouer à Spelldrifter

Araignées

Ce jeu bourré d’action est plein de créatures à huit pattes qui sont à la fois charnues et musclées. Votre travail consiste à tous les faire exploser, car ce qui était à l’origine censé être de la nourriture est en train de mordre!

Jouer à Spidersaurs

Spyder

Avez-vous déjà voulu être un espion? Et une araignée? Dans Spyder, vous pouvez être les deux! Infiltrez votre cible, résolvez les énigmes et trouvez les secrets!

Jouer à Spyder

Voiles échouées

Naufragé sur une île mystérieuse, vous devrez explorer, planter des cultures et construire un abri pour survivre. Attention, tout sur cette île n’est pas comme il semble.

Jouer à Stranded Sails

Étoile récupérée

Un jeu de plateforme de science-fiction avec de belles illustrations et de nombreuses explorations intégrées!

Jouer à Star Fetched

Commandants stellaires

Ce jeu de stratégie un contre un vous permettra de vous battre pour le contrôle des planètes. Vous avez sept minutes pour battre votre adversaire, sinon toute la plante explosera!

Jouer à Stellar Commanders

Steven Universe: Libérez la lumière

Cartoon Network a développé ce jeu basé sur la série animée. Vous incarnez Steven et apprendrez à utiliser vos pouvoirs pour aider à protéger l’univers.

Jouer à Steven Universe: Unleash The Light

Super Impossible Road

Situé sur des toiles de fond galactiques, ce jeu de course sera incroyablement difficile car vous devrez maîtriser les virages à grande vitesse et vous frayer un chemin vers la victoire.

Jouer à Super Impossible Road

Super Mega Mini Party

Affrontez des joueurs du monde entier dans huit mini-jeux différents. Les graphismes mignons et la lecture rapide le rendent vraiment amusant.

Jouer à Super Mega Mini Party

Takeshi et Hiroshi

Combinant l’animation de marionnettes avec un RPG, Takeshi et Hiroshi explorent l’histoire de deux frères alors qu’ils créent et jouent un jeu ensemble. L’amour fraternel n’a jamais été aussi mignon!

Jouez à Takeshi et Hiroshi

Tales of Memo

Aidez Memo et ses amis à s’échapper d’un désert gelé car vous devrez combattre des ennemis en terminant des énigmes mémorables.

Jouer à Tales of Memo

Tour de Tangle

Freya Fellow a été assassiné, et vous devez savoir qui l’a fait. Cette belle aventure de meurtre-mystère animé à voix haute est un classique instantané!

Jouer à Tangle Tower

L’autre côté

Cette aventure de type jeu de plateau RPG au tour par tour est pleine de personnages loufoques et vous charge de contenir la menace. Contrôlez quatre survivants en utilisant leurs capacités et leurs objets pour résoudre des énigmes, combattre des monstres et détruire les esprits qui menacent notre dimension.

Jouer à The_Otherside

Les choses qui vont bosse

Créez votre créature et parcourez une série de pièces, mais soyez prudent; rien n’est tout à fait comme il semble. Allez-vous découvrir quelles sont les choses qui se bousculent dans la nuit?

Jouez à des choses qui vont bien

teinte.

Résolvez des énigmes en peignant et en mélangeant des couleurs. Pas de précipitation, juste une expérience relaxante et apaisante.

Jouer la teinte.

Towaga: parmi les ombres

Towaga: Among Shadows est un intense jeu d’action-aventure en 2D pour une seule personne. Nous savons très peu de choses sur la façon de jouer, mais la bande-annonce est absolument magnifique.

Towaga: parmi les ombres

Tour d’Everland

Saisissez des armes, des armures, des objets et traversez les tours dans ce RPG à la première personne.

Jouer à Tower of Everland

OVNI sur bande: premier contact

Que feriez-vous si vous voyiez un vrai OVNI? Sortez votre téléphone et commencez à enregistrer! Parcourez le pays à la recherche de preuves d’extraterrestres et essayez de savoir si les nouveaux visiteurs de la Terre sont amis ou ennemis.

Jouer UFO sur bande: premier contact

Vie variée

Découvrez et explorez un nouveau continent tout en vivant la meilleure vie de votre personnage dans ce RPG de l’ère impériale.

Jouez à la vie quotidienne

Chemin de la tortue

Un jeu de plateforme 3D incroyablement loufoque, Way of the Turtle vous fera sauter, collecter des pièces et naviguer à travers une île dangereuse.

Jouer à Way of the Turtle

Qu’est-ce que le golf

Le jeu de golf pour les personnes qui détestent le golf, préparez-vous à vous lancer, les oiseaux, les voitures et tout le reste sauf un jeu de golf dans ce jeu de golf farfelu basé sur la physique.

Jouez à ce que le golf

Où les cartes tombent

Le principal mécanisme du jeu consiste à construire des bâtiments et des chemins de cartes, mais c’est bien plus que cela. Vous terminerez également des puzzles et utiliserez les espaces que vous créez. Ce jeu est immersif. Explorez la physique et ce monde de cartes que vous pouvez créer en fonction de votre imagination.

Jouez où les cartes tombent

Mondes sinueux

C’est un monde étrange, sinueux et ondulant dans lequel vous vous trouvez et vous devez sortir vos amis de là-bas, mais tous ne veulent pas venir. Ce jeu de puzzle coloré vous fera perdre la tête.

Jouer à Winding Worlds

Soyez témoin de la fin d’un monde

Ce magnifique jeu de plateforme vous fera traverser un monde au bord de l’effondrement. Vous devrez manipuler l’environnement pour terminer les énigmes et survivre.

Jouer à Stela

Lacets de mots

Attache les mots avec des lacets pour résoudre les énigmes, dans ce jeu de puzzle de mots simple et amusant.

Jouer à Word Laces

Yaga

Un jeu d’action de rôle où vos décisions changeront votre progression. Ce conte va changer à chaque fois que vous le jouez, donc même si vous pensez que vous avez terminé … il y a tellement de possibilités infinies.

Jouez à Yaga: le jeu de rôle Folktalke