Tous les jeux sur Google Stadia (Mise à jour: Spitlings)

Le service de jeux en nuage de Google, Stadia, commencera ses essais le 19 novembre – vous aurez besoin d’acheter un kit Édition du fondateur à 130 $ pour y accéder – et devrait s’étendre au grand public dans le courant de 2020. Jusqu’à présent, 30 jeux ont été annoncés pour la première liste et nous nous attendons à ce qu’un plus grand nombre d’entre eux apparaissent au cours de cette année. Il peut être un peu difficile de garder une trace des choses, nous vous avons donc couvert une liste pratique de tous les titres qui ont été annoncés pour Stadia.

Comme toute autre console ou plate-forme, Google exige que les joueurs de son niveau gratuit, Stadia Base, achètent tous leurs jeux. À 10 $ par mois, Stadia Pro offre aux abonnés l’accès au jeu gratuit occasionnel ainsi que des remises sur de nombreux autres titres, alors gardez cela à l’esprit. Vous pouvez également vous attendre à ce que les abonnements d’éditeurs comme Uplay + d’Ubisoft fonctionnent avec Stadia après son lancement officiel. Vous pouvez en savoir plus sur Stadia à travers notre histoire ici et suivre les développements en cours avec la plate-forme dans son ensemble ici.

Nous mettrons à jour la liste suivante si nécessaire, vous pouvez donc ajouter un signet à cette page pour suivre la progression.