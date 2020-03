Tous les jeux Nintendo Switch à venir en avril 2020!

Mettez la main sur ces nouveaux jeux Nintendo Switch avant qu’ils ne soient tous épuisés!

C’est l’heure du nouveau jeu! Nintendo Switch propose pas mal de nouveaux jeux ce mois-ci, et nous les avons rassemblés dans une seule liste pour vous! Qu’il s’agisse de nouveaux jeux ou de nouvelles versions d’anciens favoris, voici tous les jeux sortis sur Nintendo Switch ce mois-ci!

Nos coups de coeur

Trials of Mana

À venir le 24 avril

Le jeu 1995 Seiken Densetsu 3 est refait pour la Nintendo Switch! Essayez une nouvelle classe et plus de batailles. Obtenez une nouvelle histoire à chaque fois que vous jouez en choisissant de nouveaux personnages à jouer et de nouveaux compagnons à vous rejoindre.

Voir sur Amazon

Code: Réalisez ~ Bénédictions futures ~

À venir le 23 avril

Incarnez Cardia dans un Londres du XIXe siècle à la recherche de l’amour. En apprenant à connaître ses prétendants, elle apprend aussi à se connaître. Qui elle choisit dépend entièrement de vous!

Voir sur Amazon

Récolte de poche

À venir le 2 avril

Laissez l’agitation et la vie folles de la vie et prenez votre propre ferme. Vendez vos récoltes et faites-en une attraction touristique. Que proposera votre ferme?

Voir à Nintnedo

Sorties physiques de Nintendo Switch en avril, vous pouvez précommander maintenant

Rapport de catastrophe 4 – Disponible le 7 avril – 60 $

Code: Realize ~ Future Blessings ~ – Disponible le 23 avril – 40 $

Trials of Mana – Disponible le 24 avril – 50 $

Moving Out – Disponible le 28 avril – 25 $

D’autres jeux Nintendo Switch sortis ce mois-ci

Service de livraison totalement fiable – 1er avril – 15 $

Wurroom – 1 avril – 1 $

MetaChampions – 2 avril

Rascal Fight – 2 avril – 12 $

Pocket Harvest – 2 avril – 14 $

Junk Jack – 2 avril

Horror Bundle Vol. 1 – 2 avril – 31 $

Snakeybus – 2 avril – 12 $

MazM: Jeckyll et Hyde – 2 avril – 15 $

Curious Expedition – 2 avril – 15 $

Objets perdus – 2 avril – 10 $

L’Empire Otterman – 2 avril

HyperParasite – 3 avril – 18 $

Drift Zone Arcade – 3 avril – 20 $

Dans d’autres eaux – 3 avril – 15 $

Ensemble de jeux de stylos et de papier – 8 avril – 30 $

Ubongo – 8 avril – 14 $

Galaxy of Pen & Paper +1 Edition – 8 avril – 13 $

Convoy: A Tactical Roguelike – 8 avril – 15 $

Towertale – 8 avril – 10 $

Gunbrick: Reloaded – 9 avril – 15 $

Vigor – Bêta fermée – 9 avril

RMX Real Motocross – 10 avril – 7 $

Tharsis – 11 avril – 12 $

Bounties de Boot Hill – 14 avril – 15 $

Galaxy Warfighter – 16 avril – 7 $

The Fox Awaits Me – 16 avril – 45 $

Billion Road – 16 avril – 40 $

Save Your Nuts – 16 avril – 15 $

L’aide viendra demain – 21 avril – 20 $

ITTA – 22 avril – 15 $

Little Busters! Édition convertie – 23 avril – 45 $

Légende eSports – 23 avril – 12 $

NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4 ROAD TO BORUTO – 24 avril – 50 $

Dread Nautical – 29 avril – 20 $

Levelhead – 30 avril – 20 $

Ministère de la radiodiffusion – 30 avril – 15 $

À quoi jouerez-vous?

Nous sommes ravis de voir quelles aventures découlent de Trials of Mana, Code: Realize ~ Future Blessings ~ et Pocket Blessings. Que ramassez-vous?

Obtenez plus de Switch

Nintendo Switch

299 $ chez Amazon

Critique de la Nintendo Switch

Les meilleures cartes microSD pour votre Nintendo Switch

Meilleurs étuis de voyage pour Nintendo Switch

Meilleurs accessoires Nintendo Switch

Nintendo Switch Jailbreak: tout ce que vous devez savoir!