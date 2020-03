Tous les mégapixels, tous les appareils photo

La série Oppo Reno 3 5G a été annoncée plus tôt cette année, mais la société apporte une entrée 4G en Inde dans l’Oppo Reno 3 Pro. Et il est clair qu’il s’agit d’un smartphone de milieu de gamme axé sur la photographie.

La marque chinoise a giflé de nombreuses caméras sur cet appareil, à commencer par une configuration de caméra arrière quadruple. Vous avez un tireur principal 64MP, un téléobjectif 13MP 2x (hybride 5x, zoom numérique 20x), un vivaneau ultra-large 8MP (119,9 degrés FoV) et un capteur monochrome 2MP.

Chose intéressante, le téléphone est également capable de prendre des photos de 108 MP grâce à l’interpolation et à la super résolution. Mais nous devons passer du temps avec l’unité d’examen pour déterminer si cela fait une différence.

Passez à l’avant et vous avez une caméra selfie 44MP et un capteur de profondeur 2MP dans une découpe perforée en forme de pilule.

À quoi d’autre s’attendre?

Le reste du téléphone est comparable au cours pour un appareil milieu de gamme supérieur en 2020, à commencer par le processeur Helio P95. Le chipset est essentiellement le même que l’Helio P90 vu dans l’Oppo Reno 2Z.

Il y a également un écran FHD + OLED de 6,4 pouces (60 Hz), un capteur d’empreintes digitales intégré, 8 Go de RAM, une batterie de 4 025 mAh (avec une charge filaire de 30 W), un port de 3,5 mm, USB-C et ColorOS 7 sur Android 10.

L’Oppo Reno 3 Pro sera lancé le 6 mars et vous pourrez obtenir la variante 128 Go pour Rs 29 990 (~ 415 $). Le modèle 256 Go vous coûtera 32 990 Rs (~ 456 $) lors de son lancement.

Achèteriez-vous le Reno 3 Pro sur d’autres téléphones de milieu de gamme? Donnez-nous votre avis ci-dessous.